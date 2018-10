A rövid hétvégén sem maradhatsz programok nélkül – Mutatjuk, hova érdemes menned

Legnagyobb szomorúságunkra ez a hétvége igencsak kurtára sikerült, mivel szombaton is dolgozni kell. A jó hír viszont az, hogy egy hét múlva négy napig tart majd a hétvége, úgyhogy a szombati munkanapon is lebegjen ez a jó hír a szemünk előtt. Addig is, mutatjuk a rövid hétvége legizgalmasabb programjait.

Csütörtök – október 11.

Sokféleképpen lehet szervírozni és megkóstolni a kürtőskalácsot, a fesztivál pedig remek alkalom arra, hogy megbizonyosodjunk a magyar édesség sokoldalú mivoltáról. A hagyományos kürtőskalácson mellett, a szervezők különös hangsúlyt fektetnek a családi programokra. Idén nem csak széles ízválasztékból válogathatunk, de a speciális táplálkozási igényű vendégek is biztosan találnak majd valami fogukra valót.

A résztvevő éttermek október 8. és 14. között kínálatuk legjavát mutatják be 3 fogásos menüsorok formájában, amelyet az ínyenc vendégek 3.300 forintért, illetve a prémium kategóriában 4.900 forintért fogyaszthatnak el. A résztvevő éttermek listájáért és asztalfoglalásért kattints ide.

2018-ban, fennállásának 15. évében a design hét Budapest egy több mint százötven eseményt magában foglaló, 15 napos eseménysorozat, mely a társadalmi hasznosságon túl a design gazdasági jelentőségére is kiemelt hangsúlyt helyez. A Design Hét nemcsak a fővárosban, de vidéken is szervez programokat.

Akár kezdő sminkes vagy, akár a hétköznapi sminkjeid szeretnéd kicsit feldobni, érdemes ellátogatni a Clique Design Studioba különleges eseményünkre! Hétköznapi és alkalmi sminkekhez is adok tanácsot és bemutatom az idei őszi-téli szezon sminktrendjeit és fontos színeit, de szó esik majd új termékekről és arról, hogyan használjuk őket – és ami a legfontosabb: mindezt hogyan tudjuk beépíteni a hétköznapi sminkünkbe.

Nagy Fruzsina jelmeztervező, Halas Dóra karvezető és Bartha Márk elektronikus zenész a Tabu kollekció című előadás megalkotásakor dolgoztak először együtt, melyet a Soharóza mutatott be 2016 szeptemberében. Első kísérleti munkájuk során egy olyan új, összművészeti formára leltek, s egy olyan etűdsorozatot alkottak, amelyben az élő, vokális zene és az extrém, erős tartalommal bíró jelmezek, komplex koreográfiai és dramaturgiai keretben fuzionáltak a divatbemutatót idéző, kifutó alakú színpadon.

Péntek – október 12.

Vicclapok a 19. század második felétől, az első magyar illusztrált élclap, a Charivari-Dongó, a Jókai Mór által kiadott Üstökös vagy a Bolond Miska. A felsorolt kiadványok az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében is megtalálhatók. Októberben egy pop-up kiállításon keretében – többek között – ezeket is bemutatjuk a nemzeti könyvtárba látogatóknak. Mivel az élclapok virágkora a kiegyezés időszakára tehető, ezért ebből a korszakból számos más újsággal bővült a műfajt szolgáló lapok sora. A gyűjteményben szerepel az első politikai vicclap, a Borsszem Jankó és a Pikáns Lapok is. Az I. és a II. világháború közötti sajtótermékek közül fellelhetők. A kiállítás ingyenesen megtekinthető: 2018. október 9. és 27. között, 9 és 18 óra között.

smét egy 3 napos előválogató után, több mint 120 nevező közül került ki az a 26 ember, akik a tavalyi OB és az erdélyi bajnokság győztesével együtt küzdenek meg a bajnoki címért, ami idén talán még többet jelent mint eddig bármikor, hiszen ebben az évben először Budapesten kerül megrendezésre az Európa Bajnokság is. A produkciókat idén is 5 fős zsűri értékeli.

Egy különös rablássorozat rázza meg a világ leghíresebb múzeumait: egy rejtélyes bűnbanda egymás után szerzi meg a legértékesebb képeket. Hiába minden óvintézkedés, semmi sem akadályozhatja meg a Gyűjtőt és csapatát az újabb festmények ellopásában, a rendőrség pedig tehetetlen. Csupán Kowalski, a washingtoni magánnyomozó veszi észre, hogy mi a közös az ellopott műtárgyakban, de az ő élete is veszélybe kerül, amikor beleszeret a rablóbanda femme fatale-jába, Mimibe.

