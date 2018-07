Komolyan vesszük a szórakozást! – Itt a hétvégi programajánlónk

Lassan elérkeztünk a nyár közepéhez, de mi nem lassítunk a tempón, ismét összegyűjtöttük a legjobb hétvégi programokat, ezúttal jó sok bulival, de természetesen kulturális programokat is találtok a válogatásunkban. Mutatjuk, mi vár rád ezen a hétvégén.

Csütörtök – július 5.

Az Atlantic Flightban az artisták lélegzetelállító mutatványaikban játszanak tűzzel és vízzel, és ahogy a hihetőt a hihetetlennel cáfolják, s persze egy hamisítatlan cirkuszi utazásra csábítják a nézőket egy igazi nemzetközi fellépőkkel tarkított hűsítő előadásban, amiben a víz is a látványelemek szerves részévé válik.

Fesztiváloztál már a Tisza parton? Ha még nem, akkor idén ez az a kiruccanás, amit ne hagyj ki, hogy ha kedveled a kemény zenét. Az idén ötéves, hangulatos kisfesztivál headlinerei ugyanis a hazai underground metál éra legmenőbb képviselői közül kerülnek ki: a háromnapos feszten többek között színpadra lép a friss Nagy-Szín-Pad! győztes Apey and the Pea, a lemezét a Grammy-díjas Liam Watson producerre l rögzítő Dungaree, a már fél Európát bejárt Don Gatto zenekar, és az idén éppen egy évtizedes Stubborn csapata. Összességében csaknem 30 zenekar borzolja majd a kedélyeket a 3 nap alatt!

A Budapest Bár az utóbbi évek egyik legeredetibb és legérdekesebb zenei produkciója – Farkas Róbert zenekara és a magyar rockzene kultikus alakjai filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres slágereket dolgoznak fel mívesen hangszerelt cigányzene kíséretében. A rendkívül sokszínű line-up a nyáron egyedül a Budapest Park színpadán látható teljes egészében!

Edith Piaf a sanzon királynője volt. Kevesen tudják, milyen személyes dráma húzódott meg a csillogás hátterében. A szülei alkoholisták voltak, a nagyanyja nevelte a kislányt. Az egyik bordélyházban nőtt fel, az utcán énekelt és koldult, hogy éhen ne haljon. Az egyik párizsi varieté igazgatója figyelt fel a törékeny teremtésre, és nyitotta meg előtte a színpadra vezető utat. Néhány év leforgása alatt az egész világ Piaf lábai előtt hevert. Boldogsága nem lehetett teljes, a szerelme tragikus körülmények között meghalt. Az énekesnő az alkoholhoz és a drogokhoz menekült.

Hétről hétre péntek esténként a magyar konyha hagyományos remekeiből összeállított büféasztalos választékkal várnak az Araz Étteremben. A karakteres ízvilágú ételekhez három magyar borvidékről származó bort, kadarkát, kéknyelűt és rosét kínálnak. A vendégek megismerkedhetnek a végletekig érzelemdús, hol lágy, holritmusosan csattogó – szatmári, kalotaszegi, mezőségi, székelyföldi, és más magyar tájak népzenéjével. 20 órától egy húszperces néptáncbemutató során megtekintheted az adott vidékek táncát és díszes népviseletét is.

Péntek – július 6.

Július 2-től, hétfőtől új Cross Beginner csoportok indulnak a Toto Sportban. Minden hétköznap délután 16.00-tól és 17.05-től kezdő crossedzéssel várunk minden régi és leendő vendégünket! Sosem késő elkezdeni!

Július és augusztus folyamán a Resident Art Budapest kortárs képzőművészeti sétája kizárólag műtermekbe vezet. 5 egymást követő péntek délután 10 művész 9 műtermébe látogathatsz. Július 6-án Gáspár György és Kóródi Zsuzsanna üvegművészek műtermét lesheted meg. Találkozó: Kálvária tér-Baross utca sarok.

Bemutatjuk Budapest egyetlen szabadtéri sportkertjét amely olyan sportolásra – első sorban labdajátékokra nyújt lehetőséget, melyek egyéni, vagy akár csapatos kikapcsolódást biztosítanak. További sportolási lehetőségek: minigolf, tollaslabda, darts, taq ball, ping-pong, kosárgép, boxgép, petang, csocsó, street work out, beerpong, fitnessórák.

Az elképesztően látványos balettshow-ban a szentpétervári Mariinszkij Balett nyolc sztárszólistája mellett a Complexions Contemporary Ballet (USA) és a Kijevi és Odessai Nemzeti Balett táncosai alakítják a dzsessz és a lehetőségek mámorában élő dúsgazdagok kiégett figuráit, akiknek közegében az igaz érzelmeknek legfeljebb csak a körvonalai tűnhetnek fel. A biztos sikert a professzionális táncművészek mellett Dwight Rhoden rendező-koreográfus személye is garantálja, aki balettelőadások mellett többek között Prince, Lenny Kravitz, Nina Simon és nem utolsó sorban a világ leglátványosabb előadásait létrehozó Cirque Du Soleil számára készített nagyszabású koreográfiákat.

