Divatshow a Dunán: Hazai tervezők kreációi foglalják el a fedélzetet

Szerencsére nyáron sem maradunk izgalmas divatbemutató nélkül: július 26-án különleges eseményre várják a divat iránt érdeklődőket, amire most nem a szárazföldön, hanem igazán érdekes helyszínen, egy Dunán ringatózó hajó fedélzetén kerül sor.

A 20.00 órakor kezdődő program első felében Ferencz Judit stílusszakértő tart előadást a belső szépség és a külső megjelenés közötti harmónia megteremtésére koncentrálva, de arra is ki fog térni, hogyan építsük fel egyéni stílusunkat. Az est második részében Kovács Erika Fashion Designer bemutatja SS18 nevű kollekcióját, ami a KE-fashion idei tavaszi/nyári kreációiból áll, és kellemes, üde pasztellszínek, minimális vonalvezetés jellemzik. Élénk színekből sem lesz hiány, hiszen a merész kombinációkat nem más, mint a kolibri madár inspirálta. Kovács Erika mellett egy másik hazai tervező is lehetőséget kap a bemutatkozásra: a modellek Czok Ildi ékszertervező csodás kreációiban vonulnak majd a fedélzeten kialakított alkalmi kifutón. (A Czolori ékszereket egyéni kiállításon is meg lehet nézni.)

A program nem lenne teljes kulináris élvezetek nélkül, így a vendégek finom falatok elfogyasztása mellett Sangriát, pezsőt, bort, sört, és egyéb, alkoholmentes italokat szürcsölnek. (A jegy mellé korlátlan italfogyasztási csomag jár!) A program részleteiről, valamint a részvétel feltételeivel kapcsolatos információkról bővebben az esemény Facebook oldalán olvashatsz. Ne maradj le, irány a Fashion Boat!

Szervezők: Juddy közönségszervezés &It’s Your World