A desszertek királya – Ezeken a helyeken eheted a legfinomabb Gundel-palacsintát

Jó pár évvel ezelőtt, egy bajor szakács fia, Gundel Károly egy izgalmas receptet talált ki, hogy egy új, különleges finomsággal csábítson még több vendéget családi éttermükbe. Károly egy csokis-narancsos-diós palacsintát álmodott meg, mely fel is került éttermük menüjére, hamarosan pedig a vendégek egyik kedvenc desszertjévé vált.

Meg is értjük a finomság hatalmas sikerét: már a látványától is megjön az étvágyunk, az íze pedig egyszerűen isteni. Ennél jobb tradicionális magyar finomsággal le sem lehetne zárni egy tökéletes ebédet! Ahelyett, hogy tovább dicsérnék ezt a remek édességet, inkább megmutatjuk, hogyan kell elkészíteni. A Gundel Étterem saját receptjét olvashatod, melyben garantáljuk, hogy nem fogsz csalódni.

Hozzávalók (10 darabhoz):

2 db tojás

240 g liszt

300 ml tej

300 g szódavíz

csipet só és cukor

300 g dió

120 g kristálycukor

80 g tej

10 g mazsola

csipet fahéj

reszelt narancshéj

300 g étcsokoládé

300 g tejszín

50 g rum

Elkészítés:

A tojást, a tejet, a cukrot és a sót keverjük el egy habverővel, adjuk hozzá a lisztet és keverjük el csomómentesre. Szódavízzel állítsuk be a tészta sűrűségét – leginkább híg tejföléhez hasonlítson –, majd fél órán keresztül pihentessük. Egy kiolajozott, kb. 20 cm átmérőjű palacsintasütőt hevítsünk fel, öntsünk bele kb. 1/3 csészényi tésztát úgy, hogy az egyenletesen bevonja a serpenyő alját. Kb. 20 másodperc sütés után a palacsintát fordítsuk meg és süssük készre. A diót szárazon pirítsuk meg, majd a felét daráljuk finomra, a másik felét pedig durvára. Öntsük össze a többi hozzávalót, forraljuk fel, majd forrázzuk le vele a diót. A tejszínt kezdjük el melegíteni, adjuk hozzá a csokoládét és olvasszuk fel benne (óvatosan, figyeljünk, hogy ne forrjon fel), majd keverjük simára és adjuk hozzá a rumot. A palacsintákat a diótöltelékkel töltsük háromszög alakúra, tálaljuk csokoládészósszal és hintsük meg porcukorral.

Borajánló

Ahogy minden ételt, a Gundel-palacsintát is még feledhetetlenebb ízélménnyé varázsolhat egy megfelelően hozzáválasztott bor. A késői szüretelésű tokaji furmint édeskés utóíze tökéletes összhangban áll a palacsinta csokis-narancsos-diós ízével.

Itt eheted a legfinomabb Gundel-palacsintákat!

Az egyik legfinomabb magyar desszert, a Gundel-palacsinta minden magára valamit is adó étterem étlapján szerepel. A fogás népszerűségén nincs miért csodálkozni, a mazsolás-diós-csokis finomsággal az ország elsőszámú vendéglátós családja tökéletesen eltalálta, mire van szüksége a magyar gyomornak egy kiadós lakoma végén. Íme az a 11 budapesti hely, ahol a város legfinomabb Gundel-palacsintáit készítik!

Ahol az egész kezdetét vette. A Wampetich Ferenc felügyelete mellett 1894-ben megnyitott éttermet Gundel Károly 1910-ben vette át, aki csakhamar a francia-magyaros gasztronómiai irányzat nemzetközileg csodált ékkövévé emelte a városligeti vendéglőt. Mindamellett, hogy az étlapon a két nemzet konyhájának megannyi klasszikusa helyet kapott, Gundelék több (azóta szintén klasszikussá vált) saját recepttel is hozzájárultak a vendégeken eluralkodó bőség zavarához, úgymint a palócleves, a somlói galuska, na meg a Gundel-család nevét viselő palacsinta, amit a vendéglátósnak először Márai Sándor felesége, Lola szolgált fel. A legendás desszert mellett a Gundel étterem ma is több tucat nemzetközi finomsággal kényezteti az éhesszájúakat: például különféle kaviráokkal, libamáj brulée-vel, vargánya velouté-vel és fontinás burgonyapürével kínált pikáns petrezselymes békacombbal.

