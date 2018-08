Mit szólnál hozzá, ha egy kutyus küldene önéletrajzot neked egy betöltendő állás reményében?

Július 30-tól a kutyák is beléptek a munkakeresők piacára, ugyanis egy új jótékonysági reklámkampány jelent meg az interneten. A meghirdetett állásokra Facebook-kommentben jelentkeznek az ebek, de akad olyan is, aki egy jó munka reményében még tovább megy, és az önéletrajzát csatolva e-mailt is ír a munkaadóknak.

Így ösztönöznek az örökbefogadásra!

Ez egy nagyon kedves és újszerű módja, hogy felkeltsék a leendő gazdik figyelmét az örökbefogadható állatkákra. Reméljük, hogy emiatt az akció miatt több kutyus talál otthonra. Viszont azt még fontos megjegyeznünk, hogy az ő esetükben figyelembe kell venni, hogy nem létezik próbaidő és tilos kirúgni őket (újra).

Az álláskereső kutyákat itt találjátok.