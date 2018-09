Ünnepeld stílszerűen a Sajtburger Napját!

Nagy nap ez a mai: szeptember 18-án ünnepelik Amerikában sokunk egyik kedvenc gyorséttermi ételét, a hamburgerek koronázatlan királyát. Csatlakoznál? Budapesten nincs hiány remek hamburgerezőből, közülük gyűjtöttünk most össze néhányat, hogy méltó módon áldozhass a street food oltárán.

A Black Cab Burger Rákóczi mindkét étterme maga a Paradicsom a hamburger szerelmeseinek. A kreatív „make your own burger”, koncepciónak hála a vendégek kiválaszthatják a zsemle méretétől kezdve a húst – csirke, marha, lazac – és a feltétetek is, extraként pedig akár kéksajtot, grillezett ananászt vagy tükörtojást is lehet kérni. A ház specialitásaival szintén megéri próbát tenni, kóstold meg a Cabbie Burgert vagy a hónap burgerét!

Goodbar

A Kecskeméti utcai Goodbar díjnyertes hamburger-kreációival nyűgözi le időről időre az ízlelőbimbóinkat. Gourmet burgereik nyolcfajta húsból, házi szószokkal, többféle köretettel és friss salátával kerülnek feltálalásra, a kiszolgálás pedig pontosan olyan csodás, mint maga az ízélmény. Ha nincs kedved kimozdulni otthonról, akkor sem kell lemondanod az élményről, ugyanis házhozszállítást is vállalnak!

Bajor söröző

Gondoltad volna, hogy a főváros legjobb hamburgere cím esélyesére egy sörözőben bukkanhatsz rá? Ha nem, el kell oszlatnunk minden kétséged. A Bajor sörözőben a remek sörök mellett katartikus ízélményt okozó hamburgereket kaphatsz, amelyek ára teljesen baráti a méretüket tekintve. Gigantikus burgereik után biztosan nem maradsz éhes!

VegaCity

Egészséges alternatívát keresel, netán vegán finomságra pályázol? Vár a VegaCity! Folyamatosan megújuló ebédkínálata mellett számos házi készítésű, elképesztően finom hamburger specialitása miatt is megéri ide betérni. Kiemelt hamburger különlegességük a vegán és gluténmentes Gandaburi. A hangulatos vegán gyorsétterem könnyen megközelíthető a Kálvin tér, illetve az Astoria irányából is, indulás!

Bamba Marha Burger Bár

A városban több helyen is belefuthatsz a Bamba Marhába, ahol szintén ínycsiklandó ételeket tüntethetsz el. A hangsúly itt is a friss és válogatott alapanyagokon van, na meg az isteni szószokon, melyeket házilag készítenek el. Ó, azok a különleges ízkombinációk! Ha még nem kóstoltad, a mai nap a legjobb arra, hogy bepótolnod a mulasztást. Próbáld ki a hónap sztárját, a Cubano burgert!

A Magic Burger a legjobb bizonyíték arra, hogy a vegán hamburgerek simán felveszik a versenyt húspogácsás társaikkal. A náluk kapható hambik már látványra is ínycsiklandozóak, hát még ha beleharapsz. Természetesen akkor is jól fogsz lakni itt, ha húsra éhezel, hiszen a kínálatban marha- és csirkehúsos opcióból sincs hiány. A bucit magad választhatod ki, akár proteines verziót is kérhetsz.

A Corvin sétány környékén bandukolva akaratlanul is belebotlasz az Epic Burger éttermébe, ahol gyorsan megfeledkezel bármilyen korábbi fogyókúrás elhatározásodról. Az ínycsiklandozó illatok után az ízes hamburgerek is levesznek a lábadról. Szeptemberben különlegességgel kedveskednek vendégeiknek: csak ebben a hónapban kapható náluk a híres Reuben szendvics burgerre ültetett változata, ami ráadásul szénhidrát csökkentett magvas buciban kapható, hogy vigyázhass a vonalaidra!

Hol van még a nap vége, irány a hamburgeres! Oszd meg velünk, melyik a te kedvenc helyed, hogy kiegészíthessük a listánkat!