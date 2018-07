Damien Rice szeptemberben először érkezik Budapestre

Dallamutazásra hív minket szeptember utolsó szombatja, ugyanis a folk- és indie rock egyik meghatározó előadója, Damien Rice először érkezik Budapestre. Az ír zenész őszi turnéja szeptember 29-én kanyarodik Magyarországra, és a MOM KULT falai között várja majd a hazai közönségét.

Damien Rice több mint 25 éve mozog már a zenei világban és ez idő alatt először a Juniper nevű rock zenekar tagjaként, majd a 2000-es évek elejétől már szólóban bizonyítja a közönségnek dalszerzői és énekesi képességeit. Karrierjét olyan dalsikerek fémjelzik, mint a Cannonball, a Volcano vagy a Making Noise, amelyek jellegzetesen melankolikus, ám mégis felemelő dallamai már az elsőre a hallgató zsigereibe lopják magukat. Nem kevés szerzeménye köszönt vissza rangos sorozatok, vagy épp mozifilmek keserédes pillanatainak háttérdalaként.

Az egyre növekvő rajongótábor mellett a kritikusok körében is hamar értő fülekre talált Damien Rice hangja és dallamvilága. Amerikában, az Egyesült Királyságban és Európában is komoly szakmai sikereket tudhat már maga mögött az idén 44 éves előadó, a legutóbbi, My Favourite Faded Fantasy címre keresztelt albumát megannyi rangos magazin nemes egyszerűséggel ’elképesztőnek’ vagy az ’év albumának’ titulálta.

Időpont: 2018. szeptember 29, szombat, 20:00

Helyszín: MOM KULT (1124 Budapest, Csörsz u. 18.)

Jegyárak: 7900 Ft, 8900 Ft, 9900 Ft, 10990 Ft, 12990 Ft, 15990 Ft

Jegyelővétel: 2018. július 26, 14:00-tól

