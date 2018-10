Hétvégi elfoglaltságod: Sütizés!

Nincs olyan szomorkás őszi nap, amit egy adag finom sütemény fel ne tudna dobni. Sütni jó, de ha nem akarod hétvégén a konyhában vesztegetni az időd, két remek tippünk is van, hol hódolhatsz az édes élvezetnek.

Falf fel Amerikát! (Sütit akarok)

Amerikai sütire éhezel? A Sütit akarok október első hétvégéjén valóra váltja minden vágyad! Hogy jól induljon a hétvége, a fővárosban két helyszínen is feltankolhatsz az amerikaiak kedvenc édességeiből, hála a Sütit akarok Fald fel Amerikát! nevű fesztiváljának. Lesz minden, mi szem-szájnak ingere: mogyoróvajas finomságok, óriási kekszek, sajttorták, sütőtökös finomságok, és a tipikus édességek, amelyeket mind imádunk, úgy mint az Oreo, Hersley’s, és Reese’s márkák ellenállhatatlan termékei.

Helyszínek:

1023 Budapest, Frankel Leó út 72.

1137 Budapest, Pozsonyi út 7.

A főváros népszerű olasz cukrászdája hétvégén hivatalosan is lezárja a fagyi-szezont, és a szicíliaiak kedvenc édességével, cannolival készül az olasz ízvilág kedvelőinek. Kíváncsi vagy, milyen kreatív ötlettel áll elő Davide Deligio, a Dolcissima főcukrásza? Ízben és formában is változatos finomságokra számíthatsz október 5-7 között, nézz be a Dolcissima budai üzletébe péntektől vasárnapig!

Helyszín:

1023 Budapest, Frankel Leó út 21.