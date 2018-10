Őszi bakancslista a hosszú hétvégére

Végre elérkezett a várva várt hosszú hétvége! Ha minden igaz, négy csodálatos, napsütéses nap vár ránk, talán most tudjuk utoljára kiélvezni a kellemes őszi időjárást. Ezért össze is állítottunk egy tíztételes bakancslistát, rajta sok-sok kültéri tevékenységgel, melyeket mi egész biztosan megpróbálunk besűríteni a hétvégénkbe. Ajánljuk nektek, hogy ti is tegyetek így.

1. Őszi ízeket alkotni

Gourmet kalandorok, irány a konyha! Végre itt az almás, körtés, sütőtökös piték szezonja, a forró, fűszeres krémlevesekről nem is beszélve!

2. Kirándulni a színes erdőben

Túracipőt, pulóvert fel, és vessük bele magunkat az őszi természetbe! Gyűjtsünk a talpunk alatt ropogó falevelek közül vadgesztenyét, majd pihenjünk meg egy padon és élvezzük, hogy büntetlenül süttethetjük az arcunkat a napon.

3. Futni a reggeli ködben

Bár elsőre nem tűnik szívmelengető programnak, nagyon is feltöltő napfelkelte közben átfutni az ébredő városon – természetesen megfelelő öltözetben. Hazaérve azért ne felejtsük el megjutalmazni magunkat egy bögre forró teával vagy habos kakaóval.

4. Bekuckózni egy jó könyvvel

Odakint tornádó tombol és Duna méretű vízfolyam hömpölyög az utcán? Sebaj, vedd elő a kedvenc meleg takaródat és azt a vastag könyvet, amit lusta voltál magaddal vinni a strandra. A kultúrprogramhoz napszaktól függően egy csésze különleges tea vagy egy pohár whisky is dukál.

5. A Keresztapa-filmmaratont tartani

Végy egy szabadnapot, bújj be az ágyba és indítsd el a filmtörténet egyik legnagyobb trilógiáját. Az alvilág hőskorát érdemes egy pohár prémium scotch – például a skótok kedvenc itala, a The Famous Grouse – segítségével is megidézni.

6. Eltölteni egy délelőttöt kedvenc cukrászdánkban

Messze még a bikiniszezon, most igazán megengedhetsz magadnak egy fűszeres forrócsokival kísért ínycsiklandó desszertet. Nincs is annál jobb, mint az ízek kavalkádjának biztonságában sajnálkozni a kinti szürkeségben rohanó embertársainkon.

7. Részt venni egy főzőtanfolyamon

Akár egyedül, akár a pároddal vagy barátokkal keresel menő fél napos programot, a manapság nagy népszerűségnek örvendő főzőtanfolyamokat a magadfajta ínyenc kísérletezőknek találták ki. Klasszikus olasz konyha, romantikus francia vacsora vagy venezuelai különlegességek – csak győzzetek választani.

8. Halloween bulit tartani

Szó szerint értelmezett „finger food”, pókhálóval beszőtt cupcake, szellemes mézeskalács – ha te is tobzódsz a kreatív vendégváró ötletekben, ne fogd vissza magad! Szervezettek egy igazán vérfagyasztó Halloween partit és rázzátok fel az ízlelőbimbóitokat! Az édes fogásokat a hűvös évszakok italával, néhány csepp whiskyvel is megbolondíthatjátok.

9. Sétálni az őszi Balaton-parton

Bár ilyenkor már nem a Riviéra, azért a Balaton ősszel is remek úti cél! Kevesebb turistát kell kerülgetni, és végre a lángos-hekk párost elengedve belekóstolhatunk a környék valódi ízeibe is.

10. Wellness-élménnyel jutalmazni magunkat

A legideálisabb verzió természetesen egy all inclusive wellness-hétvége egy világtól elzárt kastélyban, de a vérbeli hedonista a panelban is hedonista. Egy nagy kád forró víz, stresszoldó fürdősó, méregtelenítő arcpakolás és illatos mécsesek – mi kell még?