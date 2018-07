Maxold ki a strandolást! – 5 könnyed könyv a napozás mellé

Felejtsük el az esős hétvégéket, szedjük össze magunkat és irány a legközelebbi strand vagy a Balaton. Ne feledkezz meg az olvasnivalóról sem, és csempéssz valamilyen könyvet a strandtáskádba. Nincs ötleted, hogy mit olvasnál? Akkor mi segítünk: összegyűjtöttünk 5 könyvet, hogy kimaxold a pihenést.

Cara Hunter – Egy közeli ismerős

Hogyan tűnhet el egy gyerek nyom nélkül?

A nyolcéves kislány, Daisy Mason eltűnik egy egyszerű családi vacsoráról. A csendes kertvárosban senki nem látott semmit – legalábbis ezt mondja mindenki. Adam Fawley detektív ugyanakkor tudja, hogy tíz ilyen esetből kilencben csak olyan ember lehet a tettes, akit az áldozat ismert. Vagyis valaki hazudik.

Az óra ketyeg, könnyen kifuthatnak az időből… Az Egy közeli ismerős egy új detektívsorozat első darabja, mely lázban tartja a brit krimiolvasókat és megjelenése óta előkelő helyen szerepel Anglia minden sikerlistáján.

Rejtő Jenő: A szőke ciklon

Radzovill herceg élete megmentéséért hatalmas gyémánttal ajándékozza meg Jim Hogan betörőt. Az ajándék percekkel azelőtt érkezik a címzetthez, mielőtt azt emberölési kísérlet vádjával letartóztatják. A betörő egy félig kész Buddha-szoborba rejti az ékszert, aztán elvonul kitölteni életfogytiglani büntetését. A fegyházban csupán egykori iskolatársának lánya, Miss Evelyn Weston látogatja, így mikor Jim Hogan halálát érzi közeledni, a lányra hagyományozza a gyémántot. A végrendelet nem marad titok, és többen indulnak a szobor keresésére. Evelyn nemcsak jogos öröksége után nyomoz, de újabb titok nyomára jutva, egy ember becsületét is meg kell mentenie. Izgalmas kalandjaiba kénytelen magával hurcolni egy mit sem sejtő és örökké borotválatlan lordot, pedig tudvalevő, hogy egy gentleman élete nem átjáróház. Menet közben az is kiderül, hogy a zsilett és az ismétlőpisztoly között alig van különbség, és ez nagyon elszomorító, valamint, aki utoljára nevet, az a neszesszer. Visszalő és talál…

Agatha Christie: Nyaraló gyilkosok

A napfénytől izzó tengerparti homokban mozdulatlan hasaló szépség, Arlena Stuart látványa mindennaposnak számít a Jolly Roger Szállodában. Csakhogy ezen a délelőttön épp borult az ég, és ő mégis ott hever… megfojtották! Vajon szenvedélyből elkövetett gyilkosság történt, vagy valami még gonoszabb lappang a háttérben? A tettes a vendégek közt rejtőzik, és bizony nincs köztük, aki kedvelte volna az asszonyt.

Hercule Poirot, a legendás nyomozó békés vakáció reményében érkezik a világtól elzárt Csempész- szigetre – ám sajnos most sem pihenhet. Hogy megfejtse a rejtélyt, munkára kell fognia kis szürke agysejtjeit, hiszen a földön mindenütt burjánzik a gonosz, és a gyilkosra is süt a nap…

Antoine Laurain – Az elnök kalapja

A könyvelőként dolgozó Daniel Mercier magányosan vacsorázik egy párizsi étteremben; egyszer csak illusztris vendég, François Mitterrand telepedik a szomszéd asztalhoz. A vacsora végeztével a köztársasági elnök ottfelejti a kalapját, Daniel pedig úgy dönt, megtartja emlékül a fejfedőt, nem sejtve, hogy ezzel egész addigi élete fenekestül felfordul. A talizmánként szolgáló fekete kalapnak köszönhetően az átlagos kisember szakmai pályafutása meredeken felível. Mielőtt azonban a kalap segítségével a politikai hatalom rejtélyes működésébe is beleláthatna, a könyvelő – hasonlatosan a köztársasági elnökhöz – elveszíti a kincset érő tárgyat…

A híres fekete kalapról szóló modern mese sziporkázóan szellemes és ironikus; hitelesen idéz fel egy korszakot, miközben az emberiség régi közös vágyáról is szól: milyen jó lenne néha egy kis varázslat, hogy legtitkosabb álmaink valóra váljanak…

Antoine Laurain az 1970-es évek elején született Párizsban. Eddig megjelent hét regényét több nyelvre is lefordították, munkásságát irodalmi díjakkal jutalmazták

Robert Augustus Masters – Barsi Nikoletta – Férfi erő – Bátorság, hősiesség, büszkeség, leleplezett agresszió

A népszerű párkapcsolati tanácsadó, Robert Augustus Masters világszerte több ezer férfinak segített már fontos önismereti kérdéseket feldolgozni és szembenézni saját árnyaival, múltból hozott sérelmeivel. A Férfierő című könyve olyan kérdéseket feszeget, amikről általános pszichológiai aspektusból kevésbé szoktunk elgondolkodni – és most kifejezetten a férfiak szemszögéből nézhetünk rá a témára. A férfilét alapkérdései kerülnek terítékre.

Milyen az igazi férfi? Milyen az igazi maszkulin erő? A szakértő minden olyan témát feldolgoz, ami a férfi társas működéséhez, önismeretéhez, önfejlesztéséhez szükséges. Hogyan befolyásolhatja a múlt a jelenünket? Hogyan használhatjuk jól a minden férfiban munkáló egészséges és egészségtelen szégyenérzetet? Hogyan lehet a sebezhetőség az erő forrása?