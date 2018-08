Mutatjuk az augusztus 20-i hosszú hétvége legjobb programjait!

Már régen nem volt hosszú hétvégénk, de most végre örülhetünk. Mivel augusztus 20-a hétfőre esik, három napig is távol maradhatunk a munkahelyünktől, és annyit bulizhatunk, amennyit csak birunk. Hogy pontosan merre és mit érdemes csinálni a hosszú hétvégén? Már mutatjuk is a hétvégi programajánlónkban!

Idén sem múlhat el a vakáció nyári sorozat nélkül. Az idei válogatás középpontjában nem kifejezetten a női hősök állnak (ahogy az elmúlt két évben), hanem az emberi tapasztalat általában. Megannyi személyes küzdelem és kaland, felemelő, elgondolkodtató vagy épp megindító történet és bennük az élet nagy, mindannyiunkat foglalkoztató kérdései.

A Belvárosi Főplébánián csütörtökön délután 4 órától különleges zenei élményben lehet részünk. A páratlan akusztikájú templomban ugyanis a legfülbemászóbb barokk dallamokat szólaltatja meg A barokk zene gyöngyszemei című koncertsorozat. A koncert időtartama: 45 perc. Felnőtteknek a belépő 4500 forint.

Barabás Lőrinc trombitás-zeneszerző billentyűkön, trombitán és laptopon egyedül szólaltatja meg dalait, feldolgozásait. A groove-os, ritmusos tánczenétől a komolyzenei utalásokig a hangszínek és stílusok egyvelege, a ritmikus témák, arpeggiok egy sokoldalú zenei előadássá állnak össze. Mindez egy jazz-zenész kíváncsi szűrőjén keresztül.

Légy részese egy exkluzív programsorozatnak, és látogass el az Árkád tetőparkolójába, ahol egy hónapon át az autósmozik különleges világával várnak. A diCapciós hét filmjei: Viharsziget (2010) – csütörtök, A Wall Street farkasa (2013) – péntek, A tégla (2006) – szombat, Egy kosaras naplója (1995) – vasárnap. Karszalagok váltása a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpontban, a földszinten található Információs pulttal szemben található autós mozi standnál 5100 Ft/autó összegért lehetséges.

A hajdani vásárok hangulatát idéző fesztivál az év várva várt családi rendezvénye, ahol kipróbálhatják a népi mesterségeket, megcsodálhatják a kézművesek míves munkáit. Az egész napos színpadi programmal színesített rendezvény felejthetetlen élményt nyújt minden korosztálynak.

A tavalyi nagy sikerű hadcore-punk film után a rendezőpáros tagjaitól itt az újabb tisztelgés a város egy másik szubkultúrája előtt. A budapesti underground hip hop közeget bemutató film már a sorozat második darabja. A film a szcéna meghatározó figuráin keresztül kalauzolja el a nézőt a hip hop közeg kialakulásától a legjobb előadókon át a közvetített üzenettől és az ikonikus lemezbolttól a kultikus klubokig, a ’90-es és 2000-es évekre fókuszálva.

Ízleljétek meg a forró dél-amerikai esték hangulatát,élvezzétek a legfülledtebb latin zenék forgatagát,

és táncoljatok egy egész éjjelen át, pénteken a Yellowban!Chriss Wolf biztosan nem kíméli majd a csípőket,

úgyhogy várnak mindenkit, aki szereti a reggaeton ütemeket. Zenék: Latin, Reggaeton, Hip-Hop, R&B, Trap.

Digitális sámánizmus és a rave kultúra találkozása. Techno pogánykodás baráti körben. Lineup: GabeeN,

Technokool, Mankind, SZENT & SAGMEISTER aka CRIME. Belépő: 1 óra előtt 1000 forint, utána 1500 HUF.

A budai várnegyed utcahálózata a 13-15. században alakult ki és máig megőrizte eredeti képét. Az utcák hangos zsibongással teli terekbe torkolltak, ahol jámbor német és magyar kereskedők árulták a portékáikat, a középkori alapokra épült házakban pedig szorgalmas iparosok végezték mindennapi tevékenységüket. A város a török megszállás után, a 18. század végén lett újra kormányzati központ, a hivatalok ideköltözésével megjelentek a tisztviselők és arisztokraták is, hosszú ideig aztán egymás mellett élt békességben három különböző társadalmi réteg. A hegyen épült város sokáig őrizte hagyományait, saját piaca, cselédközvetítője volt a két háború között is.

