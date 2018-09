Világsztárok és ősbemutató a 20. Jubileumi Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválon

Minden év októberében világhírű hárfások látogatnak el Gödöllőre az MVM Koncertek keretében. Október 5. és 14. között már 20. alkalommal kerül megrendezésre a Gödöllői Királyi Kastélyban a nemzetközi hárfafesztivál. A gyönyörűen felújított Lovarda és a Díszterem ismét méltó helyszíne lesz a rangos hangversenyeknek. A gálakoncertet a korábbi jubileumi fesztiválokhoz hasonlóan ismét a Zeneakadémia Nagytermében rendezik meg.

A fesztivált Vigh Andrea Prima- és Liszt-díjas hárfaművésznő nyitja meg október 5-én pénteken este a kastély Dísztermében. A koncerten a Junior Prima-díjas Razvaljajeva Anasztázia közreműködésével kéthárfás művek is elhangzanak. A Debussy évforduló alkalmából a nagyon népszerű Kis szvitet is műsorra tűzik. Az első hétvégén a Camac hárfagyár hangszereit tekinthetik meg az érdeklődők a Lovardában, és a hét további koncertjein is a Camac művészei lépnek fel: 6-án szombaton este Ben Creighton Griffiths jazz-hárfaestje, 7-én vasárnap este pedig Isabelle Moretti nagy érdeklődéssel várt francia-spanyol estje lesz hallható.

Szombaton és vasárnap (október 6–7-én és 13-án egyaránt) 11 és 14 órakor ingyenesen látogatható koncerteket is találni a bőséges kínálatban: Vigh Andrea gyerekeknek szóló koncertjei (A hárfa sokszínűsége) mellett fiatal tehetségek és hárfaegyüttesek is bemutatkoznak, valamint megrendezik a Kezdő Hárfások Tücsökfesztiválja című programot is. (A részvételhez regisztrálj e-mailben itt!)

A második héten a David és a Salvi hárfagyárak mutatják be a legkülönbözőbb hangszereiket. A koncertek sorát 12-én pénteken a még nagyon fiatal, de már a világ legjelentősebb pódiumain koncertező Sasha Boldachev virtuóz és rendkívül izgalmas estje nyitja, hiszen többek között Bach, Beethoven, Chopin és Sztravinszkij művei mellett hallhatjuk Freddie Mercury, a Red Hot Chilli Peppers és Piazzolla egy-egy darabját is. Szombaton 11 és 14 órakor folytatódnak az ingyenesen látogatható koncertek, majd este Jana Boušková estjére kerül sor, ahol Smetana nagyon népszerű Hazám ciklusából is elhangzik több tétel, részben a művész saját áiratában.

A fesztivál záróakkordjaként a Zeneakadémia Nagytermébe költözik a fesztivál, ahol Jana Boušková, Sasha Boldachev, Vigh Andrea és a Budapesti Vonósok előadásában 3 hárfaversenyt és egy-egy szólóhárfadarabot is meghallgathat a koncertre látogató közönség. Ezen a hangversenyen hangzik el először Fekete Gyula hárfaversenye, melyet a zeneszerző erre az alkalomra írt Vigh Andreának ajánlva, így ősbemutatóval zárul majd a 20. Jubileumi Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál.

A fesztiválon lesz hárfakiállítás is, ahol az érdeklődő felnőttek és gyerekek megismerkedhetnek Anne-Marie és Gérard David (Svájc), valamint a Salvi, a Lyon&Healy és a Camac hárfagyárak csodálatos hangszereivel, melyeket a hangversenyek előtt és után megszólaltathatnak a koncertekre látogatók. A részletekért kattints!