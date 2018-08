Ilyen repülőgépen még nem jártál! Szélestörzsű géppel bővült a Qatar Airways budapesti flottája

Augusztus 1-jén bemutatták a Qatar Airways legújabb szerzeményét a sajtó képviselőinek, és nem túlzunk, ha azt mondjuk: mindenkinek leesett az álla. A szélestörzsű Airbus A330, ami aznap kora délután landolt Budapesten, most először szállított utasokat; sajnos nem minket, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb ezt is bepótolhatjuk.

Grisha Jenkov, a Qatar Airways közép-kelet európai igazgatója köszöntött minket, és lelkesen elárult néhány izgalmas tényt a díjnyertes légitársaság életéből, többek között azt is, hogy az új gép bevetése mellett négy járatot indíthatnak a meglévő 14-en felül. A 272 fős Airbus A330-as a 144 férőhelyet kínáló, Airbus A320 és A321 géptípussal üzemelő napi két járat egyikét váltja ki, megduplázva a kapacitást.

Az előttünk álló program különlegességi faktora többszörösen adott volt: egy vadiúj, hatalmas, kétfolyosós, számos extrával felturbózott repülőgépet tesztelhettünk, ráadásul a fedélzeten felszolgált finom ételeket is volt alkalmunk megkóstolni a Skycourt konferenciatermében. Remek kiszolgálásban volt részünk, hiszen a vendéglátásról ugyanaz a cég, a Honett Kft. gondoskodott, ami a Qatar Airways repülőgépein is páratlan szervízt biztosít. Finom előételekkel (például mutatós kacsamellel, csicseriborsókrémmel és tabulé salátával) hangoltak minket az előttünk álló nemzetközi ízkavalkádra, ami elvárásainknak megfelelően prémium színvonalú volt.

A főételek közül az arab fűszerezésű csirke kapsa nevű ételt próbálhattam ki, ami currys ízével és a hozzá párosított zöldségszalonna & mentás uborka kombinációval repített az izgalmas keletre. Az étlapon citromos grillezett fogas (tavaszi zöldségekkel pirított karika burgonyával és paradicsom konfittal) és édesburgonya gnocchi (grillezett paradicsommal, erdei gomba mártással és balzsamecetes gyöngyhagymával) is szerepel, de a desszertekről sem szabad megfeledkezni: tapasztalatom alapján a csokoládés lávatorta mennyei, a sajttál könnyed és friss, és a mandulaöntettel tálalt bogyós gyümölcsökkel sem lehet mellélőni. A légitársaság speciális igények (étel intolerancia vagy érzékenység) teljesítésére is felkészült, ha szükséges, mindenképpen jelezd feléjük egyedi kérésed még az utazásod előtt!

A gasztronómiai élmény után már csak arra vártunk, hogy végre megközelíthessük az Airbus A330-ast, és néhány órával azelőtt léptünk a fedélzetre, hogy a repülőgép 6 órás útjára indult volna, vissza Dohába. A Qatar Airways csinos egyenruhájába bújt földi kiszolgáló személyzetének kíséretében indultunk a beszállókapuhoz, majd a hihetetlen felszereltségű géphez.

Az A330-as business osztályán utazás közben szörfölhetsz a neten, de másként is elfoglalhatod magad: 40 cm-es intelligens monitorok és érintőképernyős távirányító készülékek, 180 fokban dönthető ülések, hatféleképpen állítható fejtámla, négyirányú deréktámasz, számítógépes és USB csatlakozók, SMS és MMS üzenetek küldésének és fogadásának lehetősége áll rendelkezésre. Az extra kényelem garantált a turista osztályon is, ahol 27 cm-es egyedi monitorok, távirányító készülékek és nagyobb üléstér felel a tökéletes Qatar Airways élményért.

Szinte elmondhatatlan, mekkora élményt jelent egy ilyen repülőgéppel megismerkedni, milyen jó lehet az utasának lenni! A kényelmes párnákat és a puha, bordó plédeket látva kétségem sem fér hozzá, hogy a Qatar Airways gépein – luxus körülmények között – szó szerint elrepül az idő, főleg, ha az Oryx One biztosította fedélzeti szórakoztatórendszerét is alapos tesztelésnek vetjük alá. Látogatásom után még inkább remélem, hogy nemsokára a felhők fölött is élvezhetem ezt a pompát!