Egy különleges születésnapi buliról van szó, a zenét ugyanis maga a születésnapos, Stormasound, azaz Torma Bence biztosítja. Emellett pedig a már megszokott prémium minőségű, személyre szabott koktélok fogják tovább növelni a hangulatot!

Szombat – július 7.

A Szent László térről indulva először a Kőrösi Csoma Sándor út apró csodáit fedezheted fel. Vajon miért lett a híres India-utazó Kőbánya legfontosabb köztereinek névadója? Sejtenéd, hogy Kőbánya két gyönyörű Lechner Ödön épületet is rejt magában? A Szent László templomban és a kőbányai Szent László Gimnáziumban együtt fedezzük fel az apró építészeti kincseket. De nemcsak ezekben az épületekben kutakodhatsz, hanem a föld alá is lemehetsz bújócskázni. A Pestet ellátó kő- és vízkészlet egykori lelőhelyei, azaz a híres-neves kőbányai pincerendszer sétánk további állomásai.

Az idegenvezetés során az épület azon részei is bejárhatók, amelyek a nagyközönség számára nem, vagy csak részben látogathatók! A túrán szakképzett idegenvezetők magyar nyelven mutatják be a látogatóknak a Várkert Bazárt a Testőrpalotától a Neoreneszánsz kerten át a Déli palotákig. A garantált vezetések időpontjain lehetőség van angol/francia nyelvű egyéni vezetésre is, ehhez azonban előzetes jelentkezés szükséges!

A vadászmező ezúttal a RIO Budapest, ahol semmi sem tilos és a játék nem ismer korlátokat. Kezedben a döntés, hogy meddig mész el. Válassz karszalagot a bejáratnál: zöld – Mindenre nyitott vagyok, sárga – Hódíts meg, piros – Foglalt vagyok. Az éjjel játékszabályai: harapás – szabadon megengedett, csók – kötelezően ajánlott.

Az elmúlt évek egyik legfelkapottabb friss UK Garage előadójával melegítünk a 2 hét múlva esedékes BASS CAMP 2018-ra. Lineup:, Mind of A Dragon (UK), Mentalien, Waxman, Raw Soul, Defcon J, Bergi & Khésis. Belépés ingyenes.

Vasárnap – július 8.

A párkapcsolat, a magánélet minden ember életének egyik sarokköve. Erre az életterületre sok tényező hatással van, pl. a szülőkkel való kapcsolat és a tudatalatti szülői minták, hiszen az anya és az apa az első nő és férfi az életünkben, az előző kapcsolatok, vagy éppen a társadalmi konvenciók és elvárások.

A workshopon foglalkozhatsz az előző kapcsolataidból magaddal hurcolt sérelmeiddel és a nem tudatosult, fennmaradó kötelékekkel. Az eseményen megtegtisztíthatod magad ezektől az energiáktól, hiszen amíg tudat alatt nincs lezárva valami, addig nem tudjuk teljesen átadni magunkat a jelen kapcsolatnak és harmonikusan megélni azt. ​

Az ismert Hamupipőke-történet ezúttal ősi tartalmi formájában, de az ExperiDance saját felfogásában, tánc- és mesemusicalként kel életre. Az alkotók visszalépnek az eredeti történethez, kiegészítve az együttesre jellemző színpadi különlegességekkel, rendkívüli látványelemekkel.

Mi vár rád a Római-parton a KétRombuszban? Az autentikus swing zenén túl, ingyenes lindy hop tasteróra, swing buli a medencében, közös főzés, bográcsban rotyogó finomságok és barátok. Képzelni sem lehetne jobb vasárnapi programot, mint a Duna partján eltölteni egy kellemes késő délutánt akár a családdal, akár a barátokkal.

A film főhőse Driver (Ryan Gosling), aki nappal autóskaszkadőr és autószerelő, éjjel viszont rablóknak segít elmenekülni a helyszínről. Profi sofőr, aki fejből ismeri Los Angeles minden utcáját és gond nélkül meglóg a rendőrök elől. Ügynöke, Shannon (Bryan Cranston) hajtja fel neki a különböző munkákat, aki a szerelőműhelyben is foglalkoztatja. Szeretné autóversenyzővé avanzsáltatni pártfogoltját, ehhez azonban kénytelen az alvilági kapcsolataihoz fordulni. Driver kissé szürke életébe a szomszédban lakó, gyermekét egyedül nevelő Irene (Carey Mulligan) hoz változást, akivel lassan szerelmi kapcsolatba kerül.