Zenés estek szeptemberre, ha lemerültek a kulturális tartalékaid

A nyári nyüzsgés után sem áll meg az élet Budapesten, temérdek program kínálkozik a főváros népszerű szórakozóhelyein és koncerttermeiben. A lista szinte végtelen, tekintsd az alábbi listát inspirációnak!

A virtuóz zongorajátékáról és jellegzetes énekhangjáról híres Nyári Károly szeptember 15-én a tőle megszokott módon varázslatos világába kalauzolja a közönségét. A közkedvelt és népszerű előadót kifinomult improvizatív játékmódja teszi igazán egyedivé, erről hamarosan személyesen is megbizonyosodhatsz. Egy nyáron át c. lemezbemutató koncertje igazi zenei csemegének ígérkezik a kora őszi programok között, váltsd meg belépődet most, a jegy.hu oldalán!

Rejtő Jenő, a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja inspirálta a szeptember 2-i rendezvény fellépőit, akik előszeretettel ötvözik a hip-hop, reggae és a beatbox elemeit a hazai irodalom nagyágyúinak műveivel. Az eredmény mindig egy egészen egyedi produkció, aminek a hónap elején szem- és fültanúja lehetsz. Az esemény részleteit itt találod.

Hevhetia Festival – BMC/Opus Jazz Club

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a kassai Hevhetiával közösen létre hozott fesztivál, amely szeptember 4-8. között Budapesten látja vendégül a lemezkiadó legsikeresebb előadóit. A nemzetközi koncertsorozat fellépői között találkozhatsz a cseh Pavel Jakub Ryba & Petr Valášek párosával, de sok más mellett az Espirit Díjra jelölt szlovák együttes, a Ľubo Šamo Project, valamint a Lengyelországot képviselő Kari Sál Quartet is a húrok közé csap. Részletek: itt.

A koklé a 13. század óta a lett nemzeti zene jellegzetes pengetős hangszere, amelyen szeptember 22-én népszerű népdalokat, örökzöld klasszikusokat és kedvelt rockdallamokat szólaltat meg a Cantata együttes. A kanteléhez és az orosz guszlihoz hasonlított baltikuma hangszer különlegesség már nem csupán a folklór kedvelt eszköze, egyre többször alkalmazzák klasszikus műfajokban is. A különleges zenei élményre vágyóknak kötelező!

A Budapesti Fesztiválzenekar előadásaival nem lehet mellélőni. Szeptember 30-án délután Joseph Haydn: D-dúr (A pacsirta) c. vonósnégyesre írt szerzeményével szórakoztatják a nagyérdeműt, emellett Claude Debussy: g-moll hegedű-zongora szonátáját, és Johannes Brahms: f-moll zongoraötösét hallgathatja meg a mindig népes közönség.