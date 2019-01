9 könyv, ami 2019 első felében jelenik meg, és már nagyon várjuk őket

Legyen bármilyen kedvünk, egy jó könyvre sosem tudnánk nemet mondani. Mivel imádunk olvasni, megnéztük, milyen könyvújdonságok várhatóak a következő hónapokban, ezek közül válogattunk ki nyolcat, amiket mi biztosan beszerzünk majd. A kortárs krimitől a 20. század egyik legmeghatározóbb pszichológusának házasságát bemutató könyvig mindent találsz a listánkon.

Jörg Baberowski: Az erőszak terei

“A macska karmol, a kutya ugat, az ember öl.” Az emberek a világ kezdetétől fogva mindig is lehetségesnek tartották, hogy megöljenek más embereket. Az erőszak gyilkos potenciájával a 20. század jelképévé vált. Háborús konfliktusokban soha korábban annyi embert nem öltek vagy kínoztak meg, soha annyi embert nem űztek el otthonából, mint az elmúlt évszázadban. És soha korábban nem fordult elő, hogy az államok ilyen gátlástalanul és kíméletlenül éltek volna erőszakfölényükkel. Ideológiai programok nevében és megbízásából emberek millióit semmisítették meg módszeresen, hurcolták táborokba és kényszerítették rabszolgamunkára.

Az erőszak korlátozása azonban az erőszak és az ellenerőszak ördögi köre.

Görög Ibolya: Mindennapi problémáink

“Az előző könyvemben már elmondtam olyan viselkedési szabályokat, melyek azonos módon vonatkoznak a magán- és a hivatali életre is: ilyenek a tegezés-magázás, köszönés, bemutatkozás, kézfogás, dohányzás szabályai, de általában az üzleti, a hivatalos protokollal foglalkoztam többet (öltözködés, telefonálás, névjegykártya, levél, virág, ajándék, rangsor, ültetési rendek, stb.). Tehát amikor például most azt látja, kedves olvasóm, hogy ,,öltözködés”, akkor a teljesen hétköznapi dolgokra gondoljon. Jó érzést szeretnék átadni, azt szeretném elmagyarázni, hogyan lehet jól élni, és ezt természetesen nem az anyagiakra értem. Ehhez hozzájönnek még viselkedési tanácsok is, amelyek kimondottan arra valók, hogy a hétköznapok együttélési gondjait feloldjuk, magunknak tegyünk jót.” – Görög Ibolya

Gabriel Tallent – Drága kis szívem

Teknőc Alveston kemény lány. Tizennégy éves, és az erdőket járja az észak-kaliforniai tengerparton. Kedvenc helyei, menedékei a patakok, a dagálytavak, a sziklaszigetek, de személyes világa kicsi és veszélyekkel teli: Teknőc zaklatott lelkű, karizmatikus apja bűvöletében és rabságában nőtt fel. Emberi kapcsolatai az iskolára korlátozódnak, de ott sem enged közel magához senkit; néha beteg nagyapjával römizik, esténként pedig apjával együtt készül – a világvégére.

Azután megismerkedik Jacobbal, és először tárul fel előtte egy tágasabb világ: ráébred, hogy otthoni élete se nem biztonságos, se nem fenntartható. Szökést tervez, felhasználva mindazokat a túlélési technikákat, amelyekre apja tanította.

Marisha Pessl: Neverworld Wake – Örök ébredés

Valamikor régen, a Darrow-Harker Gimnáziumban, Beatrice Hartley és az öt legjobb barátja voltak a népszerűek, az irigyeltek. Amikor azonban Jim – a kreatív géniusz és Beatrice szerelme – tragikus körülmények között életét veszti, egy csapásra minden megváltozik. Egy évvel az érettségi után a barátok visszatérnek Wincroftba, a tengerparti házba, ahol korábban annyi éven át osztották meg egymással a titkaikat: megbeszélték, épp kibe szerelmesek, hogyan akarják megváltani a világot.

Beatrice reméli, hogy végre választ kap a Jim halálával kapcsolatos gyötrő kérdéseire, ugyanis azt gyanítja, hogy a többiek jóval többet tudnak annál, mint amit elárultak. Ám a kínos viccelődésekkel és nyomasztó hallgatásokkal teli este lassan vánszorog, és a lány egyre inkább úgy érzi, hogy sosem fogja megtudni, valójában mi is történt.

