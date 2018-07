15 film, amiről nem gondolnád, hogy igaz történeten alapul

Ti is észrevettétek már, hogy amint megjelenik a képernyőn a mágikus “based on true story” felirat a filmek előtt, rögtön minden történet felértékelődik? Azok a filmek, melyek vizuálisan nem túl erősek, egy külön listát érdemelhetnének, de most tényleg csak olyan alkotásokat gyűjtöttünk össze nektek, amikről nem gondolnánk elsőre, hogy igaz történeten alapulnak.

Műfajukat tekintve a legtöbb inkább filmdráma, mert hát kit is izgatna egy vidám átlagos életrajz vagy esemény, nem igaz? De azért a horrortörténet, thriller és a misztikum is jelen van, bárki megtalálja a kedvére valót.

Nektek melyik a legmeghökkentőbb?

A drámák kedvelőinek

A krimik (és drámák) kedvelőinek

A természetközeli drámák és kalandfilmek kedvelőinek

Az akciófilmek, katasztrófafilmek, thrillerek kedvelőinek

Horror, thriller kedvelőinek

A történelmi drámák kedvelőinek