Töltsd a szabadban a hétvégét! – Összegyűjtöttük a legjobb programokat

Lassan kifutunk a nyárból, úgyhogy húzzunk bele és használjuk ki, míg tudjuk élvezni a jó időt. Ezen a hétvégén is temérdek izgalmas kültéri program és buli vár, melyek közül a legjobbakat már össze is gyűjtöttük neked.

Csütörtök – július 26.

Csodás panoráma, jó levegő, naplemente és egy napzáró, levezető jógaóra a Várkert Bazár Teraszán Bakonyi Panni jógaoktatóval. A vezetett jógaóra 60 perces vinyasa flow stílusban. Közepesen dinamikus, légzésritmusra változtatott pózokkal.

Az idei válogatás középpontjában nem kifejezetten a női hősök állnak (ahogy az elmúlt két évben), hanem az emberi tapasztalat általában. Megannyi személyes küzdelem és kaland, felemelő, elgondolkodtató vagy épp megindító történet és bennük az élet nagy, mindannyiunkat foglalkoztató kérdései. A filmeket egytől egyig eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.

Az estét Dj Bootsie naplementéhez hangolt soul szettje nyitja. Utána érkezik a magyar funk revival egyik élcsapata, a Dokkerman & the Turkeying Fellaz és bemutat egy kiadós másfél órás sessiont. A koncert után a Budabeats Records vezetői, a Soul Cure tagjai, Dj Gandharva & Von Yodi játszanak heavy funkot és northern soult. Ha mindez esetleg nem lenne elég, meghívták még Galactic Jackson-t is, aki ezúttal tőle kevésbé megszokott terepre merészkedik: szinti funk és boogie számokat játszik majd, amíg bírjátok.

A Fesztiválakadémián egy héten keresztül a legmagasabb színvonalú kamarazenélésre, klasszikus zenei világsztárok vibrálóan intenzív együttműködésére számíthat a közönség. Hét esti hangverseny, öt matinékoncert, egész nap nyílt mesterkurzusok, előadások, közel negyven fellépő várja a közönséget. A fesztivál címe: „Versek és vonzások”. Fellegi Melinda költőnő költeményei női szemszögből beszélnek a szenvedélyről, a szerelemről és a szenvedésről. Műveit kortárs zeneszerző megzenésítésében hallhatja a közönség.

Péntek – július 27.

Nézd meg a legújabb premier filmeket, válogass kedvedre és élvezd a csak ezen a napon kínált extra desszerteket, melynek főszereplője a csokoládé. Csak ezen a napon vár rád: csokiszökőkút gyümölcsökkel csokifelfújt fagylaltokkal.

Hétről hétre péntek esténként a magyar konyha hagyományos remekeiből összeállított büféasztalos választékkal várnak az Araz Étteremben. A karakteres ízvilágú ételekhez három magyar borvidékről származó bort, kadarkát, kéknyelűt és rosét kínálnak. A vendégek megismerkedhetnek a végletekig érzelemdús, hol lágy, holritmusosan csattogó – szatmári, kalotaszegi, mezőségi, székelyföldi, és más magyar tájak népzenéjével. 20 órától egy húszperces néptáncbemutató során megtekintheted az adott vidékek táncát és díszes népviseletét is.

Szombat – július 28.

Meghosszabbított nyitva tartással, és remélhetőleg hullócsillagokkal várjuk a különleges, éjszakai libegőzésre vágyókat Zugligetben. Az esemény apropója, hogy ezen a nyári éjszakán – ha az időjárás is úgy akarja – a Piscis Austrinidák hullócsillagrajt is megfigyelhetjük. Az érdeklődőket 18:00 és 0:00 között a Batthyány tér és a Zugligeti Libegő között egy nosztalgia-, illetve egy különjárat díjmentesen szállítja.

Mindig jó stabil pontokra lelni, ahova bártan mehetünk reggelizni, kávézni, limonádézni, fröccsözni, hamburgerezni, vagy csak hesszelni kicsit a kutyánkkal, ahol nem fogadnak kétkedve minket, hanem ki van téve a friss vizes tál. A kutyások tudják: kedvencükkel nem mindig könnyű bevenni a várost. Sajnos még nem alapértelmezett, hogy minden hely kutyabarát lenne, ezért kvázi vadászni kell azok után, melyek szívesen fogadják négylábú barátainkat is. Szerencsénkre a Bálna pont egy ilyen hely.



Szombaton láthatjuk a XXI. század leghosszabb ideig tartó teljes holdfogyatkozását. Az esemény fényét emeli, hogy a teljes holdfogyatkozást részleges holdfogyatkozás előzi meg, sőt, a Mars is a szokásosnál közelebb lesz a Földhöz, amit most Budapest legmagasabb tetőteraszáról csodálhatsz meg. A jelenség nagyjából 4 órán keresztül lesz látható, amihez DJ Maxim Kuznyecov fogja az aláfestő zenét biztosítani 20:00-23:00 között!

