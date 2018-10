Programajánló az extra hosszú hétvégére

Végre elékezett a várva várt hosszú hétvége, úgyhogy most csütörtöktől egészen keddig gyűjtöttük össze, melyek lesznek a legjobb fővárosi prgamok.

Csütörtök – október 18.

Az egy hetes rendezvényen a kortárs spanyol mozgókép kiemelkedő filmjeivel találkozhatnak a nézők. A tíz alkotást felvonultató program széles spektrumát mutatja be az idei és a múlt év spanyol filmtermésének, hiszen a dráma, vígjáték, thriller, de még dokumentumfilm is kerül az Uránia vásznára.

Kíváncsi vagy, hogyan készülnek a Mandragora design cipők? A hazai cipész szakma egyik leghíresebb képviselője, Fabula László cipészmester és a márka alapítója, Scherfel Nóra közösen mutatják be a tervezés és készítés folyamatait.A résztvevők megismerhetik a tervezőt, Scherfel Nórát is, aki bemutatja a teljes Mandragora bőr kollekcióját is, amiből a résztvevők igény szerint egyedi cipőt is rendelhetnek maguknak.

Egy este, két DJ, három szín.Gyere és ismerkedj! Figyeld a színeket, nézd, hogy ki tetszik, nézd a karszalagokat és támadj! Piros: tilos, sárga: hátha, zöld: támadj. Ezen az estén párra lelsz. Hogy egy estére, vagy többre, csak tőled függ.

Péntek – október 19.

Steven Pinker új könyvében az erőszak és az erőszakmentesség pszichológiáját járja körül, mert szerinte ha megértjük az erőszak visszaszorulását, a társadalmi folyamatokat is máshogy látjuk. A Typotex Kiadó programja.

Az online társkeresés ma az egyik legtöbbet tárgyalt és vitatott, sokakat foglalkoztató, több generáción átívelő, majdhogynem mindenkit közvetve, illetve közvetlenül érintő téma. Ha te magad nem is próbáltad, ismerősöd, barátod, családtagod biztosan. Ezáltal mindenkinek megvan a véleménye róla, neked is, nekünk is, szeretjük is, meg nem is. Jelen installáció célja a sorozattal nem az volt, hogy állást foglaljon, sem az, hogy pálcát törjön a jelenség fölött, csupán egy apró, ámbár meghatározó részét a folyamatnak, éspedig a bemutatkozó szövegeket alapul véve tartson tükröt a mélyen tisztelt közönség elé.

Hamisítatlan közel-keleti élőzenés est – Baalbek – 20:00

Hagyományos receptekkel és autentikus hangulattal várja a levantei konyha rajongóit a Baalbek Libanoni Étterem. Hosman Ádám és Gerzson János művészek gondoskodnak a felejthetetlen élményről. Az étlapon olyan különlegességek sorakoznak, mint a „Kofta”, fűszeres darált bárányhús, a „Kunafa”, tradicionális arab sajtos sütemény vagy az „Um Ali”, az egyiptomi konyha kalácspudingja.

A februárban indult partisorozaton te is megtapasztalhatod a Jin és Jang pulzáló erejét a Buddha-Bar Budapestbe. A világ férfi és női pólusát egy különleges vendég, DJ Lia Kustánczi és Buddha-Bar Budapest rezidense, DJ Mada testesíti meg. Bulizd át az éjszakát nagyszerű zenére, miközben különleges táncbemutatókkal és más meglepetésekkel várnak, hogy te is megtapasztalhasd a Jin és Jang csodálatos harmóniáját!

Megrebbent az éjszaka hercegnője, és felnyitotta szemeit. Kéjesen felsóhajtott, és életet csókolt a belváros ajkaira.

Októberben kitárul a sötétség vágymozaikkal kirakott báltermének kapuja. Parketten csusszanó üvegcipellők, fényes testű táncosok, és izgató érintések közt elillanó bordó-illatú budoir hangulat — egy egész hétvégén át izzó, kétnapos és bűnös vágyak alatt roppanó szeánsz keretében.