Szombat – október 13.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által szervezett háromnapos fesztivál célja, hogy bemutassa a nagyközönségnek a főváros ismert és ismeretlen, rejtett, ám mégis nap mint nap a szemünk elé táruló kincseit. Mindez most olyan szakmai keretek között, művészetkutatók és kulturális intézmények szakértőinek előadásában valósul meg, amire ritkán adódik lehetőség. Barangold be velünk a várost Újpesttől Óbudáig és lásd meg másként az épületek, szobrok, terek, utcák hangulatát!

Jelentkezz árusnak, szabadulj meg a megunt vagy sosem használt cuccaidtól! Hozhatsz bármit, régit, újat, ruhát, táskát, cipőt, kiegészítőt vagy éppen saját készítésű cuccokat, amiket szívesen megmutatnál másoknak.

Bármilyen kérdésed van, tedd fel nyugodtan a szervezőknek. Ha kincsvadász vagy, akkor is a legjobb helyen jársz, mert az itteni kofáik kínálják a legmenőbb cuccokat!

Az új kiállítás fókuszában a lakásbelső kialakítása és a design áll. A már jól ismert és magas színvonalú tavaszi OTTHONDesign kiállítást továbbgondoltuk, a korábbi partnerek mellett új szereplőkkel is kiegészült szakértői csapattal fejlesztettük és még tartalmasabb, izgalmasabb programokkal várjuk a résztvevőket.

A három naposra tervezett esemény alapvetően a nagyközönséget célozza, de az első napra koncentrált szakmai programokkal a szakmát is meg kívánjuk szólítani.

A művészet templomai vetítéssorozat első része, a Firenze és az Uffizi képtár egy látványos, több síkin játszódó utazás az itáliai reneszánsz bölcsőjébe, a korszak legjellemzőbb műremekeinek megismerésén keresztül. A közel húsz helyszínen forgatott film bejárja a város leghíresebb épületeit és tereit, a Medici-palotától kezdve a Szépművészeti Akadémián át a Ponte Vecchio-ig, majd Firenze leghíresebb galériája, az Uffizi-képtár kincseit, Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Botticelli, Tiziano és további művészóriások alkotásait tárja a nézők elé.

Elérkezett a nagysikerű Buddha-Beats partisorozat következő állomása, melynek ezúttal DJ Negro lesz a vendége. Amennyiben exkluzív helyszínen, a legfinomabb Buddha-Bar koktélkülönlegességek társaságában és nagyszerű zenével szeretnéd átbulizni a szombat éjszakát, a Buddha-Bar Budapest Lounge-ban a helyed! A hangulatfelelősök ezúttal DJ Negro és a Buddha-Bar rezidense, DJ Mada lesznek.



Vasárnap – október 14.

A reformkorban alakult ki a pesti Duna-part gyönyörű klasszicista palotasora. Annak ellenére, hogy ekkor még nem voltak kiépített rakpartok, az előkelő hölgyek és urak már ekkor szívesen sétálgattak fel, s alá a gyönyörű paloták előtt, gödröket és szekereket, utcai árusokat kerülgetve. Az épülő Lánchíd közelében elegáns szállodák várták látogatóikat.

A modern balett három meghatározó alkotója, Johan Inger, Sharon Eyal és William Forsythe koreográfiái egyetlen estén – a klasszikus hagyomány továbbéltetése új mozgásformák, egyéni látásmódok révén. Mindhárom műre igaz, hogy egyfajta főhajtás a klasszikus technika előtt.

Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas harmadik alkalommal rendezi meg az Európai Art Mozi Napot, hogy ezzel hívja fel a figyelmet az európai film sokféleségére és a művészmozik, mint kulturális és közösségi terek fontosságára. Idén 34 ország több mint 1000 mozija csatlakozott az eseményhez, köztük az Art Mozi Egyesület tagságából is számos magyarországi művészmozi is.

A Kálmán-nap arról az életszakaszról szól, amikor a történet szereplői felismerik, hogy minden csak ismétlődés az ember életében, sok fordulat már nem várható, nincs több kockázatvállalás, őrzése van annak, ami már megvan, mert nincs idő és erő újrakezdeni. Rendezi: Hajdu Szabolcs.