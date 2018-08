5 éves a Pizza Me! – 5 dolog, amit nem tudtál a helyről

Augusztusban ünnepeli a Pizza Me 5. születésnapját. Alább nem csak 5 olyan dolgot tudhatsz meg az étteremláncról, amit eddig nem tudtál, de akár nápolyi utazást is nyerhetsz!

#1 A Pizza Me-t néhány barát alapította valódi szerelemprojektként 2013-ban. A legelső üzletüket a szükség hívta életre. Szerettek volna létrehozni egy olyan helyet Budapesten, ami valódi olasz pizzával várja a minőségi street food kedvelőit, akár az éjszaka közepén is. Első éttermükben, a La Pizza Di Mamma Sofiában még a tulajdonosok szolgálták ki a vendégeket, folyamatosan beszélgetve – és olykor vitatkozva – velük arról, milyen is egy igazi olasz pizza.

#2 A kezdet nem volt könnyű: a vendégek nem bíztak abban, hogy egy szeletbár az éttermi minőséggel megegyező pizzát kínálhat. Az első hetekben kóstoltatással csábították be az üzletbe az embereket. A taktika bevált, aki egyszer megízlelte az olasz alapanyagokból készülő vékonytésztás pizzát, az jó eséllyel rákapott az ízére. Kezdett létrejönni egy állandó vevőkör, de ekkor újabb kihívás következett. A népszerűséggel nem mindig sikerült lépést tartani: előfordult, hogy egyes feltétek egyszerűen elfogytak a nap közepére. A csapat saját hibáiból tanulva lépésről-lépésre fejlesztette a helyet.

#3 Az üzlet néhány hónap alatt elkezdte kinőni a Király utcai helyiséget. Az alapítók közé tartozó Gianni Annoni és a Friedman testvérekben ekkor született meg a döntés a terjeszkedésről: a La Pizza Di Mamma Sofia helyén létrejött a Pizza Me szeletbárlánc. Megnyitott a második üzlet, amit az elmúlt 5 évben további nyolc követett. Legutóbb a Pizza Me X az Oktogonnál.

#4 Az állandó magas minőség folyamatos kísérletezést, ellenőrzést, a legújabb technológiák használatát, és drága alapalanyokat kíván meg. Az olasz minőséget Gianni és Alessandro Manna séf garantálja, ők állítják össze a teljes kínálatot. A szeletek ízvilágában meghatározó az elkészítés is. A 400 fokon üzemelő kemencék minden egyes üzletben megtalálhatóak. A szeleteket a pizzamesterek helyben sütik ki, majd a felszolgálás előtt ismét a kemencébe teszik, ahol pár másodpercnyi sütés után kapják meg a Pizza Me védjegyévé vált ropogós állagot.

Természetesen arról sem szabad megfeledkezni, hogy a vendéglátás központi elemét az ételeken kívül azok az emberek adják, akikkel a pultban találkozunk. A Pizza Me most futó születésnapi meglepetése ezért nem csak a vendégeknek szól. A Balla Utazással közösen szervezett játék során maguk a munkatársak is nyerhetnek egy utazást. És hogy hova? Természetesen Nápolyba, a pizza őshazájába.

Képek: Pizza Me