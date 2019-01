Szabadulás Sohaországból – Kipróbáltuk a Neverlandet

Breaking: elment az eszünk! Az elmúlt héten önként és dalolva bezárattuk magunkat egy elmegyógyintézetbe, de szerencsére idő előtt sikerült felkutatnunk az elgurult gyógyszereket. A szerkesztőségből jelentkezünk, hogy megosszuk veletek a tapasztalatainkat!

A Funzine-csapat tagjainak külön-külön is küldetése fővárosunk felfedezése, de jobban szeretjük együtt nyakunkba venni a várost, hogy közösen ismerkedhessünk meg Budapest újdonságaival. Részben ezért vállaltuk szívesen a Dohány utcai Neverland Bár és Szabadulószoba csapatépítésnek sem utolsó szabadulószobás küldetését, mely során 60 perc állt rendelkezésünkre, hogy megtaláljuk a kiutat.

Élmény

A nehézségi foka szerint „könnyű” kategóriába sorolható, “zárt osztály-tematikájú” szobát választottuk, ahol modern technikai körülmények (segítségkéréskor nem a szokásos walkie talkie-t, hanem egy érintőképernyős felület kiapadhatatlan „Hint” opcióját lehet használni), kreatív dizájn, és vérfagyasztóan eredeti berendezési tárgyak gondoskodtak róla, hogy minél jobban beleképzelhessük magunkat a szökni készülő páciensek helyzetébe.

Számunkra újdonságként hatott, amikor elmondták, hogy a kontroll szobából látnak ÉS hallanak is minket, de nem zavartattuk magunkat emiatt. A néhány perces eligazítás után izgatottan, és némi aggodalommal vártuk, hogyan vesszük majd az akadályokat, hiszen négyes fogatunk korábban nem oldott meg hasonló feladatokat közösen. Szerencsére gyorsan összekovácsolódtunk, mindenki hasznossá tudta tenni magát; ha kellett, összefogtunk, és együtt irányítottuk a másikat. Kezdeti nehézségeink után (szerintünk) gyorsan felvettük a fonalat, bár néha elakadtunk, mert egyszerűen nem voltunk elég szemfülesek. Hogy ti ne járjatok így, mindent tüzetesen nézzetek meg, mert sosem lehet tudni, hol találtok használandó eszközre!

A kijutáshoz szükség van némi ügyességre, csapatmunkára, és pár furmányos, néha meglepő talány megoldására. Nem kiszámítható, de minden segítséget megadnak ahhoz, hogy a szabadulni vágyók sikerrel vegyék az akadályokat. Apropó, a Neverland csapatának hála mi lehettünk a legelsők, akik kipróbálhatták a hamarosan elkészülő VR, azaz virtuális valóság szobát, ami egyelőre fejlesztés alatt áll, de már most nagyon ígéretes. Alig várjuk, hogy kész állapotában is játszhassunk vele!

A közös élmény olyan jól sikerült, hogy elkezdtük tervezni a következő látogatást. Már csak azt kell kitalálnunk, melyik szobát válasszuk: a börtön, mágusok, világűr, vagy a vadnyugat tematikájút?

Bár

A nagy izgalmak után alaposan meg is éheztünk, de szerencsére nem kellett messze menni, hogy ehessünk: a Neverland ugyanis nemcsak egy szabadulószoba, hanem egy bár is, ahol enni és inni is lehet. Mi egy erős Aperol Spritz koktéllal kezdtük, hogy megünnepeljük diadalmas kiszabadulásunkat (alig több mint 50 perc alatt sikerült teljesíteni a feladványt), s csak ezután jöhetett az étel.

Csapatunk szinte egyöntetűen a marhahúsos hamburgerra szavazott, ám az a kollégánk sem járt rosszul, aki a bárányos burgert választotta. A rusztikus buci friss és ropogós volt, a húst pedig szemmel láthatóan nem sajnálták belőle.

Nem szabad elfelejteni a gusztusos tálalást sem, na meg az isteni sült krumplit, amiből jóízűen eszegettünk, miközben megbeszéltük friss, szabadulószobás élményeink.

A Neverland a szabadulószobák új korszakát nyitja meg Budapesten: ez a hely nem arról szól, hogy minél hamarabb ki kell jutnunk egy szobából, éppen ellenkezőleg. A Neverland pontosan arra csábít, hogy minél több időt tölts itt, ami, figyelembe véve a különböző tematikájú szobáit és a finom hamburgereit és koktéljait, nem is olyan elviselhetetlen küldetés.

Az pedig már egy másik kérdés, hogy kevésbé kedvelt kollégáinkat egész biztosan a legnehezebb szabadulószobába zárnánk be. Csak nehogy elromoljon a segítségnyújtó tábla!