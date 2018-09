Szuper programkeresővel újít a Design Hét Budapest honlapja

Az őszi Design Hét Budapest idei programkínálata olyan bőségesre sikerült, hogy ember legyen a talpán, aki bír választani a jobbnál jobb programok közül. Szerencsére a szervezők gondoltak azokra, akiknek elkelne egy kis iránymutatás: a Design Hét megújult honlapján térképes keresővel segítenek, hogy a rendezvény látogatói könnyedén eligazodhassanak a lehetőségek tengerében.

Október 5-19 között kerül megrendezésre a hazai designélet legfontosabb eseménye, a Design Hét Budapest, idén mintegy 250 programmal. A napokban kerül a fővárosi terjesztési pontokra és a programokat adó rendezvények helyszínére a Design Hét Budapest 2018-as programfüzete. A programokból az is könnyen mazsolázhat, aki nem jut hozzá a mintegy 200 fővárosi helyszínen terjesztett 20.000 darab programfüzet valamelyikéhez, ugyanis az idén tizenöt éves Design Hét Budapest az évforduló alkalmából megújult honlapot kapott, tele információkkal, hírekkel, tervezőkről szóló portrékkal. A tizenötödik jubileumi esemény alkalmából cikksorozat formájában mutatnak be néhányat azon kis – és középvállalkozások közül, akiknek sikeréhez az elmúlt években hozzájárulhatott a Design Hét Budapest.

A Design Hét honlapja egy kiemelkedően hasznos új funkcióval is bővült. A meglátogatni kívánt programokat immár egy többlépcsős, online keresővel tematikusan is szűrhetjük: a „Programok” fülre kattintva szabadon válogathatunk a programtípusok és a műfajok közül, a rendezvények pedig térképen is megjelennek. A keresőprogram segítségével mindenki a saját érdeklődéséhez és időbeosztásához igazítva tematikusan szervezheti meg a városi túráját, sőt: a programok akár a saját online naptárba ki is exportálhatók. A honlap természetesen mind asztali számítógépen, mind mobileszközökön áttekinthető, emellett – gondolva az évről-évre jelentős számban érkező külföldi közönségre is – a honlap tartalmának jelentős része angolul is rendelkezésre áll.

A weboldalról ezen kívül letölthető a teljes programfüzet, ha valaki esetleg mégis a hagyományos PDF változatot preferálja, illetve a nagy sikerű Budapest Design Map is, mely google layer formájában és PDF-ként is elérhető. A Design Hét Budapest programfüzete és megújult honlapja természetesen ízelítőt ad a vidéki partnervárosok eseménykínálatából is, hogy a közönség országszerte a lehető legfelkészültebben várhassa a már kevesebb, mint egy hónap múlva kezdődő fesztivált!

A Design Hét Budapest védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar Formatervezési Tanács.