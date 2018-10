Októberi koncertek a Pesti Vigadóban

Bár a napsütéses órák száma csökkenni fog az előttünk álló hónapokban, van, amire évszaktól függetlenül mindig számíthatunk. Ilyen például a Pesti Vigadó októberi koncertkínálata, amelyben te is megtalálod a neked tetsző programot. Kedvcsinálóként négy igazi zenei csemegét ajánlunk.



Schubert 200 – Október 08. és október 10., 17.00 óra

Két estényi múltidézésre invitálunk a Pesti Vigadó patinás épületébe, amelynek apropója az, hogy a neves zeneszerző 200 évvel ezelőtt járt először Magyarországon. A kora esti rendezvényen kerekasztal-beszélgetés, diavetítés és természetesen koncert várja a vendégeket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Tedd meg mielőbb, hogy biztosan ne maradj le!

Mini-Fesztivál 4.4 – Október 14., 19.30

Kóruskompozíciók és dalok, köztük Kecskés D. Balázs Arany János költeményére írt műve csendülnek fel október 14-én, a Magyar Zeneművészeti Társasággal közös szervezésű esten. A Magyar Rádió Énekkarának koncertrészében elhangzik Huszár Lajos XXVI. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny felkérésére írt vegyeskari motettája, amelynek szövegét Luther Márton zsoltárfordításaiból és egy korálvers részletéből maga a zeneszerző állította össze. Jegyár: 500 HUF.

1956-os koncert – Október 27. 19.00 óra

Tommy Vig Amerikában is ismert zeneszerző, dobos és zenekarvezető, aki Budapest 1956 c. szerzeményét mutatja be a Pesti Vigadó előadótermében. Azt a fordulatokban gazdag zeneművet, amely a forradalom alatti élményei megidézésének eszköze. A Klasszikus Jazz Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében megvalósuló koncert ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

Magyar rapszódia (Liszt források)

A Jánosi Együttes tolmácsolásában elevenedik meg zenei örökségünk, igazolva, hogy a magyar falvak vonós tánczenéje a korábbi századok gazdag hangszeres zenei hagyományának kiemelten fontos része. Jánosi András több mint 1000 dallamra kiterjedő zenei összehasonlító munkája során fényt derített a Liszt rapszódiák korábban ismeretlen népzenei vonatkozásaira, ebbe nyerhet betekintést a koncertre látogató. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.