Jól jönne pár menő ruha és kiegészítő a Sziget Fesztiválra? Itt szerezd be!

Ma végre kezdetét veszi az év egyik legjobban várt nyári eseménye, a Sziget! Ha nem tudod, mivel dobd fel a megjelenésed, a Szputnyik Shopban beszerezhetsz minden kelléket, ami biztosan nem jön szembe veled a fesztiválon!

Itt az idő, hogy megmutasd a világnak színes egyéniséged: a lehető legmenőbb alteregód bőrébe bújhatsz, ehhez pedig jól fog jönni pár klassz kiegészítő! Ami a kínálat különlegességét illeti, a Szputnyik Shop a város egyik legegyedibb üzlete, ahol régi és új, romantikus vintage darabok és a modern divat provokatív elemei mind fellelhetőek egy helyen.

Akár azért, mert különcnek nevezed magad, akár azért, mert bátran kísérletezel a különböző stílusirányzatokkal, a Szputnyik Shop nagy odafigyeléssel kiválogatott, limitált szériás választékában megtalálod a hozzád legközelebb álló felsőket, nyakláncokat, napszemüvegeket, sőt, még poénos zoknikra is lecsaphatsz az üzletben. Válogass a stílusos, fenntartható divat jegyében készült Herschel kiegészítők között, pakold Fjallraven táskába a cuccaid, bújtasd TOMS, PAEZ vagy Dr. Martens cipőkbe a lábad!

A sokszínű kínálaton és a bolt semmihez sem hasonlítható, barátságos hangulatán kívül a megfizethető árak is levesznek majd a lábadról, amint betérsz. Minőségi nyomott mintás felsők közül választhatod ki a nyerő darabot, akár kedvenc zenészeid és népszerű filmes karakterek képeivel. Menő napszemüvegek, egyedi táskák és lábbelik is szerepelnek a kínálatban, hogy a teljes fesztivál-szetted itt szerezhesd be. Ne feledd: eljött az idő, hogy összehozd álmaid egyedi összeállítását, amire minden fesztiválozó felfigyel majd. A Szputnyik Shop két üzletében felszerelkezhetsz a legmenőbb ruhákból és kiegészítőkből, de siess, mielőtt elkapkodják előled a legjobb darabokat!

Szputnyik Shop – D20

1074 Budapest, Dohány utca 20.

Hétfőtől szombatig: 10.00 – 20.00, Vasárnap: 10.00 – 18.00

Szputnyik Shop – K22

1062 Budapest, Király u. 22. (Káldy u. 1.)

Hétfőtől szombatig: 11.00 – 21.00, Vasárnap: 11.00 – 19.00