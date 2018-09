A Telekom Electronic Beats Festival menő hazai tervezők kreációiba bújtatja a városi partyarcokat

Sokan hihetik azt, hogy a Telekom Electronic Beats nagyvárosokban megrendezett fesztiváljai kizárólag a kézlóbálós éjszakázásról szólnak a hangfalak kereszttüzében, azonban ennél nagyobbat nem is lehetne tévedni! Kifejezett célkitűzésük ugyanis, hogy a DJ-orientált estéken túl az elektronikus tánczenéhez ezer szállal kötődő határterületeket is kirakatba helyezzék, tekintve, hogy azok soha nem is váltak le róla.

Ahogyan a technósok szeretnek nem csak táncolni, de izgalmas szabású ruhákba bújni, úgy sokuk lemezeket túrni is hajlamos, sőt, akár egyenesen megérteni a gépek működését, amikkel kedvenc zenéik szárba szökkennek. Minderre lehetőség nyílik szeptember 15-én, szombaton, az önmagában is gyönyörű Várkert Bazár Öntőház udvarán: a Lifestyle Market a Lakásvásárral közös szervezésben érkezik meg ide a Duna mellé, inspiratív zenei előadásokkal megspékelve.

Aki szeretne szépen felöltözni az őszi-téli partizásokhoz, az egy komplett délutánt eltölthet itt, hiszen közel két tucat márka illetve bolt termékeiből lehet majd válogatni szellős standok között. A Wedding Acid Group formációból ismert Leidál András által vitt Store5621 például a fiúk ruhatárának bővítésében fog segíteni, az Antifactory Vintage hozza a szemtelenül trashy vonalat, a másfél évtizede létező Lollipop pedig a megszokottan vakmerő színeket és vonalvezetéseket.

Lehet találkozni továbbá ismert divattervezőkkel, mint Mojzes Dóra vagy Feelinkita, de kiegészítő-fronton is erős lesz a vásár: legyen szó minimalista NUEN-táskákról, Nasha extrém-geometrikus ékszereiről vagy a fiatal tervezőknek teret adó Garden Studioról, bőségesen lesz miből felhalmozni a hidegebb hónapokra. (A kitelepülő tervezők teljes listája itt elérhető.)

A Garden Stúdiós Tomcsányi Dóri új kollekciójának még újabb divatvideója

Ami a Lifestyle Market zenei részét illeti, ott is izmos programokat hoznak tető alá a szervezők: Iamyank előadásában például arra keresi majd a választ, hogy a kreativitás tanulható-e, esetleg kénytelenek vagyunk azt elfogadni velünk született tulajdonságnak vagy hiányosságnak – sőt, ki is próbálhatjuk magunkat a gépzeneszerszámokkal. Az Analogue Zone moduláris szinti specialistái közül az iráni származású Ramin Sayyah jön bemutatózni, az ismert japán elektronikai vállalat, a Roland szakemberei pedig ugyancsak hoznak pár csavargatnivalót. A bakelitbarátok érdekében pedig lemezpiac is nyílik, olyan nagynevű budapesti lemezboltokkal, mint a Deep, az Aktrecords, vagy a DJ Suhaid által nemrég indított Kalóz. Külön izgalmas, hogy a kultikus német kiadó, a húsz éve megingathatatlan Kompakt is kitelepül a bazárba!

Ami a Telekom Electronic Beats Festival éjjeli programjait illeti, pénteken Ame & Dixon valamint Ben UFO és Floating Points adják egymásnak a stafétát, a szombati nap pedig egy délutáni hajósbulit követően a technóé Ben Klockkal és a SHDW & Obscure Shape párossal. A teljes program itt érhető el.