1146 Gundel Károly út 4. – www.gundel.hu

Az 1887-es alapítású Centrál Kávéház a késő 19. századi budapesti kávéházi kultúra egyik utolsó autentikus túlélője. Fényéből a 131 éves fennállása alatt jottányit sem vesztett, az antik bútorok és a rengeteg fafelület hibátlanul idézik meg a nagypolgári életmód kifinomult ízlésvilágát. A történelmi kávézó menüje a magyar konyha remekeire fókuszál, gondosan ügyelve arra, hogy a hagyományos fogások és az újhullámos étkeztetés gondolatisága egyenlő mértékben legyen reprezentálva. A kiváló fekete levesek és laktató fogások mellett a Centrál Kávéház kínálatában számos ínycsiklandó desszertet is találunk, úgy mint a Gundel palacsintát, vagy a maracujával és ananásszal felszolgált kókuszos panna cottát.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. – www.centralkavehaz.hu

A zsidónegyed szívében található, otthonos hangulatú Gettó Gulyás tradicionális magyar fogások egy témára felhúzott választékát nyújtja, főszerepet adva nemzeti konyhánk húsosabb tételeinek. Pörköltek egész garmadája várja a megmérettetést a korgó gyomrú vendégek seregével: borjú, csirke, kakashere, marha, szarvas, harcsa, a vegákat pedig bab és gomba várja, mint a fogások legfőbb összetevői. Ha mindenképpen el akarod felejteni újévi fogadalmi étrendedet, akkor koronázd meg ebédedet vagy vacsorádat a Gettó Gulyás mennyei Gundel palacsintájával, ami nem elég, hogy csokitengerben úszva kerül az asztalodra, de még meg is gyújtják a szemed előtt!

1077 Budapest, Wesselényi utca 18.

A Kéhlit a város egyik legmeglepőbb építész-történeti zárványában, a 19. századi Óbuda egyik utolsó bástyájaként továbbélő negyedében találjuk meg, pár percre az Árpád hídtól. A népszerű kulináris időgép 1899 óta van a Kéhli-család tulajdonában, kiváló magyaros fogásokkal, főúri villákba illő felszolgálással, és élő cigányzenével lesve a vendégek kegyeit. Közismert, hogy Krúdy Gyula, a magyar gasztro-irodalom legbohémabb szerzője is itt lakott a szomszédban, mi pedig biztosak vagyunk benne, hogy ha élne, ma is minden estét az ő számára fenntartott asztalnál ülve töltene. Az étlapon az elmúlt évszázadok minden valamire is érdemes magyar receptje képviselteti magát, halételektől kezdve a húsos fogásokon át a lángoló rumban tálalt Gundel palacsintáig.

1036 Budapest, Mókus u. 22. – www.kehli.hu

A Liszt Ferenc téri étteremforgatag kellős közepén helyet foglaló Porto di Pest az olasz és magyar konyha krémjével, egy kellemes nyári terasszal, hatalmas koktélkínálattal, és sportközvetítéseket játszó óriáskivetítővel várja a dolce vita életfilozófiai iskola követőit. A félhomályban úszó belső tökéletes helyszín egy romantikus vacsorához, de pénztárcabarát ebédajánlataik miatt a Porto di Pestet nappal is érdemes felkeresni. Az étlapon salátáktól kezdve hamburgereken, különféle tésztaételeken és rizottókon túl olyan hazai tételek is helyet kaptak, mint a gulyásleves, a paprikás csirke, és a gesztenyelisztből készült, flambírozott Gundel palacsinta.

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 3. – www.portodipest.hu

A Fülemüle a zsidó-magyar crossover konyha jeles képviselője, leginkább libakülönlegességekben utazik, de mesteri sóleteket is készítenek, amire büszkék is, hiszen szlogenjük is úgy hirdeti őket, mint “a sólet-specialisták”. A sült libacombjukat muszáj megkóstolni, mint ahogyan ha eljön a Márton-nap, az erdő kincsei raguval felszolgált libamellüket is, de érdemes befizetni egy libamájas fogásra is. A Fülemüle erősségei között van továbbá a megannyi házi füstölésű húsuk, az argentin Angus steak, és a csilis sólet. A főételeikhez hasonlóan desszertjeiket is hagyományos otthoni receptek alapján készítik. Csokibevonatos, diókérges maceszuk és Gundel palacsintájuk hihetetlenül finomak.

