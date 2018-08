Szeptemberben is Esernyős! – Összegyűjtöttük a legjobb programokat

Már csak néhány nap és itt az ősz, de ez mit sem változtat az egyik kedvenc óbudai helyünk, az Esernyős programkínálatán, ahol ősszel is egymást érik az izgalmas programok. Megmutatjuk azt az 5 eseményt, melyek miatt mi a szeptemberben is sokszor fogjuk az Esernyősben zárni a napunkat.

Jubileumi válogatás a Munkácsy-díjas Tenk László festőművész életművéből és utóbbi 10 évének alkotásaiból.

„Tenk László festészete a látott, a személyes és megélt élményből kiinduló, a közlés és az önkifejezés művészi szándékán alapuló figurális festészet. A maga útját járó művész, akinek nem célja a kortárs művészet progresszív kritériumaival diskurzust folytatni, hanem a lélekből fakadó érzelmek, hangulatok, képzelet, ösztönök és gondolatok mozgását, a tartalommal való személyes kapcsolat lényegét visszaadó művészet értékeit vallja. Most is, ahogy korábban is. Az utóbbi 10 évben készült alkotásai is ennek ékes bizonyítékai.”

A kiállítást megnyitja Garami Gréta művészettörténész.

Az eseményen zenei élményekkel bolondítják meg a legjobb hazai borok kóstolását. Ezúttal rozékkal ismerkedhetsz árnyas belső udvaron, hangulatos környezetben várják azokat, akik az utónyári hangulatot zamatos nedűk ízlelésével tennék teljesebbé, miközben meghívott lemezlovasok gondoskodnak róla, hogy a különleges italokhoz illő dallamokkal pezsdítsék fel az érzékeket. A kóstoló borsorhoz kísérő falatokat szolgálnak fel.

Előadó: Káli Ildikó sommelier. Dj: International Love Affair.

A program 18 éves korhatárhoz kötött. A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szeptember 06-án éjfélig az info@esernyos.hu e-mail címen vagy a +36 30 883 1953 telefonszámon. Jegyár: 3.500 Ft.

Élő színházi közvetítés angol nyelven, felirat nélkül, az angliai premierrel azonos időpontban.

A windsori víg nők komédiájában a külvárosban élő kegyvesztett Falstaff eltervezi, hogy összeszűri a levet két gazdag ember nejével, így gyűjtögetve össze a kényelmes nyugdíjára valót. Nem is sejti, hogy valójában a hölgyek mozgatják a szálakat, tőrbe csalva a gyanútlan Falstaffot. A két windsori asszony gondosan kiterveli a pökhendi lovag megleckéztetését, ami aztán egy rivalizálással és féltékenykedéssel teli, hihetetlenül komikus kavalkádhoz vezet.

Jegyár: 2.000 Ft

Tudatos vásárlók, fiatal alkotók, tervezői márkák. A századeleji hangulat és a mai design találkozása az Esernyős árnyas belső udvarán. A piaclátogatók kézműves termékek között válogathatnak, miközben DJ gondoskodik a kellemes hangulatról. A belépés ingyenes.

Borok és ritmusok – VI. Óbudai Bornapok -szeptember 21-23

15 hazai borvidék legjobb palackjai csaknem 30 magyar pincészet kínálatában, valamint 2 nemzetközi stand válogatott argentín, francia, chilei, portugál, spanyol és horvát borai kóstolhatóak a Krúdy világát idéző, hangulatos Fő téren. Az Óbudai Bornapok rendezvényét maguk a borászok nevezik már évek óta „Budapest legkulturáltabb boros rendezvényének”, melyhez idén is hűek maradnak a szervezők. A visszatérő nagy pincészetek mellett bemutatkozási lehetőséghez jutnak még kevésbé ismert, de figyelmet érdemlő borászatok is. Akik bensőségesebb viszonyt szeretnének kialakítani a borokkal azoknak ajánljuk a borkörképeket. A könnyed zenei hangulatok rajongói sem maradnak nagyszínpadi élmény nélkül. A jazz és a swing világának kiemelkedő hazai képviselői gondoskodnak majd a különleges borokhoz illő fesztiválhangulatról, míg a borokat kísérő gasztrofalatok közt akár speciális óbudai meglepetésre is készülhetnek a látogatók.