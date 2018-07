Huszonnégy órás tömény elektronikus zenei dózist ígér július 28-án Siófokon a One Day Electronic Fest, nappal a nyári ellazulás epicentrumában, a PLÁZSon, éjjel pedig a Balaton fővárosának emblematikus partihelyszínén, a Palace Hungary-ben.

2017-ben megszületett hazánk egyik legszerethetőbb új elektronikus zenei fesztiválja, a One Day Electronic Fest, ami már az első alkalommal a közönség szívébe lopta magát. A Balaton-part atmoszférája, a Plázs fehérhomokos partja, és sok-sok ezer partyarc idén is vár mindenkit a nagy utazásra, a tavalyit is felülmúló DJ felhozatallal a programban.



Most tehát ismét Siófokra csábít az elektronikus zene nyári ünnepe, a One Day Electronic Fest, nemzetközi és hazai fellépőket felsorakoztatva egy teljes napon át, megállás nélkül. A nappali helyszínt a fehérhomokos PLÁZS luxi strandja adja, ahol délelőtt 10-kor indul a program, benne Luciano, Nic Fanciulli, Guti, Ernesto Ferreyra, James Cole, Pat Duff, Shabaam, Andras Garay, Jaffa Surfa, Rizkid, Kormix valamint Toto Jr, egészen éjfélig.



A Palace porondján 23 órakor indul a program Nic Fanciulli, Ernesto Ferreyra, Guti, Chriss Ronson, T:Maniak, Toto Jr. Közreműködésével, másnap reggel 10-ig.

Jegyek 3.990 forinttól kaphatók.