Az Aquaworld #KIKAPCS családi nap & Flashmob Day után a strandok éjszakáján sem hagy unatkozni. Nem volt elég az egész napos tánc? Maradj itt este is, mert a buli folytatódik a Strandok éjszakáján. Egész este DJ biztosítja a talpalávalót. Miután a tűzzsonglőrök forró hangulatot teremtettek, azt este fénypontjaként látványos fényrudas táncprodukció veszi kezdetét. A szállóvendégeknek a programon való részvétel ingyenes.

Nézd az évszázad leghosszabb holdfogyatkozását a Hármashatár-hegyről. Ráadásul a Mars is pont akkortájt lesz a legközelebb a Földhöz. Lesz távcső is, amivel még jobban szemügyre tudod venni. És ha már ott a távcső, bőven van mit vele nézni a nyári égbolt látnivalói között! Sőt, az éppen aktuális csillagképekkel is megismerkedhettek!



Rúzsa Magdi példaértékű karriert futott be: megnyerte a Megasztárt; kilencedik helyen végzett az Eurovíziós Dalfesztiválon, később pedig A Dal című műsor zsűritagja lett. Bezsebelt tulajdonképpen minden létező hazai díjat és koncertjein rendre ezreket, tízezreket nyűgöz le csodálatos énekhangjával. Magyarország egyik legkarizmatikusabb és legszimpatikusabb énekesnője 2018-ban az utolsó budapesti koncertjét a Parkban adja majd!

A Balaton partján immáron második alkalommal kerül megrendezésre az elektronikus zene nyári ünnepe. A One Day Electronic Fest ezúttal is 24 órán keresztül Siófok két emblematikus szórakozóhelyén – a Plázs Siófokon és a PALACE HUNGARY-ben – nemzetközi és hazai lemezlovasokkal vár.

Tavalyi nagysikerű vendégszereplése után idén visszatér a Margitszigetre a világ egyik legérdekesebb táncelőadásait létrehozó társulata, a Béjart Ballet Lausanne, akik a jubileumi turné után most Mozart legnépszerűbb művét, a csodálatos Varázsfuvolát varázsolják a színpadra a klasszikus balett nyelvén, először Magyarországon!

Vasárnap – július 29.

Ismét rajtunk a sor, hogy megtöltsük a Közös Lábost egy jó vasárnapi ebéddel. Gulyáslevest készíthetsz, a vegetáriánusoknak pedig édesburgonyás currys lencsével próbálhatsz a kedvében járni. Mindkettő jól bevált recept alapján készül majd. Lelkes segítőket várnakreggel 8.00-ra aprítani, lábast kavargatni, de érkezhetsz délre is, hogy az árusításban segíts. A bevételt más segítőakcióinkra fordítják.

Hol rejtőznek Róth Miksa különleges alkotásai? Mi maradt meg az értékteremtő múltból? Róth Miksa igazi nemzetközi sztár volt, aki egymás után nyerte meg a világkiállítások üvegfestészeti díjait, és aki fáradságos és sikeres munkájára Magyarországon először használta önérzetesen a nemes kifejezést: iparművészet.

Nézz fel a szürke hétköznapokról a város színeire! Ezek a tűzfalak nem a vírusoktól védenek meg, hanem Budapest belvárosát teszik izgalmasabb hellyé. Az izgalmas művészeti alkotások megbújnak a házfalakon, lámpaoszlopokon, kapualjakban és akár az úttesten is, de ha egyszer felfedezed őket, rögtön magával ragad a lélegzetelállító kavalkád. Belső-Erzsébetváros sokszínűségét, Budapest street-art paradicsomát fedezheted fel a legújabb sétánkon.

A levegő már kellemesen meleg és a Duna is barátságos, itt az ideje végre vízre szállni, hétfőn, csütörtökön és vasárnapon is naplementés túrát tartanak. Gyönyörű színek, friss levegő, ideális munka utáni kikapcsolódás vár ránk. A vízen töltött idő nagyjából 1,5-2 óra lesz, a csapat tempójától függően. A túrára kezdők is bátran jelentkezhetnek.

Találd meg a csendet önmagadban, találd meg önmagadat a csendben. Lassíts le és figyelj oda minden apró rezdülésedre, találkozz önmagaddal, ahogy eddig soha. Meditációval egybekötött gerinctréning egész évben minden hónap utolsó vasárnapján Riskó Zsolttal – ezúttal a meditáció témája: önmagunk. Szakadj ki a hétköznapok folyton forgó kerekéből – állj meg egy picit és szánj időt magadra.

A Rákóczi híd mellett található több ezer négyzetméteres terület és volt kikötőépület közösségi és kulturális városfejlesztési eszközökkel újult meg nemrégiben. Ez lett a Valyo kikötő, egy 300-500 fős közönséget befogadó, nyáron folyamatosan üzemelő Duna-parti helyszín. Alkalmas szabadtéri filmvetítésre, koncertek, előadások helyszínéül szolgál, teret ad gyerekfoglalkozásoknak, workshopoknak, képzéseknek, sportprogramoknak, művészeti fesztiválokat és kulturális rendezvényeket fogad be.