1085 Budapest, Kőfaragó utca 5.

A történelmi helyszínen, a pesti romantika legszebb képviselőjeként tündöklő Vigadó épületének tőszomszédságában található, családi tulajdonban lévő Dunacorso Étterem vendégei már 40 éve gyönyörködhetnek a Királyi Palota páratlan panorámájában. A teraszról nyíló festői szépségű látványon kívül több minden másért is szeretjük a Dunacorsót: ott van a kifogástalan kiszolgálás, a nagyszerű borlap, valamint a reformízekkel dolgozó konyha. A kínálat részét képezi többek között a lilahagymalekvárral és brióssal tálalt hideg libamáj, a tejszínes spenóttal szervírozott tokhal, vagy a túrófánkkal és hagymatrióval körített sertésszűz. A tökéletes ízélményért rendeljük ki a Dunacorso hedonikus Gundel palacsintáját, és koccintsunk egy finom pohár 6 puttonyos tokaji aszúval!

1051 Budapest, Vigadó tér 3. – www.dunacorso.hu

A Százéves Étterem valójában már régóta több, mint százéves: az 1831-ben megnyitott vendéglátóipari-matuzsálem Pest leghosszabb ideje folyamatosan működő étterme, az épület maga pedig már a 263. évét tapossa. Ahol egykoron a szomszédos piac népe és jómódú arisztokraták váltották egymást, manapság főleg az illusztris lokáció miatt bevonzott turisták hada tömi tele magát magyaros és nemzetközi fogások sorával. Az autentikus, 19. századi miliő mellett az olyan ételek is segítenek a minél különlegesebb gasztronómiai élmény megélésében, mint a szárnyas erőleves fácánhússal és fürjtojással, a vaddisznópörkölt vajas petrezselymes burgonyával, és a Gundel palacsinta.

1052 Budapest, Piarista utca 2. – www.szazevesetterem.hu

Amilyen sok étterem található a Liszt Ferenc téren, nem csoda, hogy két helyen is kiváló Gundel palacsintába futhat az ember: Rákóczi Feri Korhely Faloda névre keresztelt zenés gasztrokocsmájában minden fogás helyi forrásból származó alapanyagokkal készül – a szarvasgomba például a Bakonyból érkezik, a sajtot Etyeken érlelik, a kolbászok pedig Bátaszékről és Békéscsabából származnak. A környék más éttermeihez mérve a Korhely árai rendkívül barátiak, a flambírozott Gundel palacsinta például mindössze 1,500 forintba kerül. Ehhez még vegyük hozzá a laktató ételek nosztalgikus ízeit, a figyelmes kiszolgálást és a szemközti Zeneakadémia épületének szemet gyönyörködtető esti díszkivilágítását, és a felejthetetlen vacsoraélmény garantált!

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 7. – www.korhelyfaloda.hu

A 2002-ben megnyílt Károlyi Étterem a Petőfi Irodalmi Múzeummal együtt osztozik a régi pesti belváros egyik legszebb, 17. század végén épült palotáján, az épület egykori vendégeinek nívójához illő ételsorral várva a 21. század közönségét. Az évszak szerint változó étlapról a hagyományos magyar konyha klasszikusain túl több gluténmentes, vegán és vega, valamint cukormentes opció közül is választhatunk. Amennyiben mindenevő vagy, kezdésnek rendelj ki magadnak egy marha erőlevest tormás grízgaluskával, majd nyargalj át a burgonyás palacsintába töltött borjúpaprikásra, az utolsó felvonásban pedig dobbants egy nagyot a Károlyi tökéletes Gundel palacsintájával!

1053 Budapest, Károlyi utca 16. – www.karolyietterem.hu

Az Oktogontól csupán egy kellemes, pár perces sétára a hétköznapi magyar gasztronómia valódi ékköve rejtőzik: a Regős Vendéglő téglával kirakott pinceterében emberes adagok, szép borok, ütős tömények és egy barátságos személyzet vár minden konzervatív ízekre éhező kulináris kalandort. Egy háromfogásos ebéd kijön 1,500 forintból, de az á la carte fogások ára is pont jól lett belőve. Az étterem legnépszerűbb ételei között találjuk a blega sörlevest, a nokedlis paprikás csirkét, a szalontüdőt (pokoli jó dolog, ne féljetek kipróbálni!), és a dióval nagylelkűen telepakolt, csokoládéba fojtott Gundel palacsintát. Ha picit le akarsz térni az ösvényről, és egy olyan helyet keresel, ahol egyszerű, de ízletes fogásokkal eheted degeszre magad, méghozzá jó áron, akkor a Regős Vendéglőbe kötelező betérned!

1068 Budapest, Szófia utca 33. – www.regosvendeglo.hu