Szombat – október 20.

A 8. Mozinet Filmnapokon Oscar-díjat nyert, vagy jelölt alkotók filmjei láthatók premier előtt országosan több art moziban. Paolo Sorrentino Berlusconit bemutató gigantikus alkotása, Asghar Farhadi Mindenki tudja című feszes thrillere az Oscar-díjas Penélope Cruz és Javier Bardem főszereplésével, az Oscar- és BAFTA-díjas lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháborúja, a lebilincselően izgalmas kolumbiai Az átkelés madarai, az első libanoni film Oscar-jelölt film, A sértés most lesznek először láthatóak hazánkban.

A szecesszió nemcsak a hagyományokat őrző, historizáló városépítészettel szállt szembe, de alapjaiban változtatta meg a századfordulón a budapesti felső- és középosztály életformáját. A belváros a szó szoros értelmében és képletesen is “virágozni” kezdett. A kétemeletes bérházak helyett már az új stílust követve húzták fel a rézverettel és Zsolnay-pirogránittal díszített, gyakran vegyes funkciójú épületeket üvegvitrines utcai portálokkal és az új stílusra jellemző kanyargós indákkal.

Kerekasztal beszélgetés a World Press Fotó kiállításban. Egy különös bangaldeshi fotográfus, Shahidul Alam bemutatása. Mit tehet a média, ha egy kolléga bajba kerül? Miért fontos Shahidul Alam esete? Miért áll ki érte a világsajtó? Vezeti: Benda László – újságíró, műsorvezető, főszerkesztő. A program regisztrációköteles.

Vasárnap – október 21.

Jávor Pál nyolcvan film főhőse, Trianon áldozata, a torz vágyakban élő magyar virtus megtestesítője, női szívek elrablója, példás férj, aki helytállásával a vészkorszakban kiemelkedett az átlagos magyar sorstörténetből. A Konyhafőnök és a Hagyjál főzni! népszerű zsűritagja, Vajda Pierre ezúttal új terepre merészkedett: könyvet írt Jávor Pál életéről. A könyvről a híres dalszövegíró, énekes, reklámszakember Geszti Péter beszélget Pierre-rel. Az Athenaeum Kiadó programja a Margó Irodalmi Fesztiválon.

Hallottál már a világhírű ROBOT FAMILY RAVE-ről? Mi sem, ezért inkább szervezünk egyet nektek. A mindenttudó, örök kedvenc modul aka mangol jóbarátjával Simon Iddolal live actet is hoznak és elhozzák a nagypofájú Busa Pistát is – aki többek között az Irie Maffia legendás MC-je. A PomPom Partyk történetének eddigi legnagyobb bulija lesz.

A Recirquel legújabb produkcióját ember és anyaföld örök érvényű összetartozása ihlette. Az előadás az emberiség legősibb mítoszainak visszhangján szólal meg, miközben szereplői egy időtlen és illúziókkal kifeszített térben saját szabadságuk hangját keresik. Vági Bence ezúttal hét virtuóz ukrán vendégművészt kért fel egy új, formabontó újcirkusz-előadás megalkotására.

Egy súlytalan flört a repülőgépen éppúgy váratlan fordulathoz vezet, mint amikor a pincérnő felismeri vendégében azt az uzsorást, aki tönkretette a családját. Két autós összekülönbözése a kanyargós hegyi úton könnyen vezethet halálos ámokfutásba, és egy bombaszakértőnél is elszakad a cérna, amikor autója lefoglalása után szembesül a végeláthatatlan bürokráciával. Aztán ott van az apa is, aki fiát szeretné megmenteni a börtöntől, de belefárad abba, hogy mindenki csak a pénzét akarja. És persze a menyasszony, aki az esküvőn döbben rá, hogy férje nemcsak megcsalta, de a szeretőjét meg is hívta a lagzira.

Hétfő – október 22.

