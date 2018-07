A tökéletes nyári vakáció 5 elengedhetetlen kelléke

A nyár a vakációk, túrázások ideje. Adjuk át magunkat a természet hívó szavának, merüljünk el a nyár csodáiban, de mindig legyünk elővigyázatosak. Van néhány eszköz, amit nem hagyhatunk otthon, ha vakációzni indulunk, ezért összeszedtük, hogy mire lehet szükség az önfeledt és biztonságos nyaraláshoz.

1.Sebtapasz, kötszer, fertőtlenítő

Olykor sajnos lehetetlen, hogy nyári kalandjaink során ne szerezzünk egy-két nem kívánatos karcolást, vágást, vagy olyan sebet, aminek a kezelése fokozott figyelmet igényel. A sebtapasz használata nem csak gyorsabb gyógyulást eredményez, de az olyan szabad szemmel láthatatlan kórokozókat is távol tartja, amik a nyári jó idő érkezésével csak arra várnak, hogy otthonra találjanak a testünkben. Ha komolyabb sérülést szerzünk, szintén fontos, hogy azt megfelelően lássuk el, éppen ezért mindig tartsunk magunknál kötszert és sebfertőtlenítőt, amikkel nemcsak kellemesebbé tehetjük a sebgyógyulást, de megelőzzük annak elfertőződését is. Gyermekeink sérüléseit is kezeljük odafigyeléssel, mégis játékos módon: a Nexcare™ Waterproof Tattoo™ Bandages egyedi mintázatával készen áll arra, hogy a gyógyulást felhőtlenebbé és egyszerűbbé tegye a gyermekek számára.

2. Naptej

A vakációnkra való készülődés esetén könnyedén elfelejthetjük elpakolni a naptejünket. Fontos azonban, hogy mindig fokozottan figyeljünk oda rá, mert egy leégés nagyon könnyen megkeserítheti azt az értékes időt, amit kikapcsolódásra szánnánk, arról nem is beszélve, hogy a napsugarak olyan káros anyagokat is tartalmaznak, amelyek akár kis mennyiségben is árthatnak bőrünknek és akár bőrrákot is okozhatnak. Akármilyen erős és kitartó bőrrel rendelkezünk, mindig legyen nálunk naptej, amivel megóvhatjuk magunkat a napsugarak okozta veszélyektől.

3. Kézfertőtlenítő

A nyári jó időben sajnos nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy veszély leselkedjen ránk. Elég, ha csak tömegközlekedéssel szeretnénk eljutni valahová a városban, vagy éppen vonatra, buszra, esetleg repülőre ülünk. A közösségi járműveken található fogódzkodókat és üléseket minden nap ezrek fogják meg, így érdemes számításba vennünk azokat a bacilusokat és kórokozókat, amik rákerülnek ezekre a felületekre. Egyszerű, ám annál sokkal nagyobb jelentőségű megoldás az ilyen kihívásokra, ha a utazás során a 3M™ Hidratáló Kézfertőtlenítővel óvjuk szervezetünket.

4. Szúnyog, és kullancsriasztó

A jó idővel sajnos nem csak a mikro méretű kórokozók, de az olyan szemmel látható társaik is megjelennek, mint a szúnyogok és a kullancsok. Szúnyog- és kullancsriasztók használatával sikeresebben távol tarthatjuk a csípések okozta kellemetlenségeket, ennek ellenére azonban fontos, hogy kellően leellenőrizzük testünket minden egyes természetben eltöltött nap után. Míg a szúnyogok csípéseikkel „csak” a viszketés miatt nehezítik meg a nyári vakációt, a kullancsok olyan komoly betegségek hordozói is lehetnek, mint a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás.

5. Megfelelő cipő

Nyári kikapcsolódásunkat könnyedén tönkre tehetik olyan fájdalmak, amelyet kényelmetlen, vagy nem megfelelő cipők okoznak, így fontos, hogy bárhova is tervezzük a nyári vakációnkat, mindig előre ellenőrizzük le, hogy ott mi is lesz pontosan a talpunk alatt. Hegyi túrák esetén fontos a fedett, strapabíró cipők, vagy bakancsok használata, amik megvédik a lábunkat a megerőltetéstől. Ha tengerpartra tervezzük nyári vakációnkat, akkor pedig fontos, hogy megtudjuk, hogy homokos, vagy kavicsos tengerpartra megyünk-e. A homokos tengerparton a strandpapucs használata, a kavicsosnál pedig inkább olyan strandcipők használata javasolt, amikkel megelőzzük, hogy a kavics felvágja a talpunkat.