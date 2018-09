Mediterrán kulináris élvezetek Budapesten – 6 fővárosi étterem nyáridézéshez

Az időjárást tekintve néha kihívás megállapítani, valójában milyen évszak van, ám annyi szent, hogy legszívesebben visszaröpülnénk pár hetet az időben, hogy újra megfürdőzhessünk a nyári élményekben. Ízlelőbimbóinkban szerencsére még őrizzük a szezon ízeit, amelyeket a következő budapesti éttermekben próbálunk megidézni.



Az olasz konyha atyjáról, Pellegrino Artusiról elnevezett bisztróban hamisítatlan olasz ízvilág és az itáliai éttermektől megszokott barátságos hangulat gondoskodik arról, hogy a főváros zajától elvonulva úgy érezd, egy pompás kis olasz bisztróba teleportáltál. Az autentikus ízélményt fokozza, hogy főként olasz, minőségi alapanyagokkal dolgoznak, hűen tükrözve az igazi olasz gasztronómia karakterét. Az étlap specialitásai között különleges tésztaételek, saláták, pizzák, és természetesen olasz desszertek is szerepelnek. Olaszországból beszerzett kiváló boraik között is érdemes szemezgetni. Térj be egy falat Olaszországért, vár az Artusi!

1075 Budapest, Kazinczy utca 32.

Egy csipet Mexikó a fővárosban? Igen! Ínycsiklandó mexikói különlegességek várják, hogy lecsaphassanak ízlelőbimbóidra az Arriba három fővárosi éttermében, amelyek színes belső dizájnnal keltik életre a dél-amerikai országról szőtt elképzeléseidet. A hangulatról ráadásként a hangszórókból szóló mexikói zene is gondoskodik. Az étlap sztárjai a quesadilla, a taco, és persze a burrito, amelyeket kevésbé vagy egyáltalán nem csípős változatban is kérhetsz, ízlésednek megfelelően. Hódolj a mexikói konyha iránti szenvedélyednek, rendelj csábító fahéjas ropogóst vagy almás chimichangát, akár otthonra is! Apropó, az epres és citromos margarita isteni!

1114 Budapest, Bartók Béla utca 21., 1067 Budapest, Teréz krt. 25., 1015 Budapest, Széna tér 1/A.

Ha te is Görögország csodás tengerpartjairól álmodozol, de az utazás még várat magára, a Belgrád rakparti Dionysos étteremben kárpótolhatod magad. A görög konyha remek fogásait ízlelgetve, szőlőskertjeinek zamatos borait kortyolva úgy érezheted, mintha a mediterrán országba csöppentél volna. A Taverna Dionysos berendezése, a fehérre meszelt falak és színes ablakok látványa, az atmoszféra, és a levegőben szálló finom illatok egy csapásra Görögországba röpítenek.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 16.

A Gozsdu udvar Dob utcai kijáratához közeli tapas bárja, a Vicky Barcelona masszív dózisokban szállítja a latinos hangulatot, segítségül hívva a spanyol konyha markáns remekeit, a mediterrán zenei kultúrát, valamint a legfinomabb déli nedűket – mindent egyenesen Hispániából szállítanak! Minthogy a bulinegyedben található, a Vicky Barcelona nem a nyugodt környezetben vacsorázni vágyóknak lett kitalálva, viszont tökéletes kiindulópontját jelentheti egy hajnalig tartó spanyolos dajdajozásnak.

1072 Budapest, Dob utca 16.

A spanyolos motívumokat csak a tányérra kerülő fogásokban követő Padron modern, minimalista dizájnjával, és a tér közepébe helyezett pultjával hódítja meg a szívünket – utána pedig rögtön ráveti magát az ízlelőbimbóinkra és a gyomrunkra is, hogy kiütéssel győzedelmeskedjen felettünk. A spanyol falatozókra jellemző kényelem és bensőséges hangulat itt is alap kellékek, mint ahogyan a friss hozzávalók vagy a kedves kiszolgálás.

1085 Budapest, Horánszky utca 10.

A Gyros Kerkyra nem egy feltűnő gyorsétterem, csendesen húzódik meg a Hunyadi tér mellett. Az egyetlen dolog, amiről mégis könnyen felismerhetjük az az, hogy az esetek többségében hosszas sor kígyózik előtte. Hogy mitől válik a Kerykra gyrosai ennyire különlegesekké és finomakká? Talán attól, hogy nem sajnálják teletömni a vastag és nagyon finom pitát rengeteg zöldséggel, hússal és sajttal. Legalább egyszer megéri kipróbálnod, a környékbeliek többségének ez a törzshelye, nem véletlenül.

1065 Budapest, Hajós u. 31.