Újdonságok Budapesten: 9 hely a városban, amit megéri kipróbálni

Matchás hely, mexikói étterem és erdélyi ételbár is szerepel a legújabb budapesti vendéglátóhelyek között. Ismerjétek meg őket!

Hachi Budapest

Az Október 6. utcában megnyitott Hachi karnyújtási távolságra hozza a japán kifőzdék világát, annak minden ikonikus fogásával. A három fő részre osztott étlap valódi japán gasztrokalandot ígér: az előételektől kezdve a kacuszekción át a tésztaételekig minden tétel egy-egy ízjegyekkel írt szerelmes levél napjaink nippon konyhaművészetének. A zöldséges gyozát, a mangalica kacu szandót, vagy a marha udont öblítsük le egy kisüzemi japán sörrel, majd az egészet fojtsuk le egy matchás tiramisuval.

1051 Budapest, Október 6. utca 8. | Facebook

Vineta Bar Budapest

A Vineta Bar a hagyományos erdélyi konyha legjavával halmozza el az ízlelőbimbókat, a Fény utcai piac földszintjén, közvetlenül a bejárat mellett. A névadó füstös padlizsánkrém mellett pityókás kenyér, miccs, pacalcsorba, ángádzsábur (örmény fülleves) és bárányhúsos töltött káposzta is helyet kapott a kínálatban, sőt, még erdélyi pezsgők közül is válogathatunk! A szerdától szombatig működő Vineta Bar tökéletes megálló egy piacozós hétvégén, de hasonlóan jó választás egy gyors ebédre is.

1024 Budapest, Lövőház utca 12. | Instagram

Művház

A Kelet csapata tovább gazdagítja a Bartók Béla út kulturális forgatagát: a Művház egyszerre idézi meg a 70-es, 80-as évek művelődési házainak nosztalgikus hangulatát, és teremti meg a kötetlen beszélgetések és nyugodt kávézások idilli közegét. A multifunkciós miliő részét képezik az ISBN+ kiadó művészeti kötetei, a Spektrum pörkölő kávékülönlegességei, a Zhao Zhou teák és a vöröslencse-krémlevessel, superfood salátával és pinsával hódító menü. Ha valami újra és mégis retróra vágysz, akkor itt a helyed!

1114 Budapest, Bartók Béla út 33. | Facebook

Manyika

A legendás Pillók Cukrászda helyén nyílt meg Víziváros legújabb sütizője, a magyaros-franciás vonalon mozgó Manyika. A pasztellszínekbe öltöztetett enteriőrben egy búzamező-égbolt alatt fogyaszthatjuk el a modern köntösbe bújtatott desszertkölteményeket, mint például a tartként újraálmodott, házi baracklekvárral készült és habkönnyű meringue-gel koronázott Rákóczi-túróst, de pogácsából és kekszekből is van mit markolni. Bájos belső, minőségi alapanyagok, szezonálisan változó kínálat – ez a Manyika.

1015 Budapest, Batthyány utca 15. | Facebook

Shibuya Budapest

A Városligeti fasor legújabb éttermében, a Shibuyában Japán találkozik Dél-Ázsiával, nem kérdés tehát, hogy a vacogós téli napokon náluk különleges gasztronómiai élménnyel lehetünk gazdagabbak. A tradícionális pán-ázsiai kínálatban a sushikat például egyedi tolmácsolásban kóstolhatják meg az ínyenc vendégek. Ha valahol, itt érdemes elhagyni a járt utat, élni a lehetőséggel és bátran elmerülni a kísérletezésben, hiszen hol máshol lenne lehetőségetek steaket, tenger gyümölcseit, óriás rákokat és Szent Jakab-kagylót is kóstolni Shibuya megközelítésben?

1068 Budapest, Városligeti fasor 44-46. | Facebook

Prezzely

Az első ránézésre egy bajor sörperec és egy Berliner fánk találkozásából született ropogtatnivalókat kínáló Prezzely házi recept alapján készített, sós és édes töltött perecekkel kívánja megreformálni a városi nasizás műfaját. Az almás-málnástól a nutellásig, a baconös-cheddarostól a pestós-sajtkrémesig, itt mindenki talál az ínyére való finomságot. A pereceket helyben sütik, ezért akár egy gyors reggelire, akár egy könnyed uzsonnára ugrunk be, garantáltan lélekmelengető élményben lesz részünk!

1075 Budapest, Károly körút 3/C | Instagram

Preferita Budapest

Még szeptemberben nyitotta meg kapuit, de csak most sikerült kipróbálnunk Adi és Tina, a két világlátott vendéglátós éttermét. A Preferitában minden a pizza, a pasta és a prosecco szentháromsága körül forog, de levesfronton sincs okunk panaszkodni: cukkinikrémlevesük szinte megszólal, paradicsomlevesük pedig már-már dalra fakad. Az alapanyagok többsége gondos válogatást követően, Olaszországból érkezik, az étlap pedig időről időre szezonális fogásokkal bővül: télen inkább északi, nyáron déli specialitásokkal.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 46. | Weboldal

Cabrio

Az Astoriától és a Ferenciek terétől is csak egy kőhajításnyi távolságra találjuk a Bar Bizarre és a Mór24 tulajdonosainak új bisztróját, a Cabriót. Az utcától hatalmas kirakatablakokkal elválasztott, bájosan bohém térben a modern európai konyhatrendek diktálják az étlapot, ami folyamatosan, szinte hétről hétre újul meg. Sült répa mentás mézzel, lasagne, kaszinótojás és égetett zellercarpaccio várja a vendégeket, kiváló natúr borok, röviditalok és koktélok társaságában.

1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 3-5. | Instagram

Matcha Island Budapest

Megérkezett Budapest legújabb matchamennyországa: a Matcha Island matcha alapú ital- és desszertkülönlegességek széles választékával várja a japán őrlemény rajongóit, a Blaha Lujza tértől csupán pár sarokra. A vaníliás matcha lattétól, a matchás szénsavas üdítőitalokon át a tiramisus matchasütiig minden élénk zöld színben pompázik, azonnal jobb kedvre derítve minden, a téli szürkeséghez szokott betérőt. Ha szívesen detoxikálnátok egy tökéletes ízvilágú matcha cloudot szürcsölgetve, látogassatok el hozzájuk!

1074 Budapest, Dohány utca 37. | TikTok

