A legjobb budapesti helyek, ha vegetáriánus finomságra fáj a fogad

A vegetáriánus konyha közel sem olyan limitált, mint ahogyan sokan gondolnák, a repertoár pedig nemcsak változatos, hanem étvágygerjesztő is egyben. Ha nem hiszed, járj utána, például a város legjobb vegetáriánus éttermeiben!



A Napfényes Étterem szeretettel várja a hazánkba látogató turistákat, akik húsmentes változatban szeretnék megkóstolni a hagyományos magyaros, valamint nemzetközi fogásokat. A látogatókat a város legszélesebb, legváltozatosabb vegán étlapjával várják, amelyen a gluténmentes vagy éppen nyers diétát folytató vendégek is találnak kedvükre való fogásokat. A betérők ízletes napi ajánlatok, levesek, pizzák, tésztaételek közül válogathatnak, amit a salátabár kínálatával, illetve frissen készült gyümölcsitalokkal egészíthetnek ki. A cukrászda kínálatában házi sütemények, ínycsiklandó torták, tavasztól őszig pedig finom vegán fagylaltok közül választhatunk.

1053 Budapest, Ferenciek tere 2.

A Legelőben akár a számítógép előtt ülve is össze tudod rakni a neked tetsző kompozíciót, amit ki is szállítanak, ráadásul közben egy részletes tápanyagtáblázat tájékoztat arról, hogy pontosan miből mennyi jut be szervezetedbe. Aki valamilyen speciális diétát folytat vagy ételintoleranciában szenved, bizalommal fordulhat a Legelőhöz, hiszen a segítség biztosított. Itt tényleg mindenkire gondolnak, lehet az illető vegán, cukorbeteg vagy folytathat fogyókúrát, minden esetben tökéletes salátát kap. Ha nem szeretnél bajlódni a válogatással, kész tálak közül is választhatsz.

1072 Budapest, Dob utca 46.

Van egy hely a városban a Kiskörúton, ahol bebizonyosodik, hogy a mindig friss növények és zöldségek felhasználásával készült ételek mindenki tetszését elnyerik. Ez a VegaCity, ahol minden falat nemcsak egészséges, de mennyeien finom is. Húst, halat, tojást, tejet és egyéb tejtermékeket még hírből sem ismer a hely, napi szinten készülnek itt gluténmentes ételek, a napi ajánlatnak pedig mindig részét képezi többféle leves, főzelék, valamilyen burgonyás fogás, de egyébként is olyan (hamburger) különlegességet lehet kapni náluk, mint például a vegán és gluténmentes Gandaburi.

1053 Budapest, Múzeum körút 23-25

A megfontolt léptekkel, de annál határozottabban kibontakozó budapesti ökoétkeztetés egyik legtudatosabb szereplője a Veggie, ami korábban Az Élet étterme és Mannatural néven volt ismeretes. A tulajdonosok itt tényleg tudják, hogy az étkezés mindennapjaink egyik legfontosabb része, aminek illik megadni a megfelelő tiszteletet. A Veggie-ben ezért mindent nyersen tálalnak fel, legyen szó orosz káposztáról, brokkolis egytálételről, pavajáról, vagy akár székelykáposztáról és spagettiről. Az édességre vágyók is megtalálják náluk a fogukra valót, például a “tonkababos nagyoncsokitorta” formájában.

1054 Budapest, Garibaldi utca 5.

Az Andrássy úton fellelhető Ecocaféban kizárólag friss bio és natúr alapanyagokból készült ételeket és italokat szolgálnak fel, barátságos, környezettudatos miliőben. A kávékülönlegességek mellett minőségi és bio hatmagos croissant-okat kínálnak, valamint teljes kiőrlésű bagett szendvicseket, a gluténmentesség és a paleo-mozgalom jegyében pedig nagyszerű muffinokat és süteményeket is felszolgálnak. A kávék mellett a tehéntej és a növényi tej is teljesen bio! Kezdd itt a reggelt és garantáltan jól indul a napod!

1062 Budapest, Andrássy út 68.

A Nemsüti brand immár több, mint 10 éves. A ma már házhozszállítást is vállaló ételbárból azóta kinőtt egy bisztró is, ahol a koncepció ugyanaz, mint az anyaintézményben: a nagyi zsenialitását és a nemzetközi konyhák sokszínűségét magán viselő vegetáriánus menü, közte szendvicsek, saláták, különleges szendvicskrémek és frissen facsart gyümölcslevek hada, és a tartósítószerek, adalékanyagok, a fehér cukor és a hús totális diszkriminációja. Heti menükkel is várják vendégeiket!

1054 Budapest, Hold utca 9.

1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/b.

Ismét a desszertek vizeire evezünk: az egészséges nassolás új értelmet nyer a Naspolya Nassoldában, ami az ország első nyers vegán/vegetáriánus cukrászdája. Itt szó sem lehet cukor, liszt vagy tojás hozzáadásáról, sőt az alternatív megoldások is kifutó pályára kerülnek, helyettük rengeteg gyümölcsöt és olajos magvakat használnak, hogy elkészítsék isteni desszertjeiket. Semmi sütés vagy párolás, minden nyers, egészséges, természetes és nagyon finom. Arról se feledkezzünk meg, hogy a cukrászda állatbarát!

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 7.

Ha képtelen vagy ellenállni a sütemények édes kísértésének, Pa Haller (azaz Pink Cake) a te földi mennyországod. A boldogság ízét kóstolhatod meg a Haller utcai cukrászdában, hiszen ott az édes és az egészséges jelzők nem ütik, hanem kiegészítik egymást. Próbáld ki paleo, vegán, cukor-, glutén-, tej-, tojás- és laktózmentes finomságaikat, vagy vidd haza magaddal az egészséges hozzávalókat. Ne hagyd otthon barátaidat sem, ki tudja, talán pont itt lesz az új törzshelyetek. A paleós dió-karamella torta egyszerűen isteni!

1096 Budapest, Haller utca 20.