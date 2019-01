Megbetegedtél? – Téli vitaminbombák, amikkel kivédheted a megfázást

A borús, nyirkos és hideg téli hónapok kedveznek a különböző bacilusoknak és vírusoknak, ezért nem árt, ha ilyenkor még tudatosabban étkezünk, hogy elegendő vitaminhoz (elsősorban C-hez és D-hez) juttassuk a szervezetünket. Bár gyümölcsökben éppen nem bővelkedünk télen, még így is rengeteg természetes módja van, hogy C-vitaminhoz jussunk. Mutatjuk is, honnan.

Cékla

Az élénkvörös színéről híres céklában C-vitamin mellett rengeteg B-vitamin is van. A salátanövény nemcsak vitaminpótlásra alkalmas, a fogyókúrázók is ajánlott, mivel segíti az emésztést, vízhajtó és méregtelenítő hatása van. És ha még ez sem lenne elég: a mérgek és salakanyagok távozását is meggyorsítja a szervezetből.

Káposzta

Kis túlzással a káposztát természetes antibiotikumnak is hívhatnánk, ugyanis a benne lévő csípős mustárolaj antibakteriális hatású. Sok benne a kalcium és a vas 100 grammjában pedig 40 grammnyi C-vitamin található. Kalóriában azonban kicsit sem bővelkedik, így a fogyókúrázók napi étrendjében is gyakran megtaláljuk.

Fekete retek

És ha már a káposztát említettük, ne is menjünk túl messzire: tudtad, hogy a fekete retek is a káposztafélék családjába tartozik? Ezért nem is olyan meglepő, hogy sok benne az immunrendszer erősítésére szolgáló C-vitamin, magas káliumtartalma miatt vízhajtó hatású, és segíti a salakanyagot távozását a testünkből. A fekete retek nemcsak ízében sokkal élénkebb a fehér változatnál, vitaminból is jóval többet rejt.

Narancs

Listánk negyedik helyén egy igazi szuperfood áll: a narancs nemcsak A-, B- és C-vitaminban gazdag, de még a téli depresszió ellen is hatásos orvosság: a benne lévő illóolajak ugyanis elvileg jobb kedvre derítenek. Magas a víz- és alacsony a kalóriatartalma, rosttartalma számottevő. Fájdalomcsillapító és vízhajtó hatású.

Csipkebogyótea

Ha már kicsit elkéstünk a vitaminbombákkal és megfáztunk, készítsünk csipkebogyóteát! Fontos, hogy csipketea vizét ne forraljuk fel, hagyjuk a növényt körülbelül fél napig ázni a vízben. A csipkebogyó első osztályú C-vitamin forrás, de A-, B1-, B2-, P- és K-vitamin tartalma sem elhanyagolható. Stresszoldásra és csonterősítőként is használatos, és a cukorbetegeknek is ajánlott, mivel szabályozza a vércukorszintet.