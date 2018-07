Ilyen ínycsiklandó kürtőskalácsot még tuti nem ettél!

Különleges cukrászda nyílt Budapesten: az Édes Mackóban minden a kürtőskalács körül forog. Madárlátta Kürtős, Kürtős Guba vagy egy kis tejbegríz kürtőskalács darabokkal? Az ország első kürtőskalács-cukrászdájában, amely az ország első állatkerti játszóparkjában nyílt meg, kicsik és nagyok is megtalálják kedvencüket.

„Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda egy nagy mérföldkő a Vitéz Kürtős életében, egy igazi valóra vált álom. Mivel minden évben újabb és újabb kürtőskalács desszerteket találunk ki a Kürtőskalács Fesztiválra, régóta szerettünk volna egy olyan hangulatos helyet, ahol egész évben megkóstolhatja ezeket a nagy közönség. Eddig csak a Kürtőskalács Fesztivál épült az ínyencségek köré, most viszont az Állatkert új játszóparkjában, a Holnemvolt Várban minden nap csemegézhetnek a finomabbnál finomabb kürtős kreációkból.

Mivel az egész Holnemvolt Várat a kisgyermekes családoknak tervezték, így az Édes Mackóban különböző kürtőskalácsos tejes étkeket is készítünk, mint a Madártej kürtőskaláccsal, Tejbegríz kürtősdarabokkal vagy Kürtős Guba. Természetesen mindez mesés étlapon tálalva, hisz a gyerekek kedvéért a kürtőskalács ínyencségek olyan különleges neveket kaptak, mint Medveálom nasi, Egyszervolt elemózsia, Maci a málnásban vagy Madárlátta desszert. Mindezekhez a gyerekek a finom és egészséges kézműves tejtermékek mellett (málnás tej, habos kakaó, joghurtok), többféle szörpöt és ízes limonádékat (mangós, málnás) ihatnak, míg az anyukáknak, apukáknak, nagyiknak a kávé különlegességek és a különböző frissítők adhatnak erőt a lurkók Hetedhét Palotában való kalandozásaikhoz – mesélte András Tünde, az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda egyik megálmodója.

„Természetesen mindig ötletelünk az újdonságokon, most a gyerekkori kedvenceim inspiráltak: így készült el a Madárlátta Kürtős, mely egy madártej kürtőskalács darabokkal, a Kürtős Guba vanília sodóval, vagy a Kürtős Gríz – tejbegríz kürtőskalács darabokkal, valamint egy Kürtős Zserbót is készítettünk. Nagyon szeretünk kísérletezgetni az ízekkel, a jeges kávét például egy különleges sós karamellás belga csokipraliné golyócskával szórjuk meg, míg a kávék mellé egy csokiba mártott Kürtős Patkót tálalunk, ami még szerencsét is hozhat a vendégeknek. Minden szerdán pedig keszítünk glutén és tejmentes kürtőskalácsot is. Újdonság még a vendég hívó rendszerünk: amíg a kürtőskalács-desszertek elkészülnek, nyugodtan körbe lehet sétálni a Holnemvolt Várban, ugyanis adunk egy csipogót a látogatóknak, ami jelzi, ha kész a finomság, így nem kell sorban álva várakozni” – mondja Bálint Gáspár, a cukrászda ötletgazdája.

Bár a Holnemvolt Vár belépője is elérhető áron van és az Állatkerti jeggyel is látogatható a játszópark, azoknak sem kell csak álmodozni az Édes Mackó kürtőskalács-desszert kínálatáról, akik nem az intézmény látogatói, ugyanis a cukrászda az Állatkerti körútra (Széchenyi fürdővel szemben) is nyitva van, így bárki megállhat egy finom málnás, epres, áfonyás vagy akár a klasszikus kürtőskalácsok mellett egy-egy Medveálom nasira.