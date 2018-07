7 budapesti hely arra az esetre, ha a legjobb sörre szomjaznál

Tudtad, hogy a mérsékelt sörfogyasztás jót tesz az egészségnek? Ezúttal nem a hírhedt brit tudósok egyik kutatásáról van szó, hanem kőkemény tényekről. A kutatásokról viszont most nem ejtenénk több szót, inkább megosztjuk veled, hol olthatod szomjad a frissítő nedűvel.

Ha kicsit sok már a belváros nyüzsgése, de a legjobb felhozatalra vágysz és még a pénztárcádra is figyelsz, akkor itt a helyed! Nem csoda, hogy a Tompa Angyal bisztró elsősorban az egyetemisták és az itt lakók körében a legnépszerűbb, szóval ha egy igazán autentikus helyi kézműves sörözőt keresel, jó helyen jársz. Éhen sem fogsz maradni, hiszen a hely szlogenje: több, mint kocsma, kevesebb, mint étterem! A közel 50 féle kisüzemi és kézműves sör mellett a sörkorcsolyák széles választékával várnak a tonhalkrémtől kezdve a melegszendvicseken át a quesadillákig. Arra viszont érdemes készülni, hogy este 6 után, illetve hétvége felé igencsak teltház van, így érdemes korábban menni, vagy előre foglalni.

1094 Budapest, Tompa utca 14.

Buda legszebb gasztropubját joggal nevezhetjük a sörkedvelők mennyországának, hiszen kiváló elhelyezkedésén túl változatos, minőségi kínálatával is lenyűgözi a betérőket. A világ legszebb hídjától kőhajításnyira elhelyezkedő Gellért Söröző a Gellért Hotel patinás épületében kapott helyet. A vendégek egy pohár hűsítő sör mellett élvezhetik a lélegzetelállító kilátást, mellé az évszakonként változó étlapról is választhatnak ínycsiklandó finomságokat. A felejthetetlen sörélmény érdekében válaszd a Gerardo nevű nedűt, ami a ház egyik legjobb kézműves söre, míg a sörkorcsolyák közül a malacpofa és körömpörkölt bruschettát ajánljuk!

1114 Budapest, Szent Gellért tér 2.

Az Etyeki Sörmanufaktúra 2015-ben, Budapesttől mindössze 25 km-re, Etyek-Botpuszta vidéki idilljében nyitotta meg kapuit. A sörmanufaktúra csapata a sörkedvelők számára igazi gasztro-attrakcióval kedveskedik, ahol adott a lehetőség egy kóstolóval egybekötött főzdelátogatásra. A vezetett túrán bepillantást nyerhetsz a kisüzemi előállítás folyamatába, megtudhatod, hogyan készül az élősör, mi történik pontosan a főzőházban, vagy éppen mire jó az örvénykád. A sörfőzés rejtelmeinek megismerése közben megkóstolhatod a sörmanufaktúra legfinomabb élősőreit egyenesen a tartályból csapolva, miközben finom falatokkal teheted még ízletesebbé az élményt.

2091 Etyek-Botpuszta, Kolumbusz u. Hrsz1511/1.

Bár a magyar kraft sörök iránti rajongás kétségtelenül jelen van a Kuzin Bárban, a Dohány utca 7. alatt található helység kifinomult, fekete-fehér stílusú világa jóval több egyszerű kraft bárnál. A Kuzinnál az sem fog csalódni, aki a trendi sörújdonságok helyett inkább egy jól ismert cseh lagerrel csillapítaná a szomját, vagy egyszerűen csak szívesen eltöltene egy kellemes estét igényes italok és ételek társaságában. Ami pedig a bár nevét illeti, a mögötte megbúvó legenda, vagyis a Kuzinként emlegetett rejtélyes alapító története legalább annyira a hely szerves részét képezi, mint a minőségi sörélmény 10 sörcsappal, a kvíz estek, vagy az aprólékosan megtervezett fekete-fehér enteriőr. Az állandóan változó kínálatban a többszörös díjnyertes Horizont éppúgy helyet kapott, mint a mára fogalommá vált cseh Budweiser, mely egyedülálló módon egyszerre 3 csapot foglal el a Kuzin Bárban.

Ráadásul a szűretlen és pasztörizálatlan Budweiser CVIKL csakis itt található meg csapon az egész országban. De persze nem csak „egyszerű” sörözéshez érdemes beülni a Dohány utca 7-be, hiszen a bárt üzemeltető kuzinok a magas színvonalú vendéglátás irányába ugyanúgy elkötelezettek. Bármikor szívesen segítenek egy emlékezetes szülinap, vagy búcsú buli megszervezésében, és az már „csak” hab a sör tetejére, hogy a bár kínálata street food vonalon is nagyon ott van!

1074 Budapest, Dohány utca 7.

Talán eddig eszedbe sem jutott volna, de az isteni hamburgerek mekkájában (ahol magad válogathatod össze, mi kerüljön a buciba) finom sörkülönlegességek is szerepelnek az itallapon. A fantasztikus saláták, hot-dogok és a házi brownie csupán a jéghegy csúcsa: az étvágygerjesztő ételek mellett a Black Cab arra is figyelmet fordít, hogy a legjobb italokkal olthasd szomjad. A listán szerepel a Crabbie’s nevű, enyhén édes üveges gyömbérsör, és az autentikus, csapolt Fuller’s London Pride is, ami egyenesen az Egyesült Királyságból érkezik, és kesernyésségével remekül megszelídíti a hamburger markáns ízét.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

Budapest legnagyobb romkocsmája/szabadtéri sörözője a főváros szívében, a Paulay Ede utcában lelhető fel, és barátságos atmoszférája mágnesként vonzza a vendégeket. Az Anker’t elképesztő sörkínálata mellett azzal is a kegyeinkbe férkőzött, hogy kivetítőinek hála különféle sporteseményeket lehet nézni náluk; július közepéig természetesen a foci világbajnokság meccseit izgulhatjuk végig ott. Ha megéheznél, próbáld ki az Anker’t finom vegán pizzáit, amit még a húsevők is imádnak! A biztonság kedvéért foglalj időben asztalt, mert a népszerű romkocsma az év ezen részében kiemelkedően népszerű.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 33.

A barátságos Rákóczi úti sörözőben 32 helyi és nemzetközi sört csapolnak, ráadásul több síkképernyős tv-vel rendelkeznek, ami kifejezetten vonzóvá teszi a helyet a sporteseményekért rajongók számára. A budapesti sörbárban megtalálod a hazai főzdék legjobbjait (Mad Scientist) és olyan mikrokifőzdék termékeit, mint a Hübris vagy a Horizont. Ahogyan mondani szokták, ha van sör és hozzá illő harapnivaló, akkor csak jó dolgok történhetnek, a Neked Csak Dezső esetében pedig ez különösen igaz, hiszen akár a bisztró étlapról is választhatsz, ha rád jön az éhség. A brunch menüt is megéri lecsekkolni!

1088 Budapest, Rákóczi út 29.