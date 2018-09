Idén ősszel utazz FlixBus-szal

A szomorkás nyárvégi hangulatra a legjobb orvosság, ha a szeptembert új őszi kalandjaid megszervezésével kezded. Ha a gondosan előkészített álomnyaralás után most megfizethetőbb és rugalmasabb kirándulási lehetőségeket keresel, itt az ideje, hogy kipróbáld a távolsági buszos utazást új, zöld köntösben. A FlixBus idén már több mint 100 európai városba kínál közvetlen, menetrend szerinti összeköttetést Magyarországról, így biztosan találsz kedvedre való úti célt.

A FlixBus weboldalán egy kényelmesen böngészhető térkép segítségével te magad is könnyen ötletet meríthetsz, merre indulj, de néhány tippet itt is összegyűjtöttünk. A környező nagyvárosok közül Pozsonyba és Bécsbe 2-3, Zágrábba és Grácba 4-5 óra alatt eljutsz budapesti indulással, így ezeket a helyeket akár egy nap vagy hétvége alatt is kényelmesen be tudod járni.

Ha arra is lesz módod, hogy hosszabban kimozdulj, fontold meg, hogy a FlixBus éjjeli járataival indulsz útnak, így időt nyersz és még a szállásod árát is megspórolhatod. Több erdélyi város, például Kolozsvár és Marosvásárhely is elérhető éjszakai busszal, de az egyre népszerűbbé váló keleti fővárosok, Bukarest és Szófia is részei a menetrendnek. A környező országok kedvelt hosszú hétvégés célpontjai, így például Krakkó, Varsó, Prága vagy épp Cesky Krumlov is megközelíthető a FlixBus járataival, de Nyugat-Európában is szabadon válogathatsz a célállomások között: Berlin, München, Velence, Firenze, Nizza vagy akár Párizs is átszállás nélkül érhető el Budapestről.

A kényelem miatt sem kell aggódnod, hiszen a FlixBus zöld flottájában minden buszon mosdó, hátra dönthető ülések és a fapados repülőkön megszokottnál jóval nagyobb lábtér vár. Az ülések mellett konnektorokat találsz, így nem csak te, hanem okos eszközeid is feltöltődhetnek utazás közben, még akkor is, ha a busz WiFi-jén böngészed a rád váró látnivalókat menet közben.

Érdemes a FlixBus ingyenes mobilalkalmazását is letöltened, ez az utazás minden szakaszában megkönnyíti a dolgod. Az egyszerű foglalás után akár kinyomtatott jegy nélkül is felszállhatsz a buszokra az appban megjelenő QR-kód bemutatásával. Utazás közben valós idejű forgalmi információt kapsz, így mindig tisztában leszel azzal, merre jár a buszod, mikorra tehető az érkezésed. Ha változnának a terveid, könnyedén át is foglalhatod, vagy lemondhatod utazásodat, akár még indulás előtt 15 perccel is.

Jegyet vásárolni a FlixBus honlapján és országszerte több mint 250 értékesítési ponton is tudsz.