Budapesten forgatta legújabb klipjét Ellie Goulding

A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár és partner is közreműködött.

Ellie Goulding, a Love Me Like You Do, valamint a Burn című slágerek előadója Budapesten forgatta legújabb, Close To Me című számának zenei videóját. A klipben az egyik főszerepet több világsztár mellett a magyar főváros játssza: megjelenik a Budai Vár, azon belül a Halászbástya, a Barokk kapu és a Várkert Bazár, valamint a Gellért Fürdő is szerepel több jelenetben.

Az angol énekesnő egy hosszabb szünet után, hatalmas lendülettel tért vissza. A klip zenei producere Diplo, valamint a Major Lazer formáció egyik tagja, akivel már korábban is dolgoztak együtt más projekteken. Új koprodukciójuk hangzásban és megjelenésben is nagyon újszerű lett, ami Swae Lee amerikai rapper közreműködésének is köszönhető.

Ellie Goulding korábbi számai eddig több milliárd összesített lejátszásnál tartanak. A Close To Me elérhető a Spotify-on, megtekinthető a YouTube-on, illetve a nemzetközi zenei TV-k műsorkínálatában is szerepel.