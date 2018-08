Pizza & Beer: Mennyei pizza este 6-tól reggel hatig!

A pizza és hűsítő sör kombinációja szinte ellenállhatatlan, hát még ha egy olyan helyen fogyasztod el, ahol garantáltan vidám a hangulat! Akár az Instantban töltöd az időd, akár az utcáról vonzanak ide a fenséges illatok, itt biztosan megtalálod azt, amivel éhséged olthatod.

Ha a belvárosi bulinegyedben tör rá valakire az éhség és gyorsan élne a steet food adta lehetőségekkel, akkor a Pizza and Beer éppen kapóra jön. A pizzázó a Fogasházból indult, ahol anno még egy kis pultban árulták a szeleteket a buliba betévedt embereknek, majd a Fogas és Instant egymás mellé költözésével ez a hely is kinőtte magát és mára önálló egységként üzemel, ahol a pizza mellett – ahogy a név is árulkodik – sör is kapható. Színes, pörgős hely, ahol a klasszikus ízek közül lehet válogatni: a hawaii-tól a csípősön és a magyaroson át, a jól ismert margheritáig minden hagyományos feltét megtalálható.

Vékony tésztával és a klasszikusnál valamivel nagyobb szeletekkel dolgoznak, ami pont tökéletesen laktató azoknak is, akik viszont tényleg a bulizásból ugranának ki, mert kicsit megéheztek. Természetesen elvitelre is lehet kérni a pizzákból, de a galériával ellátott hely úgy lett kialakítva, hogy kényelmesen leülhetnek a vendégek. Bár a hangulat miatt nem kérdés, hogy megéri elsétálni ide pár szelet pizzáért, ha nincs kedved, igazából ki sem kell tenned a lábad a házból. A Pizza & Beer ízeit a Wolt-on keresztül augusztus eleje óta házhoz-szállítással is otthonodban élvezheted!

A rendeléshez klikk ide!