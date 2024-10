Gasztrotúra a Dohány utcán: 6 különleges étterem Budapest szívében

Megannyi nagyszerű éttermet rejt Budapest nagy múltú helyszíne, a Dohány utca. Haladjatok végig szépen sorjában az összesen és szerezzetek maradandó gasztroélményeket!

Pasta Bella

A Pasta Bella egy családias hangulatú olasz étterem a belváros szívében, a Dohány utcai Zsinagógával szemben, ahol rengetegféle autentikus olasz tészta közül válogathatunk, így mindenki megtalálja a kedvére való ízvilágot. A frissen elkészített tészták mellett előételek, saláták, levesek és isteni desszertek színesítik az étlapot. Kóstoljatok meg minél több mindent, biztosan nem fogtok csalódni!

1074 Budapest, Dohány utca 1/b | Weboldal

Neverland Bár és Étterem

A nemrégiben megnyílt Neverland pizzéria üvegajtaján belépve az enteriőr már első perctől fogva magával ragad, nem is beszélve az ételekről. A gondosan elkészített, hatalmas kemencében sült nápolyi pizzákat egytől egyig Pallag Dávid executive séf és Botos Tamás séf álmodták meg, így a kínálatban a 7-féle örök klasszikus mellett olyan páratlan pizzák kaptak helyet, mint a szarvasgombás, a tépett kacsás vagy a mangalicás pizza, amelyek (a klasszikusokkal együtt) duplakovászos verzióban is kérhetőek. A nagyszerű pizzakínálat mellett egy hagyományos étlap is elérhető náluk, ami könnyed előételekkel, komolyabb főételekkel és desszertekkel teszi fel a pontot az i-re. Ha ránk hallgattok, akkor mindenképp érdemes megkóstolni a tonkababos-vaníliasodós aranygaluskát is, ami kemencében sül és szintén kovásszal készül. Foglaljatok asztalt még ma!

1074 Budapest, Dohány utca 22-24. | Weboldal

Negro Mangalica

A Negro Mangalica névadóját számos izgalmas variációban kóstolhatjátok meg a Dohány utcai étteremben, legyen az egy sonkatál erdei gombákkal gazdagítva, vagy épp vörösborral készítve, dödöllével tálalva. Az étlapon olyan hagyományos ételek is megtalálhatóak, mint a gulyásleves, a csirkepaprikás vagy a túrógombóc, de ezeket a klasszikus fogásokat is újragondolt köntösben tálalják, a lehető legminőségibb alapanyagokat felhasználva. Az itallap sem kevésbé különleges, hiszen magyar borok, pálinkák és egyéb helyi specialitások széles választékát kínálják nektek.

1074 Budapest, Dohány utca 36. | Weboldal

Kawamura Ramen

A Kawamurában elkötelezettek amellett, hogy autentikus japán gasztroélményben lehessen részetek Budapest belvárosában. Az étlap megalkotásánál a fúzióval szemben a hitelességet helyezték előtérbe, ezért nem szolgálnak fel európai-japán ételeket. Céljuk, hogy megismertessék vendégeikkel Japán valódi ízeit, legyen szó gazdag, ízletes ramenről, tsukemenről, donburiról, vagy gondosan elkészített kísérőételeikről. A hagyományos ramen nem csupán egy étel, hanem egy gazdag kulturális élmény. Az órákon át főzött ízletes alapléből a kézzel készült tésztáig minden egyes elemet gondosan készítenek elő, amit omlós sertésszeletekkel, lágy tojással és friss zöldségekkel koronáznak meg. Merüljetek el egy tál ramenben!

1074 Budapest, Dohány utca 54. | Weboldal

Vaslap

A Vaslap egy népszerű hamburgerező a Dohány utcában, amely ínycsiklandó, kézműves hamburgerekkel várja a vendégeket. Az étterem különlegessége, hogy a húsokat vaslapon sütik, ami különleges ízt és ropogós textúrát ad az ételeknek. A menü széles választékot kínál: klasszikus marhahúsos burgerektől a csirkés és vegetáriánus opciókig, mindenki talál kedvére valót. A friss, minőségi alapanyagok és a gondosan összeállított receptek garantálják az utánozhatatlan gasztronómiai élményt.

1074 Budapest, Dohány utca 59/B | Facebook

Brácsa Bistro&Brunch

A Brácsa Bistro&Brunch egy hangulatos bisztró Budapest szívében, amely ínycsiklandó, kreatívan összeállított reggeli- és brunchételekkel, valamint ebédre és vacsorára kiváló fogásokkal várja vendégeit. Az étterem különlegessége, hogy modern, változatos kínálatuk minden egyes fogását minőségi alapanyagokból készítik el, így garantálva a gazdag ízeket és a laktató adagokat. A barátságos légkör és a finom ételek tökéletes helyszínt biztosítanak bármilyen alkalomhoz, a nap bármely szakaszában.

1074 Budapest, Dohány utca 84. | Weboldal

