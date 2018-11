Ezt az 6 könyvet szerezzük be novemberben

Karácsony előtt picit felgyorsulnak az események. Különösen igaz ez a könyvkiadókra, akik az ünnepek előtt még jó néhány izgalmas könyvvel meg szeretnének örvendeztetni minket. Volt is miből válogatunk, amikor azt vettük sorra, milyen regényeket fogunk elolvasni ebben a hónapban. A horrortól a whisky-szakkönyvig minden jót megtaláltok a listánkon.

Celeste Ng: Kis tüzek mindenütt

Shaker Heights. Cleveland nyugodt, virágzó külvárosa, ahol a házak színétől a szabályos keresztutakon át a lakók sikeres életéig minden tökéletesen elrendezett. Itt él Mrs. Richardson négy gyermekével és ügyvéd férjével. Elena a környék mintalakója, helyi újságíró, és legfontosabb alapelve a szabályok betartása.

Ebbe az idilli kertvárosi buborékba költözik Mia Warren, a titokzatos fotóművész és egyedülálló anya, valamint tinédzser lánya, Pearl, akik a Richardson családtól bérelnek házat, de rövid idő alatt már nemcsak albérlők lesznek, hanem a szomszéd gyerekek életében is fontos szerepet kezdenek el betölteni.

A rejtélyes múltú Mia azonban felbolygatja a gondos rendben élő közösség mindennapjait, amikor Richardsonék barátai egy kínai-amerikai kisbabát szeretnének örökbe fogadni, ám váratlanul felbukkan a gyermek igazi anyja.

Megjelenik: november 20.

Charles Maclean: Whiskyvilág – A legjobb lepárlók rejtett titkai

Whisky – az ital, amely alvás közben fejlődik. Fedezzük fel csodás mélységeit, elképesztő változatosságát és összetettségét! Kóstoljuk meg a nagy klasszikusokat és az izgalmas, új változatokat a világ legjobb whiskyjeit bemutató, egyedülálló kalauz segítségével! A gyönyörű, színes fotókkal illusztrált kötetet nemcsak a whiskyrajongók fogják élvezni, de azok is, akik csak most ismerkednek “az élet vizével”.”Skócia vezető whiskyszakértője” – írta a Whiskyvilág című könyv szerzőjéről a The Times. Charles Maclean 1981 óta foglalkozik skót whiskyvel, ez idő alatt több mint egy tucat könyvet írt a témában, melyek közül több nemzetközi díjat nyert és jó néhányat számos nyelvre lefordítottak. A Whiskyvilág 2009-ben jelent meg először, magyarul már a közelmúltban felújított, frissített változat kerül a boltokba.

Laura Marshall: I smerősnek jelölt

Louise a negyvenes éveiben járó elvált anya, egyedül neveli négyéves fiát, és belsőépítészként a saját vállalkozását vezeti. Az egyedülálló szülők elfoglalt, küzdelmes életét éli. Egy napon szívdermesztő e-mailt kap. Maria, a volt osztálytársa ismerősnek jelölte a Facebookon. Csakhogy Maria több mint huszonöt éve halott. Vagy mégsem?

Az 1989-es végzős középiskolás évfolyam osztálytalálkozóra készül, így Louise felveszi a kapcsolatot a volt osztálytársaival, hogy kiderítse, őket is bejelölte-e Maria… A múlt hirtelen nagyon is valóságossá válik, újra felszínre kerülnek a régi titkok, hazugságok, féltékenységek és elfeledett sérelmek. De vajon megjelenik-e Maria az osztálytalálkozón? Megoldódik-e a több évtizedes rejtély?

Megjelenik: novemberben

Robert Seethaler: A trafikos

A 17 éves Franz Huchel elhagyja szülőfaluját, hogy Bécsben próbáljon szerencsét egy újságot és dohányárut árusító trafikos tanoncaként. Ott találkozik a törzsvevő Sigmund Freuddal, aki nyomban lenyűgözi. Idővel szokatlan barátság alakul ki a két meglehetősen különböző férfi között. Amikor Franz nem sokkal később fülig szerelmes lesz a varietétáncos Anezkába, az idős professzorhoz fordul tanácsért. Ám kiderül, hogy a világhírű pszichoanalitikus számára a női nem legalább akkora talány, mint Franz számára.

De a korhangulat nem kedvez se a szerelemnek, se a barátságnak. A drámaian kiéleződő politikai-társadalmi viszonyokkal szemben mindhárman tehetetlenek, és az események örvénye hamarosan más-más irányba ragadja őket.

Stephen King: Borzalmak városa

Ben Mears, a sikeres író visszatér a Jerusalem’s Lot nevű, isten háta mögötti kisvárosba, hogy “kiírja” magából itt szerzett gyermekkori traumáját: az 1930-as években a komoran a helység fölé magasodó Marsten-házba vonult vissza egy véres kezű gengszter, aki egy nap – látszólag minden indok nélkül – agyonlőtte feleségét, majd felkötötte magát. A gyermek Ben Mears egyszer beszökött ide, és meglátta a gengszter lógó hulláját, amely még évtizedek múltán sem indult oszlásnak… Az írónak azonban nem a nyugodt alkotómunka jut osztályrészül. Az álmos kisvárost mindinkább a megmagyarázhatatlan rettegés keríti hatalmába. Találnak egy akasztott kutyát, eltűnik két gyerek, s egyik este egy talpraesett kisfiú, Mark Pétrie a szobája ablakában megpillantja az egyik – időközben eltemetett – gyermek vigyorgó arcát. Mark már-már enged a kísértet bűverejének, de azután egy keresztet tart feléje, aminek láttán a jelenés agonizálni kezd, és füstté válik. Ben, Mark és még néhány, mindenre elszánt helybéli megindítja élet-halál harcát a Marsten-ház titokzatos lakói ellen.

Megjelenik: november 25.

Vass Virág: Az örökké rövid története

Az örökké talán abban a forró évben kezdődött, amikor Szolzsenyicint kitoloncolták a Szovjetunióból, Nixon belebukott a Watergate-botrányba, az Abba együttes Waterloo című dalával megnyerte az Eurovíziós dalfesztivált, Kardos Sára pedig, aki szentül meg volt győződve arról, hogy egész életét gyógypapucsban dolgozza végig a pénzügyi osztályon, megnyert egy manökenversenyt…

Kardos Sára egy katonatiszt lányaként cseperedik egy dunántúli város honvédségi lakótelepén. Amikor a szépséges kamaszlány a helyi ruhagyárban vállal nyári munkát, nem sejti, hogy hamarosan gyökeresen megváltozik az élete, kiszabadul a katonás fegyelemből, ki a vasfüggöny mögül, és elindul egy kifutón, amely messzire, Párizsba, New Yorkba vezeti. Ez a kifutó a sorsa volt…