A Roxforton mögötti üvegházakban, Bimba professzor vezetésével ismerkedtek a varázslótanoncok a visító, fojtogató és egyéb varázserővel bíró növényekkel. A növényeket sárkánytrágyával tápoldatozták és átültetésükhöz védőfelszerelést (fülvédő) használtak. Az Ezer bűvös fű és gomba című tankönyv volt az alap olvasmányuk.

Megvizsgáljuk, hogy a fenti tankönyv növényei közül, melyekkel találkozhatunk a Roxfort falain túl, és, hogy milyen más mágikus növények vannak a közelünkben, saját kertünkben, mindennapi teánkban.

A konvencionális dolgokat élből elutasító dél-afrikai Die Antwoord az őskáoszt idézi meg a Budapest Parkban. Egészen biztosan magukkal hozzák antislágereiket (Enter The Ninja, Baby’s On Fire), amiket bár sosem játszott rádió, mégis ezrek üvöltik teli torokból, mintha nem lenne holnap.

Ha végigvitted a vizes pályát, aztán továbbcsúsztál a következő világba, de az sem jelentett komolyabb kihívást, a SuperMatiné Bros. folytatásaként egy újabb világba nyerhetsz beengedést. Vagyis a következő CityMatiné után nem állunk le, a szabadság téri Impostor – Mistressben a rezidenseink extra fokozatra kapcsolnak, előveszik a sötétebb trekkeket, ráadásul Cinthie is rátesz még egy lapáttal a belváros legindusztiálisabb kürtőjében, hogy teljes legyen a nap.

Augusztusban ledöntjük a Kopaszi gátat, hömpölygő dallamkoktélba merítjük a testünket, és elmossuk a szabályokat. Add be a szíved, és ünnepelj velünk a város legszivárványosabb éjszakai tündérmeséjében! Légy részese a varázslatos éjszakai szeánsznak, és kényeztesd érzékeidet a legselymesebb, simogatóan szexi nyári ütemekkel. Ess szerelembe és fürdőzz a csillagfényben.

Jógáznál a fellegekben a nap sugaraival és hűs szellővel alattad az egész várossal, Budapest egyik legrégebbi és leglazább tetőteraszán? Töltsd a vasárnap délelőttöd a testi-lelki felfrissülés oltárán, Budapest gyönyörű látképével megfűszerezve, a 360 bár tetőteraszán.Amire számíthatsz: 60 perces napindító jógagyakorlás a napfényes teraszon.

Zene, közösség, tánc, Duna.A Rákóczi híd mellett található több ezer négyzetméteres terület és volt kikötőépület megújítása közösségi és kulturális városfejlesztési eszközökkel. A Valyo kikötő egy 300-500 fős közönséget befogadó, nyáron folyamatosan üzemelő Duna-parti helyszín. Alkalmas szabadtéri filmvetítésre, koncertek, előadások helyszínéül szolgál, teret ad gyerekfoglalkozásoknak, workshopoknak, képzéseknek, sportprogramoknak, művészeti fesztiválokat és kulturális rendezvényeket fogad be.

Latin életérzés, egy kis csavarral. A jól ismert slágerek mellett elrepülhetsz az igazi latin-amerikai éjszakai élet világába – olyan zenékkel, amik Magyarországra eddig még nem jutottak el. Pezsdítő éjszaka, pezsdítő zenékkel.

Egy kellemes nyáresti vacsora és a tűzijáték előtt újra igazi közösségi táncra készülhetsz, előre megtanulható koreográfiával. Azok is jöjjenek, akiknek egy óra az életükből szánható arra, hogy kiváló koreográfusunkkal könnyedén elsajátíthassanak egy nagyszerű, másfél perces koreográfiát. Amatőr és profi táncosokat is várunk szeretettel.Egészen biztosan elementáris élményben lesz része minden jelenlévőnek, táncba foghatónak és a közönségnek is.

A Müpa idén is lendületes jazzmuzsikával köszönti nemzeti ünnepünket, illetve az új hangversenyévadot. A vidám kavalkádban most is a jazz tradicionálisabb, minden korosztály által kedvelhető irányzata dominál. Az Üvegteremben a fiatal jazzgeneráció kiemelkedő tehetsége, Gayer Mátyás játszik majd triójával. A zongorista művészetének vonzereje nem is annyira – egyébként fantasztikus – technikájában rejlik, hanem abban az eredetiségben, amellyel a legismertebb sztenderdeket is a magáévá varázsolja. Czirják Csaba a negyvenes nemzedék kiválóan képzett, roppant sokoldalú gitárosa triójával játszik majd, Bögöthy Ádám bőgőssel, illetve a formáció állandó dobosát helyettesítő Csízi Lászlóval.