A legjobb Márton-napi vacsoraajánlatok a városban

Szent Márton napját a legtöbben népi hagyományokkal és libaételekkel azonosítjuk. Ha te sem vagy ezzel másként, az alábbi étteremválogatás neked szól!

1114 Budapest, Szent Gellért tér 2.

A százéves Danubius Hotel Gellért patinás épülete egy fantasztikus Márton-napi borfesztiválnak ad otthont november 8. és 11. között. A rendezvény egy butiksörfesztivállal kezdődik, amit korlátlan bor-, habzó bor-, és pálinkafogyasztás követ. Három gasztroprogram is megrendezésre kerül: megtapasztalhatjuk a hotel különleges lakosztályéttermének páratlan hangulatát, de részt vehetünk egy izgalmas borvacsorán és a nagy népszerűségnek örvendő Sunday brunch-on is, ahol két kiváló séf, Vona Róbert és Müncz Gábor készít majd különféle libaételeket. Palágyi Eszter vendégséf, a Michelin-csillagos Costes főszakácsa, is feltűnik a színen, hogy művészi ételkreációival elkápráztassa a vendégeket.

1112 Budapest, Balatoni út 143/a

Gasztrokalandorok, ez nektek szól! Mivel Magyarországon nem ünnepeljük a hálaadást, Szent Martin napja az utolsó lehetőségünk, hogy gazdag lakomák iránti élvezetünknek hódolhassunk a karácsony eljövetele előtt. Mégis ki ne lelné örömét a magyar konyha remekeinek elfogyasztásában? Egy mennyei négyfogásos libamenü (6990 forint/fő) vár téged a Balatoni úti Tűzhely étteremben november 8. és 11. között. A meglepő ízkombinációkat (úgy, mint kardamom és meggy) és az újhullámos ételeket egy tapasztalt sommelier által összeállított kiváló borkínálat egészíti ki. Hozd ki a legtöbbet a Márton-napból, bővebb információért látogass el a Tűzhely Facebook-oldalára.

1014 Budapest, Budai Vár Halászbástya

Van egy varázslatos hely a város felett, ahol az álomszerű panoráma elengedhetetlen kiegészítője a finom ételeknek. A Mátyás-templom szomszédságában található Halászbástya Étterem a műemlék legszebb szegletét foglalja el, hiszen a vendéglátóhelyet Budapest leghíresebb történelmi látványosságai ölelik körül. A gyönyörűen berendezett étterem újhullámos kulináris élménnyel és Márton-napi libaspecialitásokkal várja vendégeit november 10. és 18. között. Biztosak vagyunk benne, hogy a Halászbástya Étterem Lovagtermében olyan étteremélményben lesz részed, amit nem fogsz egyhamar elfelejteni!

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

Mit szólnál egy ízletes vacsorával fűszerezett kellemes estéhez gyönyörű panorámával? Ünnepeld Szent Márton napját a Peppers!-ben libakülönlegességekkel és a legkiválóbb borokkal, a Bock Borászat jóvoltából. Élvezd a svédasztalos vacsora pazar kínálatát (tradicionális magyar ételekkel és a nemzetközi haute cuisine legjavával) november 8-án, miközben az étterem páratlan kilátásában gyönyörködsz. A vacsorához igazán különleges hangulatot teremtenek a város esti fényei. A számos díjjal büszkélkedő magyar borász, Bock József fogja bemutatni az idei év borújdonságait, ami már önmagában elég ok arra, hogy ellátogass a Peppers!-be.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

Néha mindannyiunknak kell egy hely, ahova elmenekülhetünk megpihenni; főleg, ha olyan nyüzsgő nagyvárosban él az ember, mint Budapest. A budai Jardinette Kertvendéglő tökéletes menedékhelynek bizonyul: a télikertet körülvevő magas gesztenyefák otthonossá varázsolják a vendéglátóhelyet, ahol mindenki jó hangulatban fogyaszthatja el ebédjét vagy vacsoráját. Állandó kínálatukon túl, az évnek ebben az időszakában különleges ajánlatok is elérhetőek. Novemberben Szent Márton-inspirálta libaételek lesznek reflektorfényben; mi mindenképp megkóstoljuk a rostonsült hízott libamájat burgonyachipsszel és paprikakrémmel, a sóletet sült libacombbal és főtt tojással, és az isteni házi flódnit.

1061 Budapest, Király utca 30-32.

Több mint száz tradicionális magyar és nemzetközi fogásból válogathatunk a három budapesti Trófea Grill étteremben, sőt a széles választék még tovább bővül novemberben. Számos Márton-napi finomsággal bővül a kínálat, többek között Tokaji libamáj terrine-nel, füstölt libamellsalátával, és libaragulevessel. Akkor sincs okod aggodalomra, ha vegetáriánus vagy, vagy speciális étrendet követsz, a Trófea mindenkire gondol. A bőséges ételkínálatnak hála, garantáljuk, hogy nem fogsz korgó gyomorral távozni az étteremből. A Trófea Grill éttermeket megtalálod a Király utcában, a Visegrádi utcában és a Margit híd budai lábánál.

1027 Budapest, Frankel Leó út 11.

A népszerű budai reggelizőhelyként ismert KicsiZso igazi streetfoodmennyország az ínycsiklandó alapanyagokkal megtömött, isteni gourmet bageleivel – a vegánok és vegetáriánusok számára is. Rendelhetsz mediterrán omlettet, grillezett sajtsalátát és melegszendvicseket, vagy letesztelheted a szintén ízletes Márton-napi reggeli ajánlatokat, amik most először kaptak helyet a KicsiZso kínálatában, ilyen például a libás bagel szőlővel, a libamelles omlett káposztával, a füstölt libanyak és a Benedict tojás. Továbbá olyan desszertekkel szegheted meg a diétádat (csak egy kicsit), mint a paleo csokitorta vagy a tápiókapuding. Indítsd a napot, ahogy azt kell, egy kiadós reggelivel!

Egy alternatív opciót is ajánlunk Szent Márton napjára, mégpedig a MÁV nosztalgiajáratát Szobra, különleges vacsoraajánlattal. A Gyertyafény Expressz régi szalonkocsikat idéző, fényűző vagonjai visszarepítenek az időben, ahol ugyanakkor egy gyertyafényes vacsorát is elfogyaszthatnak a szerencsések, – háromféle menü közül válogathatunk, amelynek egyike vegetáriánus – libaételekkel és kézműves borokkal. Az este fénypontja egy élő zongorakoncert lesz, amire a vacsora után kerül majd sor. A háromórás vonatút alatt kifogástalan kiszolgálásban lesz részed a vacsoravonat profi személyzetének jóvoltából. Az emlékezetes utazásra jegyek előzetesen vásárolhatók 18900 forintért.