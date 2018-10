Mit jósolnak a csillagok? – Mindent a jóslásról

Miről szól az élet? Nagyrészt tanulásról, családról, munkáról, megélhetésről, az otthon megteremtéséről, és szerencsés esetben néha eszünkbe jut kikapcsolódni és élvezni a mindennapokat. Noha az élet zűrzavarában előfordul, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Sokaknál előfordul, hogy nem tudják merre lépjenek tovább, döntésképtelenséggel küzdenek, válaszokat keresnek a felmerülő élethelyzetekre.

Ilyen esetben és sokszor legvégső mentőövként folyamodnak jóshoz néhányan. Holott, ha körülnézünk és nyitottak vagyunk rá, állandóan jeleket kapunk a nagyvilágból, csak a rohanó hétköznapok forgataga ügyesen elsodorja őket.

Abban hiszek, hogy a fizikai síkon túl is van létezés. Sőt rengeteg különféle dimenzió. Gondoljunk csak bele, jóslás, mágia, varázslás, természetfeletti gyógyítás, boszorkányság, médiumok, asztrológusok minden korban és minden időben léteztek. A megnevezésük és elfogadottságuk folyamatosan változott és azóta is alakul. Ha úgy vesszük, a köztudatba is beépült és legelfogadottabb jóslás napjainkban a meteorológia, az időjóslás.

Mit kap az ember, ha jósoltat vagy esetleg magának jósol?

A legjobb esetben iránymutatást, és egyfajta lehetőséget a változásra. Akárhogy is hangozzon, a jövendőmondást sosem szabad szent írásnak venni, hiszen a jövő folyamatosan változik. Mi alakítjuk a gondolatainkkal, döntéseinkkel és rezgéseinkkel. Van az a típusú jós, aki csak a pozitívumokra koncentrál, és azokat erősíti a kérdezőben. Ennek az lehet a hátulütője, hogy az illető hátradől és megnyugszik, hogy úgyis minden jó lesz, és tenni elfelejt érte. Az, aki pedig csak baljóslatokkal riogat, egy életre elveheti az ember kedvét mindentől. Érdemes gondosan kiválasztani, milyen jóshoz, látóhoz, kártyavetőhöz vagy egyéb spirituális tanácsadóhoz látogat el a kíváncsi kérdező.

Jövendőmondó álmok

Biztos előfordult már mindenkivel, hogy úgy álmodott, mintha az a valóság lenne. Felébredt és azt érezte, mintha tényleg megtörtént volna, amiről álmodott. Amikor álmodunk egy másik síkba lépünk, és ott vagyunk aktívak. Ahhoz, hogy meg tudjuk fejteni az alvás alatt látott képeket, nem árt rendszeresen gyakorolnunk. Azaz akár leje

gyezni vagy reggelente néhány percet rászánni az emlékezésre. Majd gondolkozni és meditálni az álmon. Szépen lassan mindenkiben kialakul a saját álmainak a szimbólumrendszere. Az álmok a legkisebb jelzésektől kezdve a sorsfordító pillanatokig mindent megmutathatnak, ezért érdemes őket komolyan venni.

Kártyavetés

Ha jóslás, legtöbbünknek a kártyavetés ugrik be elsőre, aminek rengeteg válfaja van. A személyes kedvencem a cigány kártya. Ezen kívül még van: tarot, angyalkártya, atlantiszi és egyiptomi jóskártya, de a francia és a magyar pakli is használható a jövő kiolvasására. Európában a 17. században kezdték el a kártyalapokat jövendölésre használni. A lapok elemzése és kiolvasása nagyban függ a kérdező jóstól, hisz ő a saját szimbólumrendszerét, meglátásait és tudását alkalmazza.

Tenyérelemzés

A jellem meghatározásának egyik legősibb formája. A tenyérjóslást már Egyiptomban és az ősi Indiában is ismerték. Már akkor meg tudták állapítani a múlt eseményeit és a jövő történéseit egy-egy kézből. Nem csupán a lenyomatok, vonalak térnek el egymástól, de a kezek színe, formája és mérete is meghatározó. Minden jellegzetességet figyelembe kell venni, hogy átfogó képet kapjunk. Nem létezik két egyforma kéz, ahogyan ujjlenyomat sem.

Vitatni természetesen lehet a jóslások hatékonyságát és valóságtartalmát, de annak, aki nyitott az ilyesmire, mindenképpen érdekes utazás lehet elmélyülni a jóslás világában.

Szerző: Tóth Krisztina