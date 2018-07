Hasznos nyári tippek: Így védekezz a pigmentfoltok, a napallergia és a pattanások ellen!

A bőrápolás a kánikulában nem olyan egyszerű, a hőségben ugyanis mindenféle különös tünet megjelenhet a bőrön, piros foltok, vagy bármi más elváltozás formájában. Aggodalomra azonban semmi ok, tippjeinkkel felvértezheted magad a nyári bőrproblémák ellen!



A hőség miatt nyáron sokkal zsírosabb az arcbőr, még a kifejezetten száraz bőrűeknek is olajosabb a bőre, mint az év bármely más időszakában. Felejtsd el a zsíros krémeket! Alapos tisztítás után elég hidratáló krémmel kezelni az arcbőrt nappal és éjjel is. Este, lefekvés előtt alaposan tisztítsd meg a bőröd, szükség esetén akár napközben is. Töröld át tonikkal vagy más speciális arctisztítóval, mivel az olajosabb bőrön jobban megtapadnak a szennyeződések és a kórokozók, amelyek ráadásul gyorsan elszaporodhatnak. Sajnos ilyenkor megjelennek az apró pattanások, mitesszerek az arcon, háton, dekoltázson, nyakon. Nagyon fontos tehát az alapos tisztítás, és hetente egyszer vagy kétszer a bőrradírozás.

Vannak, akik hajlamosak a pigmentációra, vagyis a napsugárzás hatására barnás foltok jelennek meg az arcukon. Ezt nagyon nehéz kivédeni, különösen, ha genetikailag örökölte valaki a hajlamot. A pigmentfoltok kialakulását úgy lehet megelőzni, ha egyáltalán nem teszed ki arcodat a direkt napsugárzásnak; az érzékeny bőrűeknek érdemes széles karimájú kalapot hordaniuk. Nagyon fontos, hogy használj napozó készítményeket és óvd bőrödet a káros sugárzástól. A naptejek kiválasztásánál figyelj a faktorszámra és a fényvédelem mértékére is!

A megfelelő hidratálás fontosságát nem tudjuk kellően hangsúlyozni. A napsugárzás, a magas hőmérséklet, a klóros vagy éppen a sós tengervíz fokozottan szárítja, erősen igénybe veszi arcbőrt, ami extra törődést igényel. Ha professzionális segítségre van szükséged, akkor az otthoni ápolás és fényvédelem mellett ajánlott igénybe venned különböző kozmetikai és professzionális orvos-esztétikai kezeléseket is. Ilyen például a Dr Rose IMAGE Skincare termékekkel végzett biomolekuláris lapmaszkos kezelése, amely gondoskodik a bőr teljes hidratálásáról, miközben megoldást ajánl olyan problémákra is, mint a bőröregedés, a fénykárosodott bőr, valamint az apró mimikai ráncok. A lélegző, 3D maszk benntartja a bőrben a nedvességet, segítve a hatóanyagok mélyebbre jutását. Vulkáni víz, gyömbér gyökér kivonat, aminosavak és antioxidánsok elegyével tölti fel a bőrt.

A tökéletes, ráadásul gyors eredményre törekedők számára ott az O2 Lift kíméletes hámlasztó kezelés, amely méregtelenít, feltölti és revitalizálja, emellett energetizálja a bőrt, kitisztítja a pórusokat továbbá halványítja a ráncokat. Az O2 Lift kezelés során oxigénnel, növényi eredetű őssejtekkel, nagy koncentrációjú enzimes növényi anyagokkal és erős antioxidánsokkal töltik fel a bőrt, így a fáradt arcbőrnek nyoma sincs utána! Már egyetlen orvos-esztétikai kezelés növeli a bőr hidratáltságát, csökkenti a kisebb ráncokat, halványítja az elszíneződéseket, fiatalít, ragyogást nyújt és regenerál. A végeredmény pedig mindenkinek szembetűnő: hidratált, egészséges és ragyogó arcbőr, kisimult ráncok. (Ha szívesen megtudnál néhány további részletet a kezelésekről, kérdéseidet bátran felteheted az alábbi elérhetőségeken: info@budapestplasztika.hu, +36 1 354 08 00)