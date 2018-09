Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni szeptemberben

Szeptemberre hét vendéglátóhelyet és egy nem mindennapi kikapcsolódási lehetőséget ajánlunk kipróbálásra!

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

Az Édes Mackóban minden a kürtőskalács körül forog. A Vitéz Kürtős cukrászdája a hagyományos erdélyi édesség széles választékával – kínálatukban megtalálható Kürtős Zserbó, a madártejes Madárlátta Kürtős és a mákos Kürtős Guba is – várja vendégeit. A budapesti állatkert új létesítményében, a Holnemvolt Várban helyet kapó Édes Mackó frissítő kávéspecialitásokkal és limonádékkal is kedveskedik kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A mennyei falatokat persze akkor is élvezheted, ha nem váltottál belépőjegyet az állatkertbe, hiszen a cukrászdába kívülről is be lehet térni, bejárata a Széchenyi Fürdővel szemben található.

1051 Budapest, id. Antall József rakpart 1.

A Blitz Pizza története Budapest egyik aprócska konyhájában kezdődött: Liptay Dávid néhány évig csak barátait boldogította isteni pizzáival, majd elhatározta, szélesebb körben is megosztja az olasz étel iránti rajongását, és megnyitotta pizzabárját a PONTOON szomszédságában. A négyféle pizzaszelet fatüzelésű kemencében készül: a Davegaritán fűszerkeverék, paradicsomszósz, balzsamecet, rukkola és grana padano sajt található, a Cheesus Christ ricottával, taleggio sajttal, édes gorgonzolával, pörkölt dióval és Irsai cseppekkel érkezik, a Quasi Ugherese csabai kolbászmorzsában és karamelizált lilahagymában fürdik, míg a Mortadellán édesköményt, mortadella szalámit, fekete borsot és balzsamecetet ízlelhetünk.

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.

A Zuzu az elismert magyar séf, Huszár Krisztián legújabb kalandja a formabontó ízek világában: az ázsiai konyhában tett kitérő után Huszár és csapata egy pálfordulással magyar kulináris vizekre evezett. A séf provokatív megközelítése olyan tradicionális magyar fogásokon is nyomot hagy, mint a marhahúsleves, a pacal pörkölt, a hízott kacsamáj, a töltött káposzta, vagy a Rákóczi túrós és a madártej. Ha “haute cuisine” élményre és autentikus magyar ízekre vágysz, nem kell tovább keresned, a Zuzu tárt karokkal vár.

1051 Budapest, Arany János utca 31.

Az Empathy kávézó és bisztró augusztus eleje óta várja a kávé szerelmeseit belvárosi üzletében. A Magyar Vöröskereszt vendéglátóhelyeként az Empathy nem csupán egy újhullámos kávézó, hanem egy közösségi tér is egyben, ahol fontos társadalmi kérdések és finom falatok egészítik ki egymást az asztaloknál. Az akadálymentesített kávézó központi eleme egy 17 méter hosszú asztal, amihez bárki leülhet beszélgetni, tabuk nélkül. Az eszpresszón kívül, bőséges levesek és lángosok is kaphatók az Empathyban barátságos áron – a kétfogásos menü 1000 forintba kerül.

1051 Budapest, Arany János utca 16.

Néhány percre a Szent István Bazilikától vár a MyWine borbár és -bolt hangulatos enteriőrrel, prémium bor- és sonkakínálattal és pénztárcabarát árakkal. A modern borbárt Dobrosi Eszter tervezte, akinek nevéhez olyan elegáns vendéglátóhelyek köthetők, mint a Fricska Gasztropub és a Coyote kávézó. Térj be az Arany János utcai üzletbe és kóstold meg a kézműves borozó különleges nedűit, sonka- és sajttálait! Kézműves sörök és ínyenc felvágottak szintén a kínálat részét képezik.

1055 Budapest, Kossuth tér 9.

Az impozáns Kossuth téren található PICK Deli & Gourmet Magyarország első számú szalámigyártójának üzlete. Itt nem csak kedvenc szalámidat szerezheted be, de feltankolhatsz egy bőséges reggelivel is, vagy akár ebédszünetben is kiugorhatsz egy isteni rakott krumplira, bográcsgulyásra, paprikás krumplira, vagy szalonnás mangalica szűzszeletekre. Szendvicsek, saláták, joghurt granolával, friss pékáruk és hidegen préselt dzsúszok is várnak reggel 7 és délután 5 között.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 5.

Az antik galériákkal szegélyezett, Columbo és négylábú társa által őrzött Falk Miksa utcán található FALK 5 bisztró menüje zsidó-amerikai grillételek izgalmas kombinációjával várja vendégeit: az étlapon helyet kapott a tradicionális sólet (amely egy 1932-es családi recept alapján készül), csilis-kukoricapelyhes csirkeszárnyak coleslaw salátával, vörösboros marhapörkölt maceszgombóccal, de különféle hamburgerek is. A New York-i és izraeli utazások, illetve nagymama főztje inspirálta FALK 5 könnyedén egyensúlyozik a tradicionális zsidó és magyar konyha, illetve az amerikai ízvilág között.

1065 Budapest, Nagymező utca 37.

Unod már, hogy csak a laptopodon játszol lövöldözős játékokkal? Akkor itt az ideje megtapasztalni, hogyan is működik ez a valóságban! Magyarország legszínvonalasabb fedett lőterén, a Budapest Shootingnál, hét különféle csomag közül választhatsz, a “Rookie”-tól kezdve a “Punisher”-en és az “Over the Top”-on át az “Action Hero”-ig, más-más lőfegyvereket próbálhatsz ki. Egy látogatás a bulinegyedben található Budapest Shootingba nem épp konvencionális módja a szórakozásnak, de az egyszer biztos, hogy maradandó élményt szerezhetsz. Foglalj időpontot weboldalukon!