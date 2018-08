Fedezd fel Budapestet! – Mutatjuk a legjobb hétvégi programokat

Bár az időjárásról nem igazán lehet rájönni, ezen a hétvégén már beköszönt az ősz. Programokból és jókedvből azonban szeptemberben sem lesz hiány, mutatjuk is az ősz első hétvégéjének legjobb programjait.

Csütörtök – augusztus 30.

A pesti belvárosban járva azt hihetjük, hogy szinte mindent ismerünk, pedig számtalan apró részlet és izgalmas történet bújik meg a zsúfolt utcákon. A séta során megtudjuk, hogy hol van Pest ősi magja, belevetjük magunkat a kaszinók világába, felszállunk egy kőrollerre, kiderül, hogy hol született meg Szindbád, találkozunk Hermin Karolinával és a „Klotild-ikrekkel”. Megtudjuk, hogy kik voltak a Nereidák, megismerkedünk egy titkos temetés körülményeivel, valamint megnyílik előttünk az 1561 óta folyamatosan működő könyvtár, a Bibliotheca Universitatis ajtaja, hogy megcsodálhassuk Than Mór alkotását és Lotz Károly freskóit.

Ha szeretnél részt venni az eseményen, jelentkezz a barangolobk@gmail.com email címen!

Itt a nyár, esteleg, gyönyörű a naplemente a Duna partról… Hova kellene beülni egy hosszú hét utáni frissítőre? Naná, hogy az Esetlegbe, hiszen ezentúl egész nyáron, – persze csak ha az időjárás is engedi – minden csütörtök, péntek és szombaton Budapest legjobb DJ-i gondoskodnak a talpalávalóról. Hangolódj velünk az estére! Élvezd ki a nyár utolsó percéig.

Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára.

Nyárzáró attrakcióként újabb alkalmat adva a mulatozásra íme, a Budapest Park első uccabálja. Hasonlóan a falunaphoz, az uccabál olyan összenépi mulatság, amit minden tisztességes faluban és kisvárosban nyár végén rendeznek meg, bömböl a mulatós és Fenyő Miki, te pedig az asszony engedélyével múlt időbe küldheted néhány liter jäger&sör kombóval!

Péntek – augusztus 31.

A korábbi évekhez hasonlóan jégszobrász, fényfestés, quartzbox, tűzzsonglőr, élő zenedoboz, elefánttréning, fóka show, gólyalábasok, arcfestés , éjszakai körhintázás és még sok más szórakozási lehetőség várja a látogatókat. Jegyet váltani és belépni 23 óráig lehet és éjfélig kell elhagyni az Állatkert területét.

A melbourne-i illetőségű Courtney Clarke, AKA CC:DISCO! előbb rádió műsorával (15 évesen!), később djként, majd saját klubesttel kapcsolódott be a zene és az éjszaka világába. Mint az a nevéből sejthető, CC elsősorban a diszkóra fókuszál szettjeiben, de ami még fontosabb, hogy egy igazi good vibes only perszónával és önfeledt táncoltatóval lesz dolgunk, amire kismillió mixe és fellépése mellett ars poeticája, a “Less chin stroking, more dancing” is garancia.

Egy Front Line Assembly / Die Krupps koncert után vétek lenne hazamenni – főleg ha ez az egész péntekre esik!

Nem is megyünk haza. Felmegyünk a tetőteraszra és bulizunk hajnalig. Ugye? A Depeche Mode számok mellett ezen az estén nyilván olyan előadók számaiból válogatnak a DJ-k, mint például Nitzer Ebb, Skinny Puppy vagy DAF.

Szombat – szeptember 1.

Messze tengeren túl, ahol a nap felkel, Fudzsi szentelt hegye fel az égnek szökell, cseresznyevirágos szigetek lankáin, kékellő hullámok ezüst habpárnáin,Matinéország fürdik napja sugarában, napos mesekertje illatos árjában.

Viruló virágok meséket lehelnek, oktalan állatok beszédet beszélnek; szamuráj leventék hősi útra kelnek, ártó szellemekkel vívnak, verekednek. A legfőbb egy-isten Matiné hitvallása, több istenre sarjad világmeglátása ; több szellemben látja ősszellem hatalmát, több erőben érzi őserő forrását.

A Dunapest nyárzáró hétvégéjén 10 folyómenti helyszínen száznál is több művész és előadó programjait élvezve kerülhetünk közelebb a Dunához. Ez a parti kultúra!Kétórás műhelyfoglalkozás Sam Havadtoy kiállításához kapcsolódóan. A foglalkozás alatt játékos, interaktív módon megismerkedünk a kiállítás néhány műtárgyával, majd a műtárgyakra reflektálva mindenki egy saját alkotást is készíthet.

Az aqb épületében működő Rózsavölgyi Csokoládégyár kinyitja kapuit és egy különleges műhelytúrát követő előadás során megtudhatjuk, hogyan lesz a kakaóbabból csokoládé. A gyárban megalkotott csokoládék 5 ország 13 különböző típusú kakóbabjából készülnek, minden szemet az ültetvényekről a gazdálkodóktól személyesen vásárolnak meg és dolgoznak fel. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: info@rozsavolgyi.com

Szeptember 1-én és 2-án, mindkét nap 10 órától sötétedésig nemes italokkal, ízes gasztronómiával, kézműves kiállítással és vendégborászokkal várják látogatóikat az etyeki Újhegy pincészetei, és kézműves házai: sajttal, sonkával, süteményekkel és minden földi jóval.

Idén a Dreher Sörgyárak ötödjére nyitja meg kapuit a tömegek előtt egy felejthetetlen estére, ahol számos zenekarral, sörkülönlegességekkel, mini sörgyártúrával, food truckokkal és népszerű DJ-kel várja azokat, akik egy emlékezetes bulival szeretnék zárni a szezont.

Vasárnap – szeptember 2.

Miért és hogyan lett Budapest tengeri kikötő? A magyar folyam- és tengerhajózás történetébe és aktualitásaiba

nyerünk bepillantást. A Duna Európa második legnagyobb folyója és Budapest természetes sugárútja. Sétánkat a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesületének elnöke vezeti. Regisztráció: info@beyondbudapest.hu.

Az első pillantásra idillinek tűnő síelő- és kirándulóhely tragikus történelmi események színhelyévé vált a 20. században. Innen irányította Adolf Eichmann a német megszállás idején a zsidók deportálását. Az ötvenes években itt működött az ÁVH tisztképző főiskolája, és itt nyitotta meg az úttörővasutat Rajk László, nem sejtve, hogy kilenc hónap múlva egy közeli villában fogják vallatni. A túra során megidézik a múltat, és felkeresheted a nem létező emléktáblák helyeit.

Az egyórás workshop egy rövid történeti áttekintéssel kezdődik, kiemelve a fontosabb mobillal fényképező fotográfusokat, majd a résztvevők megismerkedhetnek az alap képszerkesztő alkalmazások használatával is. A foglalkozás a mobilfotózással kezdő szinten ismerkedő érdeklődőknek ajánlott. Workshop-vezető: Máté Péter fotóriporter, a hvg.hu képszerkesztője.

Kárpáti Anikó utolsó napját követjük végig, mielőtt végleg elhagyja az országot, hogy lánya családjához költözzön. Az idősödő nő őrült rohanásba kezd, amelynek egyetlen célja, hogy végérvényesen lezárja itthoni életét. A zaklatott nap végén azonban kénytelen szembenézni mindazzal, amit maga mögött hagyott és azzal, ami előtte áll.