Michelle Frances: Az új munkatárs

Ha az embernek felfelé ível a karrierje, boldog a házassága, és éppen gyermekáldás elé néz, valóban pótolhatatlannak érzi magát… hiszen ki léphetne a helyére? Carrie sikeres tévéproducer, a férje egyszerűen tökéletes – csodálatos életet élnek. De amikor a nő teherbe esik, a gondosan felépített világuk hirtelen darabokra hullik. Emma helyettesíti a munkahelyén: értelmes, elhivatott, segítőkész lány. De mikor bekerül Carrie környezetébe, és sorra elbűvöli Carrie férjét és kollégáit, Carrie-ben gyanú ébred: Emma talán többet akar, mint pusztán az állását.

Catrine Clay: Útvesztők

Az okos és vonzó Emma Rauschenbach, Svájc egyik leggazdagabb gyáriparosának lánya 17 évesen ismerkedett meg Carl Gustav Junggal, a zseniális, ám szegény elmeorvossal, és egymásba szerettek. A lány eltökélte, hogy osztozik a férfi kalandos életében, és közben saját tanulmányait is folytatja, ám még túl fiatal volt, hogy megérthesse Carl összetett és titkokkal terhelt személyiségét, vagy előre lássa, milyen drámai küzdelmek várnak rájuk.

Az Útvesztők Emma és Carl hagyományosnak éppen nem nevezhető házasságának, Jung Sigmund Freuddal való barátságának, majd későbbi szakításának történetét meséli el, és bemutatja, hogyan alakította ez a különleges házasság a botrányos új tudomány, a pszichoanalízis fejlődését.

David Attenborough: Egy ifjú természettudós történetei – Állatkerti gyűjtőutak

1954-ben az ifjú David Attenborough-nak káprázatos alkalmat kínált az élet: világ körüli útra indulhatott, hogy ritka és különleges állatokat gyűjtsön a Londoni Állatkert számára, és minderről filmeket készítsen – a BBC új, Állatkerti gyűjtőutak című sorozatát.

Ez a könyv három ilyen utazás története. Társaival a helybeli őslakosokkal együtt kutatott az akkori Brit Guyanában óriáshangyászok, Indonéziában komodói sárkányok és Paraguayban tatuk után. Volt dolguk pirájákkal, dühös kúszósülökkel és szökésre mindig kész pekarikkal. Módszereik ma már idejétmúltnak tűnnek, de az állatok, növények, helybeli emberek és a környezet iránti csodálatuk és tiszteletük még mindig példamutató.

A szerzőre oly jellemző szellemességgel és bájjal megírt történetek nemcsak az emlékezetes kalandokról szólnak, hanem arról az emberről is, aki rajongó szeretetet ébresztett bennünk a természet iránt, és lelkesedése azóta is töretlen.

Jonas Lüscher: Kraft

A Szilícium-völgy egyik gazdag üzletembere önigazolást keresve 1 millió dolláros versenykonferenciát szervez: bizonyítani kell, hogy a világban minden rendben van, és az emberiség a lehető legjobb irányba halad. Kraft, a középkorú német professzor briliáns elme és kiváló előadó. Semmi kétség, komoly eséllyel utazik Stanfordba. Őt azonban a szükség hajtja: a második házasságából is szabadulni szeretne, ám egy újabb válás anyagilag tönkretenné. Ami pedig a szakmai becsvágyat illeti, azt éppen hogy le kell győznie, hiszen a bizonyítandó tétel távol áll minden művelt koponyától. A ’80-as évektől kezdve a világtörténelem igazán nagy események részesévé tette, és a világ folyásán töprengve saját életét is végiggondolja. Szerelmeit és a magyar menekült Istvánhoz fűződő barátságát ugyanolyan kíméletlenül kellene megítélnie, mint a világpolitika óriásait, Kohlt, Thatchert vagy Schrödert. Ám sem az életútja, sem a történelem nem segíti őt közelebb a célhoz, azaz a sikerdíjhoz. A középkorú férfinak végtére is döntenie kell: a szabadulásért cserébe hajlandó-e lemenni az örvény aljáig?

Stieg Larsson titkos iratai – A Palme-gyilkosság kulcsa