Szeptember 22-én ingyenes gyerekbulit tartanak az Óbudai-szigeten

Szeptember 22-én ismét a szabadba csábít a Nickelodeon! A kicsik és nagyok kedvenc tévécsatornája tavaly elsőként tartotta meg hazánkban A játék napja elnevezésű kezdeményezését, amellyel a szabad levegőn töltött önfeledt órákra, valamint a testmozgás és a sportok szeretetének fontosságára hívja fel a fiatalabb korosztály figyelmét.

Idén az Óbudai-szigetre, a Golf Tanyára várják a gyermekeket, akik nemcsak Dórával, a felfedezővel, vagy SpongyaBob Kockanadrággal találkozhatnak, hanem a sport- és szórakoztatóprogramokon értékes ajándékokat nyerhetnek, a nagyszínpadon pedig a Búgócsiga Zenede koncertjén szórakozhatnak.

A tévé előtt ülve is nagyon jól lehet szórakozni, néha mégis érdemes felállni onnan, kimenni a szabadba, és a jó levegőn megmozgatni magunkat, együtt lenni a családdal és közösen élvezni a játék örömét. Erre hívja fel a figyelmet a Viacom gyermekcsatornája, a világ több mint 100 országában jelen lévő Nickelodeon, amely évek óta nagy sikerrel tartja meg Európától Afrikán, Ázsián és Ausztrálián át Amerikáig a Day of Play elnevezésű kezdeményezését. Tavaly elsőként hazánkban is megrendezték A játék napját, és a nagy sikernek köszönhetően idén itt a folytatás!

Szeptember 22-én, szombaton 10.00 és 12.00 óra között ismét elsötétül a tévécsatorna képernyője, ezzel egy időben pedig az Óbudai-szigeten található Golf Tanyára várják a gyermekeket és szüleiket. Aki kilátogat a helyszínre, biztosan nem fog unatkozni, hiszen többek között találkozhat az életnagyságú SpongyaBob Kockanadrággal, Dórával, a felfedezővel, de egy hamisítatlan medúzavadászat, A Mancs őrjárat puzzle, egy óriás kirakós, valamint egy 13 állomásos akadálypálya is vár rá. Minden résztvevő egy speciális útlevelet kap, amelybe a sikeresen teljesített állomásokat követően egy-egy pecsét kerül. A garantált nickelodeonos ajándékokért a 13-ból csupán 8 stemplit kell megszerezni!

A délelőtt fénypontja a különböző korosztályoknak, különböző távokon – 50, 100 és 200 méter – kiírt futóverseny lesz. A színpadon minden órában lesz családi jóga és a tévécsatorna kultikus sorozataiból kvízjáték is, a felejthetetlennek ígérkező napot pedig a Búgócsiga Zenede koncertje zárja.

Részletes program

10:00 Gyülekező

10:30 Kvízjáték

10:45 Futóverseny 3-5 éveseknek

11:00 Kvízjáték

11:15 Futóverseny 6-9 éveseknek

11:30 Kvízjáték

11:45 Futóverseny 10-14 éveseknek

12:00 Jóga a színpadon

12:40 Kvízjáték

13:00 Jóga a színpadon

13:40 Kvízjáték

14:00 Jóga a színpadon

14:40 Kvízjáték

15:00 Jóga a színpadon

15:40 Hatchimals eredményhirdetés

15:45 Búgócsiga Zenede koncert

A Golf Tanya kizárólag az Árpád-híd budai hídfője felől közelíthető meg, az Óbudai-szigetre besétálva. Onnan ingyenes kisvonat szállítja az érdeklődőket a helyszínre.

Szeptember 22-én, A játék napján mindenkit vár a Nickelodeon az Óbudai-szigetre!