A Magyar Nemzeti Múzeum új állandó kiállítóhelye az 1944 végétől a Szovjetunióba tömegesen kényszermunkára elhurcolt nők és férfiak számára állít emléket. A kiállításnak otthont adó, Ferencvárosi pályaudvar mellett álló „atombiztos” épület egykor a Magyar Államvasutak légoltalmi óvóhelye és vezetési pontja volt, ma itt található a központi Málenkij Robot Emlékhely.

Nincs olyan ember, aki ne játszana el a gondolattal, mi lett volna belőle, ha valami vagy ha minden másképp alakul az életében. Az előadás alkotói ezúttal ezt a játékot veszik komolyan és ezen keresztül vallanak magukról, tévedéseikről és vágyaikról. Öt fiktív élettörténet jelenik meg, és ezekben találkoznak egymással az alkotók valós vagy elképzelt alteregói.

Lesz itt a törtebb ritmikájú jungle-től, a masszívabb neurofunk-on át, az oldschool és newschool hardcore szettekig minden, ami szem-szájnak ingere. A Dark kedvelői se maradjanak otthon, hisz az összes gyorsaságot bejárva, a dark progressive-től kezdve, a dark forest és dark psy-on keresztül egészen a psycore-ig, fog majd haladni a csillagromboló!

Újból októberre ugrott át a naptár lapja, eltelt ez az év is… De még milyen tartalmas egy év volt ez! Ismét több, mint 200 estén szórakoztatták az ország legnagyobb partyarcait Soprontól Debrecenig, a ONE DANCE a város – mit a város? – az ország legnagyobb hip-hop, rnb és reaggaeton partysorozatává érett, saját márkás rendezvényeink taroltak a hazai klubbok táncparkettjein.

A nemzeti ünnep alkalmából olyan előadók repertoárjából válogatnak az Anker’tben, akiknek a szabadság többet jelent minden szónál. Ismét szól a pop, rnb és dance.

Kedd – október 23.

1956 forradalma nemcsak a magyar történelem, de a világtörténelem számára is szimbolikus jelentőségű. A 20. században két világháború sem tudta megoldani a kései újkor problémáit, sőt a nácizmus borzalmait felváltotta a kommunizmus szörnyű diktatúrája. Ez a rendszer éppoly megváltoztathatatlannak tűnt, mint az elődje, mígnem elérkezett az 1956-dik év. Vajon hogyan történhetett meg, hogy a tönkretett kis Magyarország indította el a kommunizmus megállíthatatlan pusztulását?

Semmi ördöngősség, semmi hókusz-pókusz. Pontosan az, ami: erősítés. Ha nincs tónusban tartott izomzat, hiába táncolsz vagy mozogsz akármilyen technikásan, védtelenek lesznek az izületek, a szalagok és maguk az izmok is. A tréningen elsősorban saját tetsúlyoddal dolgozol, de lesznek ettől eltérő gyakorlatok is.

Az 1956-os forradalom meghatározó esemény volt felvidéki magyarok életében. A második világháborút követő jogfosztottság, kollektivizáció és etnikai tisztogatás után végre újra azt érezhették, hogy jó magyarnak lenni. Több megmozdulásra is sor került, amit a kommunista diktatúra csírájában igyekezett elfolytani. A Fórum Kisebbségkutató Intézet új, egy órás dokumentumfilmjében 15 visszaemlékező és 4 történész rekonstruálja az eseményeket.

Az 1969-ben alakult angol Uriah Heep a rocktörténet egyik legfontosabb zenekara, a Deep Purple és a Led Zeppelin mellett nevükhöz köthető a 70-es évek, azaz a klasszikus hard rock korszak hangzásvilágának kialakítása. Dalaik dallamosak, a csapat jellegzetességeit és különlegességét a gyönyörűen megszólaltatott, többszólamú vokálok alkalmazása, a Hammond orgona utánozhatatlan hangja, valamint a jazz, a country és progresszív elemek használata adta.

A Killing Joke-ot 1978-ban alapította Londonban Jaz Coleman, Paul Ferguson, Geordie Walker és Youth, most pedig negyven évvel később ismét az eredeti felállással ünnepel az industrial rock egyik legismertebb, legszínesebb életművel rendelkező zenekara.