Nem is húzzuk tovább az az időt, azonnal eláruljuk, hogy a dán Jussi Adler-Olsen 64-es betegnapló című krimijéből készült filmről van szó, amit a Vertigo Magyarországon is bemutat, ráadásul nem is olyan sokára: január 3-án már mi is láthatjuk!

A 64-es betegnapló központjában egy félelmetes sziget áll, ahová régebben a szellemi fogyatékosok és prostituáltak szállították. Amikor Rita Nielsen első ízben lépett a szigetre, egy olyan dráma részese lett, amely 55 évvel később a megoldatlan ügyekkel foglalkozó Q-ügyosztály eddigi legbonyolultabb esetéhez vezetett. A nyomtalanul eltűnt prostituált irattári anyagát tüzetes vizsgálat alá veszik, így Carl, Rose és Assad hamarosan rájönnek, hogy a nő egykori eltűnése egy súlyosan törvénysértő ügy része, amely nyilvánvalóan azóta is folytatódik. Amikor pedig mélyebbre kezdenek ásni, egy rendkívül hidegvérű ellenfél jelenik meg a színen.

Adler-Olsen A Q-ügyosztály esetei sorozatának ez már a negyedik része. A Nyomtalanul, a Fácángyilkosok és a 2016-ban bemutatott Palakposta után jövőre január 3-án láthatjuk a 64-es betegnaplóból készült filmet.

A filmet Dániában október 4-én mutatták be, ahol az első hét adatai szerint nemcsak a legsikeresebb Adler-Olsen filmadaptáció lett, de a legjobb dán filmes nyitást is elkönyvelheti magának.