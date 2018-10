Médiumok – Világok közötti közvetítők vagy szélhámosok?

A hiedelem szerint október 31. éjszakáján a legvékonyabb a mi világunk és a túlvilág között húzódó határ, ezért ilyenkor adják a legtöbben a fejüket az asztaltáncoltatásra. Ha ezen a hátborzongató napon neked is kedved támadna a szellemidézéshez, megmutatjuk, kik a világ leghíresebb médiumai, akik kedvükre jártak-keltek az élők és a holtak világa között – vagy legalábbis bámulatos tehetséggel hitették el az emberekkel, hogy képesek rá.

Ed és Lorraine Warren

A házaspár neve elsősorban a Démonűzők franchise-nak köszönhetően lehet ismerős. A 2006-ban elhunyt Ed a II. világháborúban még a haditengerészet tisztje volt, majd rendőrként dolgozott, mígnem átképezte magát démonológusnak. A lánykollégiumba járó Lorraine már diákként észrevette, hogy látja diáktársai auráját, gyermekkori otthona pedig elmondása szerint egy szellemjárta ház volt, ahol egy szellem folyamatos kopogása nem hagyta őt esténként aludni. Lorraine még csak 16 éves volt, amikor találkozott Eddel, egymásba szerettek, hamarosan pedig már együtt járták az Egyesült Államokat, ahol kísértetjárta házakat kerestek fel. Itt némi cselhez folyamodt

ak, hogy beengedjék őket a rejtélyes házakba: Ed, aki mellesleg kiváló festő volt, előbb lefestette a kiszemelt házat, majd az elkészült képpel kopogtattak be a tulajdonosokhoz. Látszólag azért, hogy eladják a képet, valójában viszont az volt a céljuk, hogy szétnézhessenek a lakásban.

Az évek alatt a házaspár egyre „profibb” ördögűzővé vált, még a Vatikán engedélyével is végeztek szeánszokat. A ’70-es, ’80-as években annyira népszerűvé váltak, hogy számos helyre hívták őket előadásokat tartani a munkájukról. Természetesen már akkor is legalább annyian viseltettek irányukba ellenszenvvel, mint szimpátiával, sokan kételkedtek Warrenék szavában, és pénzéhséggel, feltűnési viszketegséggel vádolták őket.

Eusapia Palladino

Az 1854-ben született Eusapiát gyermekkorában még ugyan elkerülték a megmagyarázhatatlan események, fiatal felnőttként már megannyi különleges észlelése volt. Tárgyakat mozgatott, asztalt lebegtetett és természetesen a holtakkal is beszélt. Palladino „segítő szellemét” János királynak nevezte. A kétszer is megházasodott Palladino különleges képességeinek köszönhetően, misztikus szeánszaival beutazta a világot: járt Lengyelországban, Angliában és Franciaországban, sőt, 1909-ben még Amerikába is ellátogatott.

Akkora már annyira ment az „üzlet”, hogy Palladinónak még egy menedzsere is volt. Ám hiába cikkeztek a tengerentúli lapok megmagyarázhatatlan képességeiről, a szeánszain megjelenő szkeptikusok többször is leleplezték csalásait. Ettől függetlenül szellemidézős asztaltáncoltatásainak még így is akadt olyan látványos eleme (például amikor Palladino az asztal felett lebegett), melyet nem tudtak észérvekkel megmagyarázni.

Stanisława Tomczyk

Az 1800-as évek végén, Lengyelországban született nő médiumi képességeire hamar felfigyeltek. A századfordulón egy elismert lengyel pszichológus is hipnotizálta, hogy rájöjjenek a titkára. Stanislawát elmondása szerint egy másik lény, a kis Stasia tartotta uralma alatt. A nő azt is állította, az akaratával képes tárgyakat mozgatni, megállítja az óra mutatóit, vagy meg tudja pörgetni a rulett-táblát. Stanislawának annyira elterjedt a híre, hogy az egyik szeánszára még Franciaországból is érkezett egy professzor, akit a médium teljes mértékben meggyőzött a természetfeletti erők létezéséről. Tomczyk népszerűsége az 1930-as évekig egyre csak nőtt, mígnem az egyik szeánszon egy doktor leleplezte: rájött, a nő valójában az egyik kezével mozgatta az asztalon lévő tárgyakat.

Gérard Croiset

Az 1909-ben született Croiset a közösség érdekét szolgálta különleges látnoki képességeivel. Csaknem 30 éves rendőri pályafutása alatt több mint száz bűnügyben vett részt, tucatnyi eltűnt ember és bűnöző megtalálásában segédkezett. Croiset-nek két gyermeke született, akik apjukhoz hasonlóan természetfeletti képességekkel bírtak. Fia, az ifjabbik Gérald egy 1972-es repülőgép-szerencsétlenség túlélőinek megtalálásában segédkezett, míg testvére, Nannie alternatív módszerekkel kezelte a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőket.