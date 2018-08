Festészet Takarásban – Tenk László jubileumi kiállítása az Esernyős Galériában

A Munkácsy-díjas Tenk László festőművész tárlata nyitja meg az Esernyős őszi, kortárs képzőművészeknek szentelt sorozatát Óbudán. A Takarásban című kiállítás egyrészt Tenk László több évtizedes munkásságára visszatekintve válogat az életműből, másrészt az egyedi összeállítást ki is egészíti az utóbbi 10 év alkotásaival a Fő téri Esernyős Galériában.

A mai napig aktív festő Nagybányán született, mestere Bernáth Aurél volt, sokan a klasszikus művészetfelfogás egyik kiemelkedő hazai képviselőjeként emlegetik. „Ebből a világból veszem a követ – írja magáról Tenk -, hogy újra-építve jobb legyen. Köveim: arcok, virágok, mozdulatok, tárgyak, utcák, hangulatok, csak a kötőanyaga más, a szeretet.”

A szeptember 4-én 18.00 órára hirdetett megnyitón Garami Gréta művészettörténész méltatja az újabb jubileumához érkezett alkotót: „Tenk László festészete a látott, a személyes és megélt élményből kiinduló, a közlés és az önkifejezés művészi szándékán alapuló figurális festészet. A maga útját járó művész, akinek nem célja a kortárs művészet progresszív kritériumaival diskurzust folytatni, hanem a lélekből fakadó érzelmek, hangulatok, képzelet, ösztönök és gondolatok mozgását, a tartalommal való személyes kapcsolat lényegét visszaadó művészet értékeit vallja. Most is, ahogy korábban is. Az utóbbi 10 évben készült alkotásai is ennek ékes bizonyítékai.”