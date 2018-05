Hogyan teszi jobbá a technológia az emberek életét? – Erről tart előadást Jacquelline Fuller a Brain Bar jövőfesztiválon

A Brain Bar jövőfesztivál keretein belül, június elsején 13:40-kor tart előadást Jacquelline Fuller, a Google alelnöke és a Google.org igazgatója. Mind tudjuk, mi az a Google, de mi a helyzet a Google.org-gal?

Fuller előadásának címe “Nonprofit innovators: Tech in service of social good” (magyarul “Nonprofit újítók: Technológia a társadalmi jólét szolgálatában”), amiből nem csupán az derül ki, hogyan kapcsolódik egymáshoz a technológia és a társadalmi problémák, hanem az is, milyen technológiai megoldások segíthetik az emberek életét. Ezzel foglalkozik a Google.org.

A Google.org a Google adatalapú, emberközpontú filantrópiája, olyan úttörő nonprofitok munkáját segíti, amelyek egy mindenki számára élhető világ megteremtésén fáradoznak. Jelenleg három fő terület előremozdítására fókuszál, ezek pedig az oktatás, a gazdasági esélyteremtés és a faji egyenlőség.

Az oktatási terület egyik izgalmas szervezete például azon dolgozik, hogy az online, edukációs jellegű tartalmakat elérhetővé tegye az olyan iskolákban, ahol nincs internetelérés – mindezt az offline Kolibri applikáció segítségével.

Van olyan projekt is, amely számítógépes ismeretek oktatásával segíti az emberek elhelyezkedését a munkaerőpiacon Amerika-szerte, de olyan is, amely egy telefonos, fordító alkalmazás fejlesztésével segíti a menekültek kommunikációját.

Ha szeretnél többet megtudni a Google.org lehengerlő munkájáról, irány június elsején a Budapesti Corvinus Egyetemen megrendezett Brain Bar jövőfesztivál!

A Brain Barról

A Magyarország leginspirálóbb eseményének választott Brain Bar fesztivált idén június 1-2 között rendezik a Corvinus Egyetem campusán. A több mint félszáz világhírű és úttörő- gondolkodót, tudóst, politikust, művészt felsorakoztató fesztivál fókuszában a jövő legérdekesebb, legellentmondásosabb témái állnak, mint például a robotok és emberek együttélése, a mesterséges intelligencia morális kérdései, a Big Data és tech monopóliumok hatalma vagy a Szilícium-völgy és a startup kultúra kritikája.

Napijegy és csoportjegy kedvezménnyel

A honlapon mostantól napijegyek vásárlására is lehetőség van. Akik pedig legalább három barátjukkal együtt érkeznek az eseményre, 25 százalékos csoportkedvezményt kapnak.

