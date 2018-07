Újabb turisztikai elismerés: Budapest a legjobb hajós desztinációk élbolyában

Gyönyörű fővárosunk ismét elismerésben részesült, ezúttal a hajós desztinációk között díjazták. A hajóutazásokra specializálódott cruisecritic.com magazin a turisták beszámolói alapján kihirdette Cruisers’ Choice Destination elnevezésű díjának győzteseit, amelyek között Budapest idén – az európai folyami városok kategóriájában – az előkelő második helyet szerezte meg.



Kétség sem férhet hozzá, hogy Budapest a világ legszebb városainak egyike, és elfogultság ide vagy oda, ezt a tényt az utóbbi évek külföldről érkező elismerései is alátámasztják. A BFTK (Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ), mint a magyar főváros hivatalos turisztikai és fesztiválszervező cége, partnereivel – a hajós utaztatás területén is – szoros együttműködésben hosszú ideje azért dolgozik, hogy Budapest egyedülálló szépségét és pezsgő kulturális életét minél többen megismerjék, és természetesen, hogy minél többen el is látogassanak hozzánk. Ennek a munkának jól látható az eredménye: évről évre nő a fővárosba látogatók száma.

Az elismert hajós médium az idei díjakat 18 kategóriába sorolta, amelyek megfelelnek a világ egyes régióinak. Budapest egyébként azért népszerű a hajós turisták szerint, mert visszajelzéseik szerint (is) elképesztően gyönyörű város, a városi túrák nagyon gazdag tájékoztató- és élményanyaggal bírnak, valamint Budapest éjszakai fényei lenyűgözően impozánsak és emlékezetesek. A hajós desztinációs díj első helyét a dél-francia Arles, a harmadikat – Budapest után – a német Wurzburg nyerte el.