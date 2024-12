Adventi forgatag Gödöllőn: 5 ünnepi látnivaló és program idén decemberben

Az ünnepi készülődés során érdemes meglátogatnotok a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Gödöllőt, hiszen látványos helyszínekkel, izgalmas programokkal és kincsekben gazdag vásárokkal vár.

Gödöllői Királyi Kastély

A város egyik fő látványossága, a Gödöllői Királyi Kastély is ünnepi díszbe öltözik, hiszen 2024. december 14-én és 15-én az Adventi Kastélynapokkal teszik még különlegesebbé a hangolódást. A hétvége során megidézik az 1870-es éveket, amikor a királyi család előszeretettel időzött a palota falain belül, a karácsonyt ünnepelve. A két nap folyamán számos programon vehettek részt, a kézműves foglalkozásoktól kezdve a nívós koncertekig, és természetesen a karácsonyi vásár, a forralt bor és a sült gesztenye sem marad el.

Ha már ott vagytok, a kastélyparkot se hagyjátok ki: a “Fénypompás kastélypark” káprázatos fényinstallációi nemcsak Sisi életének ikonikus pillanatait mutatják be, hanem varázslatos élményt is nyújtanak. A park, amely 250 ezer LED fényt és lenyűgöző szobrokat vonultat fel, egyedülálló lehetőséget kínál, hogy a látogatók megismerjék a császárné történetét és részesei legyenek egy történelmi kalandnak.

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

Karácsonyház

Az ingyenesen látogatható, mesébe illő Karácsonyház egyszerre látványosság és vásár, ahol a folyamatosan változó és frissülő árukészletben a klasszikus piros-arany fadíszek és diótörős dekorációk mellett a lehető legextrább díszeket is megtalálhatjátok. Az egyik fő látványosságnak számító hatalmas terepasztalnak köszönhetően egy valódi téli mesevilág elevenedik meg. A Mikulás látogatása mellett számos más programmal is készülnek a szervezők.

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. | Weboldal

Adventi vásárnapok

Vásári forgataggal vár mindenkit Gödöllő főtere, ugyanis december 7-én és 8-án, illetve 14-én és 15-én helyi alkotók és termelők kincsei közül válogathattok. A különleges portékák széles választékából garantáltan mindenki talál neki tetszőt, a színes felhozatalban pedig számos szuper ajándékra is lelhettek szeretteitek számára. A sok vásáros mellett kürtőskaláccsal és meleg teával is felmelegedhettek, amik mellett egyéb gasztronómiai különlegességek is várnak.

2100 Gödöllő, Fő tér | Facebook

Pálmaház Karácsony

A kastély egész évben kertészetként funkcionáló pálmaháza adventkor szintén karácsonyi díszbe öltözik, ahova betoppanva egy valóságos karácsonyi mesevilág elevenedik meg. A kastélykert egyik eldugott szegletében a rengeteg, ötletes és mutatós dekorelem mellett számos imádnivaló ajándéktárgy, különleges lámpafüzér és téli finomság közül is válogathattok. Az épületen kívül pedig a helyszínhez méltó karácsonyfavásár vár.

2100 Gödöllő, Martinovics Ignác utca 2/a | Facebook

Gödöllő Városi Műjégpálya

A város szívében, a vásári forgatagból elmaradhatatlan műjégpálya várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, hogy a szabad levegőn csúszkálva élvezhessék a telet. A kastély és a Karácsonyház szomszédságában található pályán izgalmas programokkal fűszerezik a korizást, többek között idén is lehet számítani a Retro Disco bulira.

2100 Gödöllő, Aichach sétány | Facebook

Ingyenes programok Budapesten decemberre: